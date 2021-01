Steglitz-Zehlendorf verteilt 100 Luftreiniger an 14 Schulen

Berlin. In Steglitz-Zehlendorf sind jetzt in den ersten Schulen Luftreinigungsgeräte angekommen. Nach Auskunft von Bezirksbildungsstadtrat Frank Mückisch (CDU) wurden 100 Geräte an insgesamt 14 Schulen verteilt. Knapp 80 Bildungseinrichtungen gibt es im Bezirk. Vorrang bei der Vergabe hätten Oberschulen, weil dort das Infektionsgeschehen höher als an anderen Schulen sei, heißt es aus dem Bezirksamt. Darüber hinaus seien Schulstandorte mit kleinen Räumen ausgewählt worden, an denen besonders viele Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden.

„Die für die Schulen unseres Bezirks beschafften Luftreinigungsgeräte sind ein wichtiger Baustein, um das Infektionsrisiko weiter zu minimieren", erklärte Mückisch zur Beschaffung der Geräte. Sie könnten zwar nicht das regelmäßige Stoßlüftungen ersetzen, aber sinnvoll und effektiv ergänzen. Der Bezirk hat den Auftrag für die Luftreinigungsgeräte im November 2020 vergeben, knapp zwei Monate später konnte mit der Verteilung begonnen werden.

Luftreinigungsgeräte in Steglitz-Zehlendorf: Zwei Anbieter sind in die Auswahl gekommen

Um die Eignung dieser Geräte für den Schulbetrieb zu gewährleisten, stellte der Bezirk nach eigener Auskunft besonders hohe Leistungsanforderungen in der Ausschreibung: Neben einer hohen Filterklasse und einer sehr geringen Dezibel-Zahl dürfen die Geräte kein Ozon freisetzen. Räume müssen optimal von Viren befreit werden, die Lautstärke ist so gering wie möglich zu halten. Kurze Lieferzeiten waren ein weiteres Kriterium bei der Auftragsvergabe. Steglitz-Zehlendorf hat sich schließlich für Luftreiniger von zwei Anbietern entschieden: Geliefert wurden Geräte der Marken Ulmair Luftreinigungsgerät X45 und Kemper AirCo2ontrol entschieden.

Um langfristig Mehrwert und Nutzen der Luftreinigungsgeräte feststellen zu können, wird das Schulamt die Luftfiltergeräte evaluieren. Die Schulleitungen haben dafür Fragebögen zu den Geräten erhalten. Anfang November 2020 hatte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie angekündigt, Luftreinigungsgeräte in einem Umfang von rund 280.000 Euro anzuschaffen.