Unions Sieg ist ein weiteres Armutszeugnis für die Liga

Berlin. Ernsthaft? Jetzt schlägt Union Berlin auch noch Bayer Leverkusen und düpiert damit nach den Bayern, Dortmund und Wolfsburg das nächste Spitzenteam der Fußball-Bundesliga? Wohl nur die größten Optimisten im Lager der Köpenicker hätten sich dazu hinreißen lassen, Union in seinem zweiten Bundesliga-Jahr eine solche Serie vorauszusagen. Andererseits ist dieser Union-Sieg gegen Leverkusen nichts anderes als ein weiteres Armutszeugnis für die Liga.

Damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Was Union in dieser Saison abliefert, ist aller Ehren wert. Das Unentschieden gegen den Rekordmeister aus München, der wie ein gefühlter Sieg daherkommt. Dann der erneute Heimerfolg gegen Borussia Dortmund, danach das Remis gegen den VfL Wolfsburg, in dem wegen langer Überzahl auch mehr möglich gewesen ist. Nun schließlich der Sieg gegen die Werkself vom Rhein – Union bleibt die Überraschung der Bundesliga.

Union Berlin macht das Meisterrennen spannend

Zugleich müssen sich die Anwärter auf die Meisterschaft schon fragen lassen, wie ernst es ihnen ist, die Bayern nach acht Titeln in Folge endlich vom Thron zu stürzen. Denn wenn der Rekordmeister patzt, erlauben sich auch die Mitbewerber mal kurz einen Ausrutscher. Und kann – wie gerade in diesen Tagen – der alles andere als übermächtige Klassenprimus mal unter Druck gesetzt werden, zeigt der Herausforderer, dass er nicht wirklich einer ist. Diese Schwäche trägt die Liga schon seit Jahren mit sich.

Was das Meisterrennen derzeit wirklich spannend macht, ist die Tatsache, dass mit Union eine Mannschaft den Großen der Liga das Fürchten lehrt, die man gar nicht auf der Rechnung hatte. Weil die Köpenicker pomadigen Bayern mit Leidenschaft begegnen. Weil sie nicht derart von einem Spieler abhängig sind wie Dortmund von Erling Haaland. Weil sie sich von Rückschlägen schneller erholen als Wolfsburg. Und weil sie sich im Gegensatz zu Leverkusen in der zweiten Halbzeit zu steigern wissen.

Union Berlin nimmt jeden Punkt dankbar mit

Das macht Union sicher noch nicht zu einem Kandidaten für einen Platz im Europacup, geschweige denn zu irgendeiner Art von Titelaspirant. Das werden sicher auch die größten Optimisten im Union-Lager so sehen. Doch sollte die Konkurrenz weiter schwächeln – Union wird jeden Punkt dankbar entgegennehmen.

