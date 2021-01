Leben zwischen Berlin und Jerusalem

Berlin. Egal, welches Thema auf der Agenda steht, telefoniert man dieser Tage mit Jerusalem, lautet die erste Frage unweigerlich: „Sind Sie schon geimpft?“ Deborah Hartmann kennt das schon und verneint lachend. Sie gehöre mit 36 Jahren zwar nicht zur priorisierten Impfgruppe ab 50 Jahren, aber wenn am Ende des Tages Impfstoff übrig bliebe, bekämen es die Menschen, die da sind. Doch die neue Direktorin des Hauses der Wannsee-Konferenz hat keine Zeit dafür, sich momentan in eine Warteschlange einzureihen. Lockdown in Jerusalem bedeutet für sie nämlich nicht nur Homeoffice, sondern auch geschlossene Kindergärten.



Als Mutter zweier Mädchen im Alter von einem und vier Jahren ist das eine echte Herausforderung. Denn Deborah Hartmann steckt mittendrin in komplexen Diskussionen mit den Mitarbeitern der Gedenkstätte. Und sie bereitet die erste Veranstaltung unter ihrer Ägide zum 79. Jahrestag der Wannsee-Konferenz am 20. Januar vor. Der Titel „Shoah und Antisemitismus. Zwischen Historisierung und Gegenwartsbegrenzung“ zeigt auf, was auch zukünftig im Haus Programm ist. „Konkret geht es um die Fragestellung, wo die Verbindungslinie ist zwischen der Shoah und dem gegenwärtigen Antisemitismus. Für uns muss beides zusammengedacht werden. In der Gedenkstätte, deren Forschungsarbeit und der politisch-historischen Bildungsarbeit. Das wollen wir zukünftig verstärken“, erklärt Deborah Hartmann.

Die Veranstaltung mit Vortrag und Gespräch findet ab 19 Uhr im Internet statt. Die fünf Teilnehmer werden im Livestream zugeschaltet. Und die Zuschauer können im Anschluss per Chat-Funktion Fragen stellen. Voraussetzungen dafür sind die Installation der Software Zoom und eine Anmeldung per Mail. Wie alles funktioniert, wird den Zuschauern vorab in einer Mail erläutert.



Für Deborah Hartmann sind digitale Veranstaltungen zur Zeit die Möglichkeit überhaupt, mit den Besuchern in Kontakt zu bleiben. Man könnte auch über die Bildungsabteilung mit einem verstärkten Online-Angebot an sie herantreten. „Aber da wollen wir uns erst mal neu aufstellen. Virtuelle Angebote werden auch nach Corona genutzt. Wir sind dabei, uns konkrete Gedanken zu machen, wie Bildungsmaterialien aufbereitet werden müssen, um mit ihnen digital arbeiten zu können“, sagt Hartmann.



Statt wie geplant im Januar in Berlin zu sein, muss sie jetzt alles digital stemmen. Ihre Tage sind daher voll mit Zoom-Treffen. „Momentan wäre auch in Berlin nichts anderes möglich“, erklärt sie. Viele neue Ideen hat sie. Preisgeben will sie die aber noch nicht. „Mir ist es wichtig, erst mal die Kollegen im Haus kennenzulernen und mit ihnen darüber zu diskutieren“, sagt sie. Frische Akzente wird es aber wohl in der Bildungsarbeit geben. Und Deborah Hartmann ist dafür prädestiniert wie kaum eine andere.



In Wien geboren und aufgewachsen, hat die israelisch-österreichische Politologin seit 2007 in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gearbeitet. Von 2011 bis 2014 war sie deren Vertreterin im deutschsprachigen Raum und hat in Berlin gelebt. Ab 2015 war sie in Jerusalem für Multiplikatoren in der schulischen und außerschulischen Bildung in Yad Vashem zuständig. Abschied nahm sie nach 14 Jahren, weil sie sich beruflich weiterentwickeln und umorientieren wollte.



Umstrukturierungen – aber nur mit den Mitarbeitern

Deborah Hartmann bringt für den Posten der Direktorin viel Erfahrung mit, und sie ist international vernetzt. Sie tritt die Nachfolge des Rechtshistorikers Hans-Christian Jasch an, der das Haus der Wannsee-Konferenz seit 2014 leitete. Auch die stellvertretende Direktorin Elke Gryglewski ist in eine neue Position als Leiterin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten gewechselt.

Die Neuaufstellung auf der Leitungsebene birgt Chancen für Umstrukturierungen. Dabei ist es Deborah Hartmann wichtig, diese Prozesse mit den Mitarbeitern zu erarbeiten. „Letztlich wird das Haus von ihnen getragen“, weiß sie. Es geht um Fragen, welche Rolle die Forschung der Gedenkstätte in den kommenden Jahren spielen soll. Und wo der Fokus in der Bildungsarbeit liegen soll. Bei Schulklassen oder bestimmten Berufsgruppen? Auf erste Ergebnisse hofft die Direktorin in ein bis zwei Monaten.

Im Februar will Deborah Hartmann schließlich nach Berlin kommen. Israel verspricht, bis dahin jedem ein Impfangebot zu machen. Gute Voraussetzungen also für eine Reise. Im Sommer dann will die Politologin endgültig an die Spree ziehen. Vorausgesetzt, sie findet bis dahin eine Wohnung. Einen Koffer in Israel werden die Hartmanns aber auch weiterhin haben, denn Deborah Hartmanns Mann arbeitet an der renommierten Herbräischen Universität Jerusalem.



Falls es sich ergibt, will die Familie die Wintermonate auch zukünftig in Israel verbringen. Nicht allein wegen des Wetters. Deborah Hartmann genießt es einfach, dort zu leben. „Ein Privileg“, wie sie sagt. Denn ihr Jüdisch-Sein ist dort selbstverständlich, wird nicht thematisiert. Und es ist normal, wenn sie mit ihren Töchtern auf der Straße Hebräisch spricht. Deborah Hartmanns großer Wunsch und ihr Vorsatz ist es, den Kindern dieses unbelastete jüdische Leben auch in Berlin zu ermöglichen.



Informationen unter www.ghwk.de, Anmeldung zu „Shoah und Antisemitismus“ bis 19. Januar per Mail unter veranstaltungen@ghwk.de