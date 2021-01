Linke geht auf Distanz zu Koalitionspartnern SPD und Grüne

Berlins Linke starten selbstbewusst in den Wahlkampf, grenzen sich von ihren bisherigen Koalitionspartnern SPD und Grüne ab und stellen zugleich klar, mit wem sie nach der Abgeordnetenhauswahl im September auf keinen Fall zusammengehen wollen: „Vermutlich sind wir die einzige Partei in Berlin, die eine Koalition mit FDP und CDU ausschließt“, sagt Landesvorsitzende Katina Schubert (59) am Sonnabend.

In ihrer Parteitagsrede erklärte sie: „Wir brauchen eine starke Linke, damit sich das Land nicht in die Krise spart. Jede andere Konstellation mit CDU oder FDP wird unweigerlich zu Sozialabbau und Privatisierung führen“, warnte sie. Schubert sagte, die Partei habe der Koalition eine linke Handschrift verpasst – und verwies etwa auf das 2020 in Kraft getretene Mietendeckel-Gesetz.

SPD-Filz verhinden

Zugleich erneuerten die Linken ihren Anspruch, auch in der kommenden Legislaturperiode wieder das Stadtentwicklungsressort zu übernehmen. „Eines will die Stadt bestimmt nicht: Die Rückkehr des SPD-Filzes in entscheidende Positionen in der Wohnungspolitik“, sagte Schubert weiter. Ende Februar käme die erste große Herausforderung auf die Linke zu: „Wir haben es geschafft, dass das Volksbegehren ,Deutsche Wohnen & Co. enteignen’ jetzt in die zweite Stufe gehen kann. Wir konnten alle Trickversuche abwehren“, sagte Schubert.

Aber jetzt werde es ernst: 200.000 Unterschriften unter Pandemiebedingungen zu sammeln, werde „Hardcore“. Um der Initiative zum Erfolg zu verhelfen, müssten jetzt alle zusammen anpacken. Auch zu den Grünen ging Schubert auf Distanz: „Mehr Wettbewerb, wie es die Grünen und ihre Verkehrssenatorin wollen und vorschlagen, ist die falsche Antwort für die Zukunft der S-Bahn. Wir wollen keine Zerschlagung der S-Bahn“, sagte die 59-Jährige.

Lederer bestätigt Führungsanspruch

Deshalb schlage die Linke die Kommunalisierung der S-Bahn vor. „Dazu muss es schnellstmöglich Verhandlungen mit der Deutschen Bahn geben“, so Schubert weiter. Der Hoffnungsträger der Linken im Wettbewerb um das Amt des Regierenden Bürgermeisters, Kultursenator Klaus Lederer, bestätigte seinen Führungsanspruch. „Ich traue mir zu, das Amt des Regierenden Bürgermeisters gut auszuüben“, sagte Lederer, den die Linke bereits als ihren Spitzenkandidaten nominiert hat. „Die Linke ist die einzige Wahlentscheidung, bei der man sich sicher sein kann, nicht am Ende die CDU im Senat zu haben“, betonte Lederer.

Am Sonnabend wurde auch der neue Landesvorstand gewählt. Weil der Parteitag wegen der Corona-Pandemie erstmals weitgehend online stattfand, kam es zu Verzögerungen im Programm. Zudem mussten die 159 Delegierten, die an der Abstimmung teilnahmen, für die Stimmabgabe eines der Wahllokale ansteuern, die Wahlurnen wurden dann erst am Abend in der Parteizentrale in Mitte ausgezählt. Mit 82 Prozent der Stimmen wurde Katina Schubert erneut zur Landeschefin gewählt. Über Lederers Spitzenkandidatur soll voraussichtlich erst im April abgestimmt werden.​