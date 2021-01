Fashion Week: "Berlin wurde schon so oft totgesagt und ist immer noch da"

Berlin. "Berlin wurde schon so oft totgesagt und ist immer noch da", sagt Designer Kilian Kerner über die Hauptstadt-Modewoche - und niemals hatte er damit so recht wie in diesem Jahr. Wenn am Montagabend im Kraftwerk an der Köpenicker Straße in Mitte die Mercedes-Benz Fashion Week vom belgischen Designer Tom Van Der Borght eröffnet wird, ist das ein erneuter Triumph über alle Abgesänge. Nicht nur deshalb, weil im vergangenen Sommer nach dem angekündigten Umzug der Modemessen Premium und Neonyt wieder einmal das Ende der Berliner Fashion Week prophezeit wurde, sondern auch deshalb, weil eine Fashion Week in Coronazeiten eigentlich eine Unmöglichkeit ist. Zumindest in ihrer etablierten Form.

Im November hatten die veranstaltende Agentur Nowadays und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zunächst bekannt gegeben, die Fashion Week werde vom 18. bis zum 20. Januar als hybrides Schauenformat mit Livestreams und einer begrenzten Publikumszahl stattfinden. Anfang des neuen Jahres stand fest, dass es unter den aktuellen Bedingungen nur eine rein digitale Modewoche geben kann, für die Branche und Modeinteressierte live mitzuverfolgen unter www.mbfw.berlin. Neben den Catwalkshows wird dort auch die Rückkehr der renommierten Gruppenausstellung "Der Berliner Salon" in Form einer kuratierten Präsentation und Gesprächsformaten zu sehen sein.

Fashion Week in Berlin: Höchste Sicherheitsstandards

Für Designer Kilian Kerner, der in dieser Saison seine 20. Show bei der Berliner Fashion Week feiert, bedeutet das im Vorfeld vor allem Arbeit rund um die Uhr. In seinem Atelier arbeitet er allein, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, bei der Vorstellung seiner neuen Kollektion "Traumwelt" am Mittwoch um 16 Uhr muss er mit einem reduzierten Team arbeiten. "Das Kraftwerk ist in diesem Jahr ein Hochsicherheitstrakt", sagt er. Presse ist nicht zugelassen, für Haare und Make-up gelten höchste Sicherheitsstandards. Models, Designer und alle anderen Beteiligten werden vor Ort und vorab mehrfach getestet. "Man muss alles mit weniger Menschen machen. Das ist gerade extrem viel."

Dass er seine Entwürfe trotz der schwierigen Umstände zeigen würde, stand für den 41-Jährigen dennoch außer Frage. "Ich bin extrem froh, dass die Show stattfindet", sagt er. "Ich habe von Anfang an gesagt: Egal wie, ich mache mit. Weil ich einfach wieder arbeiten wollte." Andere etablierte Labels wie Marcel Ostertag oder Riani fehlen hingegen bei dieser Ausgabe. Neun Schauen finden im Kraftwerk statt, unter anderem von Lana Mueller, Michael Sontag und Marc Cain. Dazu am Dienstagabend Anja Gockel im Hotel "Adlon". Die Designerin hatte sich ihren Auftritt auch im vergangenen Sommer nicht nehmen lassen, als die Mercedes-Benz Fashion Week eine Saison ausgesetzt hatte.

Für Kilian Kerner kam die Absage damals einem Berufsverbot gleich. Seit dem Aus für sein eigenes Label Kilian Kerner 2016 vertreibt der Berliner die Designs seiner neuen Linie KXXK nicht mehr in einem eigenen Store oder über Retailer, sondern nach jeder Fashion-Week-Show limitiert über seinen Onlineshop. Ohne die Perspektive auf eine Show zu designen, sei ihm sinnlos vorgekommen, so Kerner, er brauche ein Ziel. "Und nichts ist langweiliger als das, was man vor einem Jahr entworfen hat."

"Ich war im ersten Lockdown neun Wochen allein in meiner Wohnung"

Also tat Kerner erst einmal monatelang nichts, sperrte sich zu Hause ein und schaute eine Serie nach der anderen. "Ich war im ersten Lockdown neun Wochen allein in meiner Wohnung, ohne einen einzigen Menschen zu sehen. Danach dachte ich, mein Kopf explodiert." Als Asthmatiker gehört Kerner zu einer Risikogruppe, als Solo-Selbstständiger zur Gruppe derer, die die Krise noch immer besonders hart trifft. Für Coronaleugner und Kritiker der Maßnahmen hat der Designer deshalb nicht das geringste Verständnis. Mit Bekannten, die sich nicht an die Regeln halten, habe er deshalb sogar gebrochen. "Corona ist eine menschliche Herausforderung. Viel mehr als beruflich", sagt er. Zwar seien ihm durch die Pandemie 2020 alle geplanten Kooperationen weggebrochen, weil er aber Coronahilfen bekam und in den Jahren zuvor gut verdient habe, sei die finanzielle Situation bei ihm nie existenziell geworden. "Corona hat mir viel versaut. Aber ich nehme alles so, wie es ist. Ich kann es ja sowieso nicht ändern."

2021 verspreche, ein arbeitsintensives Jahr zu werden, sagt Kilian Kerner. An zwei Fernsehformaten sei er beteiligt, dazu an einer YouTube-Talksendung. Für eine Tui-Show hat er zudem die Kostüme entworfen. Und dann ist da ja auch noch die Fashion Week. Als er im vergangenen Oktober die Nachricht bekommen habe, dass diese in der einen oder anderen Form stattfinden werde, habe er sich wieder an die Arbeit gemacht. "Es gibt in der neuen Kollektion viel Transparenz. Die Zuschauer werden das Gefühl haben, als blickten sie durch einen Schleier", verrät er vorab. Dazu markante Schnittdetails und die Rückkehr der fließenden Formen früherer Jahre, auf die er zuletzt keine Lust mehr gehabt habe.

Die Wochen vor der Show hat Kilian Kerner auch für einen Rückblick auf die 19 Vorgänger genutzt. Einiges sei schief gegangen in zwölf Jahren Fashion Week - von im Taxi vergessenen Looks bis zu verspäteten Promis -, aber das meiste eben doch geglückt. "Es gibt immer noch Momente, in denen ich mich in Frage stelle. Ich wurde ja auch oft genug verrissen", sagt er. "Dafür war der Rückblick gut. So untalentiert bin ich offensichtlich doch nicht. Auf ein paar Looks hätte man im Nachhinein sicher verzichten können. Aber es waren auch viele Sachen dabei, wo ich stolz bin, dass ich sie entworfen habe." Und auch seine Front Rows seien immer hochkarätig gewesen. Ganz ohne dass er Anna Maria Mühe, Franziska Knuppe, Max Riemelt, Jella Haase, Matthias Schweighöfer oder Joko Winterscheidt jemals dafür bezahlen musste.

Nicht allerdings die Prominenten, sondern seine Mutter wird Kilian Kerner am Mittwoch im menschenleeren Kraftwerk am meisten vermissen. Die war bisher bei jeder Show dabei. Und natürlich habe er sich sein Jubiläum insgeheim ein wenig anders vorgestellt. "Mit Publikum, Party und Durchdrehen. Aber es geht eben nicht. Punkt."