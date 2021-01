BM1501Züge der U9 enden weiterhin am Walther-Schreiber-Platz

Berlin. Nach einem Brand auf der U-Bahnlinie 9 gibt es noch keine Entwarnung: Wer morgens am Rathaus Steglitz in die U-Bahn ein- oder umsteigen will, steht auch weiterhin vor verschlossenen Türen. Einen Tag der Wiederinbetriebnahme des Abschnitts zwischen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz können die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) noch nicht nennen.

Ursprünglich sollten die Instandsetzungsarbeiten am 11. Januar beendet und die Stationen Schloßstraße und Rathaus Steglitz wieder in Betrieb sein. Doch dann erwiesen sich die Arbeiten nach Auskunft der BVG als kniffliger als gedacht, da sie auf engstem Raum stattfinden müssen. "Die Arbeiten in dem extrem flachen und engen

Raum unter einer Rolltreppe, in dem bei dem Brand wichtige Signalkabel zerstört worden waren, können nur unter sehr erschwerten Bedingungen erfolgen", heißt es bei der BVG. Die Verkehrsbetriebe gehen nach wie vor davon aus, dass die Arbeiten an den Kabeln in der Woche vom 18. bis 24. Januar abgeschlossen werden können. Bis dahin fährt die U9 nicht zwischen den Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz. Ein Ersatzverkehr wurde nicht eingerichtet, da auf dem Abschnitt mehrere Buslinien und die S-Bahn fahren.

Am 3. Januar war ein Feuer in einem Technikraum in der Zwischenebene des Bahnhofs Schloßstraße ausgebrochen. Der Brand hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte und zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt. Niemand war bei dem Brand verletzt worden. Das Feuer hatte Signalkabel beschädigt, die nun ausgetauscht und anschließend getestet werden müssen.