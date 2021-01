Rapper Fler erneut vor Gericht

Ende September 2020 hielt eine Polizeistreife den Rapper Fler auf dem Teltower Damm an - der Musiker beschimpfte die Beamten daraufhin wüst.

Am Freitag beginnt vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen Fler. Der Rapper soll Polizisten und Bushido wüst beschimpft haben.

Berlin. Versuchte Nötigung, Hausfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und immer wieder Beleidigungen: Die Liste der Vorwürfe, wegen derer sich Rapper Fler verantworten muss, ist lang. Dem Musiker, bürgerlich Patrick Losensky, wird ab Freitag vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gemacht. Der 38-Jährige soll "insbesondere immer wieder verschiedene Personen zum Teil wüst verunglimpft und beleidigt haben", wie es in einer Mitteilung der Justiz heißt. Der Prozess begann bereits im November 2020, musste allerdings wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten ausgesetzt und neu aufgerollt werden. So wird nun am Freitag zunächst erneut die Anklage verlesen.

Die wirft Fler unter anderem vor, am 22. September 2019 mehrere Polizeibeamte in Zehlendorf beleidigt zu haben. Er fuhr mit einem weißen Mercedes auf dem Teltower Damm, als ihn eine Polizeistreife anhielt. Trotz mehrfacher Aufforderungen weigerte sich der Rapper, seinen Führerschein vorzuzeigen und wurde schließlich festgenommen. Währenddessen beschimpfte Fler die Beamten minutenlang, wobei "Fanboy" noch zu den harmloseren Ausdrücken zählte. Einer der Polizisten sprach beim ersten Prozessbeginn im November von einem "Strauß von Fäkalworten".

Die beteiligten Beamten sagten damals außerdem aus, dass es im Vorfeld eine interne Mail gegeben habe, laut der Fler ohne Führerschein durch Zehlendorf fährt und möglicherweise mit einem Tierabwehrspray bewaffnet sei. Der Vorfall samt Festnahme wurde von Flers Lebensgefährtin gefilmt und später vom Rapper selbst im Internet veröffentlicht. Er warf der Polizei "Schikane" vor und kündigte zwei Tage später ein neues Album an.

Fler erneut vor Gericht: Rapper soll Journalisten bedroht und Bushido beleidigt haben

Der Vorfall am Teltower Damm ist allerdings nur einer von mehreren, wegen derer sich Fler verantworten muss. So hat er laut Anklage im Juli 2018 wiederholt eine Nachbarin beleidigt. Im September 2019 soll er dann versucht haben, einen Journalisten von unliebsamer Berichterstattung abzuhalten, indem er dessen Privatadresse herausgefunden und versucht haben soll, ihn dort aufzusuchen. Er soll dem Reporter gedroht haben, ihm die Zähne auszuschlagen und schrieb auf Twitter: "Haue Dir für jeden frechen Tweet einfach mehr auf die Fresse."

Zu den Vorwürfen gehört auch die Beleidigung des Rappers Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, den Fler im März 2020 unter anderem als "Bastard" und "ekligen Hund" bezeichnete und der im Prozess als Zeuge erwartet wird. Früher waren beide Musiker befreundet, pflegen aber mittlerweile eine Dauerfehde. Fler wiederum soll als Zeuge im Prozess gegen Bushidos ehemaligen Manager, den Clanchef Arafat A.-C., aussagen. Der muss sich gemeinsam mit drei seiner Brüder seit August vor dem Berliner Landgericht verantworten, weil er Bushido unter anderem eingesperrt, erpresst, bedroht und geschlagen haben soll.

Prozess gegen Rapper Fler: Musiker schweigt zu den Vorwürfen

Fler, der sonst kein Blatt vor den Mund nimmt, hatte beim ersten Prozessauftakt im November geschwiegen. Seine Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück und gaben damals zu Protokoll, dass ein "erheblicher Teil der Tatvorwürfe unzutreffend, verfälscht oder aus dem Kontext gerissen" sei. Ihrer Meinung nach sind die Vergehen im Bagatellbereich einzuordnen und Flers Aussagen in Teilen von der Kunstfreiheit gedeckt. Die Strafverfolgungsbehörden würden gegen ihren Mandanten "ein Zeichen" setzen wollen - "stellvertretend für eine mutmaßliche sogenannte Clankriminalität". Ursprünglich war Flers Lebensgefährtin ebenfalls angeklagt. Das Verfahren wurde allerdings nach Zahlung einer Geldbuße eingestellt.

Nicht Teil der nun startenden Verhandlung ist ein Vorfall aus dem März 2020. Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg soll Fler ein Team des Fernsehsenders "RTL" angegriffen und dabei einem Kameramann ins Gesicht geschlagen haben. Der 50-Jährige erlitt nach Angaben des Senders eine Platzwunde am Auge. Die Kamera wurde dabei zerstört, wobei Fler mit Teilen davon ins Auto gestiegen und weggefahren sein soll. Der Rapper räumte den Vorfall kurz darauf auf Instagram ein, stellte ihn jedoch anders dar. Demnach sei er zuvor von den Journalisten bedrängt worden und habe sie mehrfach aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen.

Fler wurde kurz nach dem Vorfall festgenommen. Die Berliner Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes und der Körperverletzung. Der Ermittlungsrichter folgte dieser Ansicht jedoch nicht und hob den Haftbefehl wieder auf.