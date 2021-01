Die schönsten Wandbilder in Berlin

In Gedanken in den Straßen der ausgestorbenen Stadt: Das Kreuzberger Bild des Berliner Künstlers Tank gab Unternehmen Deutsche Wohnen für das Gebäude Manteuffelstraße 12 in Auftrag.

Den verträumten Mann in der Blüte schuf die polnische Künstlerin Natalie Rak für ein Haus an der Görlitzer Straße 49 in Kreuzberg.

Das Bild in der Straße Am Friedrichshain zitiert den 50-Jahre-Film „Angriff der 20-Meter-Frau“.

Die mysteriöse Japanerin, die sich an einen Balkon zu lehnen scheint, findet man an der Köpenicker Straße 9 in Kreuzberg.

Berlin. Norbert Martins hat dieser Tage eine Menge zu tun: Gerade ist sein jüngster Fotoband erschienen. Eine Sammlung von 378 Aufnahmen aus dem Berliner Stadtleben mit einigen der schönsten, buntesten, verrücktesten Wandbilder. Fesselnd und unterhaltsam wie ein abendfüllender Spielfilm. Die telefonischen und digitalen Be​stellungen muss er jetzt persönlich entgegennehmen und versenden, denn Martins ist zugleich sein eigener Verleger. Wenn nötig, setzt sich der 72-jährige gebürtige Weddinger auf sein Motorrad und bringt das Buch eben flink selbst vorbei.

Die „Mona Lisa“ ging nach der Abbildung an der Mühlenstraße auf die Fahrt zu anderen Ausstellungsorten

59 Bilder kommen aus seinem ehemaligen Heimatbezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Etwa die fünf Stockwerke hohe Mona Lisa der Künstlergruppe „The Dixons“ von der Mühlenstraße. Etwa der verträumte Schmetterlingsjunge mit Hornbrille, der zwischen verschlungenen Fantasieblumen Platz genommen hat, die eine ganze Brandwand an der Görlitzer Straße überziehen. „In Spandau gibt es eine so täuschend echte Toreinfahrt auf einer Mauer“, sagt Martins, „dass ein Radfahrer einmal eine hässliche Überraschung erlebte, als er durchfahren wollte.“

Norbert Martins mit seinem neuen Fotoband.

Foto: Patrick Goldstein

Die Mauer war die beliebte Wandkunstfläche in West-Berlin

Martins ist einer jener Berliner, denen eine kleine Facette der Stadt zum großen Hobby geworden ist. Er sammelt, macht Führungen, hält Vorträge. Als Kind im Arbeiterbezirk lag ihm Kunst dagegen noch fern. Wände entlang der Rinnsteine, die er mit seinen Freunden zu 500-Meter-Rennbahnen für Spielzeugautos umfunktionierte, waren nicht von Street Art überzogen, sondern von Einschusslöchern.

Auch beruflich ging es bei ihm eher um Präzision und Logik als um spielerische Kreativität. Nach der Abendschule war Elektroniker Martins erst bei der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL) in Tempelhof tätig, dann bei der Bewag.

Für die Verbreitung von Wandkunst war in West-Berlin bizarrer Weise ausgerechnet die Berliner Mauer maßgeblich. Künstler hinterließen markante Werke und inspirierten so die spätere Entstehung der East Side Gallery. In Kreuzberg lebte Martins viele Jahre am Leuschnerdamm direkt neben dem „Antifaschistischen Schutzwall“. Noch heute macht er Führungen durch den Bezirk. „Mal zwei Stunden, mal vier. Je nachdem, wie viel die Teilnehmer sehen wollen“, sagt er.

Grußwort vom Kultursenator

In mehr 45 Jahren hat Martins rund 20.000 Bilder gesammelt. Unterstützt wird er von seiner 46jährigen Tochter Melanie, die Kunstlehrerin an einer Mariendorfer Schule ist. Mit Ben Wargins schreiendem „Weltbaum“ im Hansaviertel von 1975 begann seine Leidenschaft. Martins sprach die Künstler an, wurde weitergereicht, gelangte in die richtigen Kreise.

„Im vergangenen Jahr lief ich durch Paris und begegnete an vielen Stellen Wandarbeiten von Künstlern, die auch in Berlin Spuren hinterlassen haben.“ So gut ist er inzwischen vernetzt, dass Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ihm für „Street Art Galerie – Berliner Wandbilder“ ein langes Grußwort schrieb. „Ihr gesellschaftliches, kulturhistorisches und auch archivarisches Engagement der letzten 45 Jahre ist dabei nicht hoch genug einzuschätzen und zu würdigen“, heißt es darin. Dafür danke er Martins – „als Kultursenator und Bewohner dieser Stadt“.

Seine Bilder macht Martins ohne Stativ. Begradigungen finden, wenn nötig, am Computer statt. Retuchiert wird nichts. Nur bei einem Wandbild aus der Jugendhaftanstalt schnitt er auf Wunsch der Leitung geheime Sicherheitseinrichtungen heraus. Am besten gefalle ihm, wenn Künstler die Gegend und deren Historie bei ihren Wandbildern einbeziehen, mit den Menschen in den Häusern sprechen, etwas schaffen, was zur Umgebung gehört. Der Rosinenbomber etwa mit Berliner Kindern der Luftbrückenzeit mache sich in der Neuköllner Flughafenstraße natürlich fabelhaft. Ebenso ein aus Packpapierklebestreifen erstelltes Fensterbild an der Schöneberger Bülowstraße. Es zeigt Portraits der Hausbewohner.

Kampf der Mieter gegen ein Wandbild

Eher ein Reinfall sei das Hochhausabbild eines Mädchens in blutigem Kleid gewesen. „Nebenan ist eine Kita. Kinder fragten oft die Erzieher, ob das Mädchen etwas Böses gemacht hat.“ Die Mieter protestierten so lange bis in diesem Jahr die Arbeit entfernt und durch ein Bild Jim Avignons ersetzt wurde.

„Street Art Galerie – Berliner Wandbilder“, Hardcover, 144 Seiten, Format 195 x 275 mm, Preis 29,90 Euro. ISBN 978-3-00-066378-9. Zu bestellen bei norbert.martins@freenet.de, Tel. 033056 76161 oder in jeder Buchhandlung. Die Bilder können Sie hier sehen.