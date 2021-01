Fashion Week in Berlin: "Ziel ist, deutscher Mode eine Präsenz zu geben!"

Berlin. Vom 18. bis zum 20. Januar findet die Mercedes-Benz Fashion Week im Kraftwerk an der Köpenicker Straße in Mitte erstmals als rein digitales Schauenformat statt. Fünf Fragen zur Umsetzung der Modewoche in Coronazeiten an Marcus Kurz, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur Nowadays.

Berliner Morgenpost: Was sind die größten Voraussetzungen einer Fashion Week unter Coronabedingungen und warum haben Sie sich trotzdem dafür entschieden, sie stattfinden zu lassen?

Marcus Kurz: Während der letzten Monate und Wochen wurden viele Möglichkeiten und Szenarien besprochen, um durch die Mercedes-Benz Fashion Week Designern besonders in diesen anspruchsvollen Zeiten weiterhin eine wichtige kommunikative Plattform zu geben und dabei mit höchster Priorität die Gesundheit von Modeunternehmen, ihren Mitarbeitern und den beteiligten Personen sicherzustellen. Konkret bedeutete dies für uns, ein umfassendes Hygienekonzept auszuarbeiten und Formate zu entwickeln, die auch digital für die Branche und die modeinteressierte Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Entscheidung, die MBFW trotz der aktuellen Situation stattfinden zu lassen, ist eine gemeinsame, mit dem Ziel, deutscher Mode eine Präsenz zu geben.

Im vergangenen Sommer kam kurzfristig die Falschmeldung auf, die Berlin Fashion Week werde zugunsten der Frankfurt Fashion Week aufgegeben. Ist die nun stattfindende Berliner Fashion Week auch als Dementi, beziehungsweise als klares Bekenntnis zum Standort zu verstehen?

Berlin bleibt weiterhin kreativ der wichtigste Standort für mediale Inszenierung im Rahmen von Modenschauen und Präsentationen und mit Sicherheit auch von neuen Showcases für den Handel. Die werden aber mit Sicherheit zukünftig aufgrund der schnellen digitalen Transformation und dem bewussten Denken neu gedacht werden. Wir konzentrieren uns aber wie bisher auf High-Fashion-Labels und die Förderung von Nachwuchstalenten sowie auf neue Formate und übergeordnete Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir sehen Berlin weiterhin als den relevanten Austragungsort für die Kreativszene, der Creative Industries und die deutsche Mode.

Auch die Gruppenausstellung "Der Berliner Salon" ist zurück. Wie haben Sie es geschafft, dieses Format in eine digitale Form zu bringen?

Wir freuen uns, dass "Der Berliner Salon" als Herzstück zur Berlin Fashion Week zurückkehrt. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Veranstaltung nun rein digital stattfindet, war uns die Inszenierung ein besonderes Anliegen. In dieser Saison wird die Gruppenausstellung, inszeniert als digitaler und virtueller Rundgang, durch zukunftsweisende Gesprächsformate wie die "Berliner Salon Talks" und die "Designer Dialogues" ergänzt. Das gesamte Rahmenprogramm ist so konzipiert, dass die Zuschauer in die Welt des "Berliner Salons" eingeladen werden und noch einmal einen exklusiven und wertvollen Einblick in die Modebranche erhalten.

Beim letzten Mal stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Welche Trends wollen Sie dieses Mal setzen, beziehungsweise wie sinnvoll ist das überhaupt, wenn die Gelegenheiten, Mode zu tragen, sich gerade vielerorts auf Spaziergänge und die eigenen vier Wände beschränken?

Natürlich stehen auch Nachhaltigkeit und Transparenz in der Modebranche, beispielsweise durch das "Fashion Open Studio", im Fokus der MBFW. In dieser Saison konzentrieren wir uns aber besonders auf Nachwuchstalente und lokale Designer. Die zahlreichen Facetten der Branche zu zeigen und dabei den gesellschaftlichen Wandel nicht außen vor zu lassen, ist uns dabei wichtig. Für uns hat das nichts mit Trends zu tun, sondern spiegelt essentielle Themen unserer Gesellschaft wider.

Sind digitale Schauenformate das Konzept der Zukunft? Gibt es Vorteile oder Bereiche, in denen Digitalisierung dringend notwenig war?​

Eine digitale Ausrichtung der Mercedes-Benz Fashion Week ist notwendig und zeitgemäß. Dass digitale Schauenformate das Erlebnis vor Ort gänzlich ersetzen, sehe ich in der Zukunft nicht. Die Modewoche dient neben der Präsentation von Mode natürlich auch dazu, Menschen zum gemeinsamen Austausch zu bringen. Der Vorteil der digitalen Übertragung ist natürlich eine größere und internationalere Strahlkraft und Reichweite, die wir den Modelabels und Event-Formaten anbieten können. Ohne den Livestream wäre der Zugang zur deutschen Mode im Rahmen der Fashion Week nur einem exklusiven Kreis vorbehalten - wir möchten jedoch die modeinteressierte Öffentlichkeit einbeziehen.