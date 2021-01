Berliner Senat plant Migrantenquote im Öffentlichen Dienst

In Senats- und Bezirksverwaltungen sowie landeseigenen Betrieben soll die Quote entsprechend dem Anteil an der Bevölkerung gelten.

Berlin. Um den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst in Berlin anzuheben, will der rot-rot-grüne Senat eine Migrantenquote einführen. Damit soll der Anteil der Verwaltungsmitarbeiter mit ausländischen Wurzeln von durchschnittlich geschätzt zwölf Prozent auf 35 Prozent steigen, was dem tatsächlichen Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin entspricht. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer Migrantenquote. Bei den Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD stieß der geplante Gesetzesentwurf am Sonnabend auf Ablehnung.

Über den Vorstoß aus dem Hause der Senatorin für Arbeit, Integration und Soziales, Elke Breitenbach (Linke), zur Neufassung des entsprechenden Teils des Partizipations- und Integrationsgesetzes hatte zuerst der Tagesspiegel berichtet. Ziel des Gesetzentwurfs, der der Berliner Morgenpost vorliegt, "ist die Förderung der Partizipation und die Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte in allen Lebensbereichen in der durch Vielfalt und Migration geprägten Berliner Stadtgesellschaft (Migrationsgesellschaft)", heißt es in §1 des Partizipationsgesetzes (PartMigG).

Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine "Quote entsprechend ihrem Anteil an der Berliner Bevölkerung unter seinen Beschäftigten" sicherzustellen. Da diese aktuell bei etwa 35 Prozent liegt, solle zunächst diese Quote gelten und dann jeweils der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung angepasst werden. Bewerbungsstrukturen in den Bezirks- und Senatsverwaltungen sowie in den landeseigenen Unternehmen wie BSR, BVG oder auch den sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften seien entsprechend anzupassen, heißt es in der Gesetzesnovelle weiter.

Neben den Einstellungskriterien berufliche Qualifikation, Frauen- und Behindertenquote wäre damit das Kriterium "Person mit Migrationsgeschichte" künftig zu berücksichtigen. "Eine Person verfügt über einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt", heißt es in der Gesetzesnovelle weiter. Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten ferner Menschen, "die rassistisch diskriminiert werden und Personen, denen nach eigenen Angaben ein Migrationshintergrund zugeschrieben" werde.

CDU befürchtet "schwerwiegende rechtliche Probleme"

„Wir alle wünschen uns einen öffentlichen Dienst, der so vielfältig ist wie unsere Stadt selbst. Die Quote aber ist der falsche Weg", sagte der Vorsitzende der CDU Berlin, Kai Wegner am Sonnabend. Quoten würden die Gesellschaft nur spalten und zu Unfrieden führen. Zudem würde eine Bevorzugung aufgrund ethnografischer Merkmale schwerwiegende rechtliche Probleme heraufbeschwören, so der Unionspolitiker weiter. "Rot-Rot-Grün würde ein verfassungswidriges Gesetz mit Ansage produzieren", sagte Wegner.

Diversität im öffentlichen Dienst sei kein Selbstzweck, sondern müsse das Ergebnis echter Integration sein. "Das alles erreichen wir nicht durch bürokratische Quotenvorgaben, sondern durch ein Bildungssystem, das alle Kinder unabhängig von der Herkunft optimal fördert und unsere Werte vermittelt", so der Unionspolitiker. Sinnvoll sei auch, erfolgreiche Rollenvorbilder aus migrantischen Communities noch stärker herausstellen und unter Menschen mit Migrationsgeschichte gezielt für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst werben.

Wegner erinnerte daran, dass die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey bei der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb am vergangenen Montag noch Migrantenquoten im öffentlichen Dienst abgelehnt hatte. "Als SPD-Vorsitzende und Bewerberin um das Rote Rathaus wäre es konsequent, wenn sie jetzt in der rot-rot-grünen Koalition ihren Einfluss geltend macht und die Quotenpläne stoppt“, sagte Wegner.

FDP lehnt Quote ab

Ähnlich kritisch wird die Migrantenquote auch bei den Berliner Liberalen gesehen. "Nur weil das Ziel ehrenwert ist, ist nicht jeder Weg dorthin auch gerecht", sagte Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Eine Quote, die über Bevorteilung einzelner Gruppen geregelt werde, bekämpfe lediglich das Symptom, nicht die Ursache. "Es muss aber darum gehen, dass es endlich echte Leistungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft gibt, dass sich also die besten für eine Aufgabe oder einen Job durchsetzen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion, ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft", sagte Czaja.

AfD kündigt Klage gegen das Gesetz an



Die AfD kündigte Klage gegen das Gesetz an. "Gegen ein solches Gesetz, sollte es wirklich kommen, werden wir auf jeden Fall klagen. Eine solche Quote ist eindeutig verfassungswidrig", teilte der AfD-Rechtsexperte Marc Vallendar mit. Jeder Deutsche müsse bei gleicher Qualifikation die gleiche Chance auf einen Job im öffentlichen Dienst haben. "Die ursprüngliche Ethnie darf dabei keine Rolle spielen. Geborene Deutsche dürfen nicht ausgegrenzt werden", so Fallender. Zudem würde ein solches Verfahren eine gewaltige Bürokratiewelle nach sich ziehen. Das lehne die AfD ab.