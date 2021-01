Startschuss für den Abbau der "Jauch"-Kuppel

In 3000 Einzelteilen soll die Konstruktion vom Euref-Campus in Schöneberg kommende Woche nach Düsseldorf transportiert werden.

Gekonnt bewegen sich die Gerüstbauer auf der Konstruktion. Nieselregen erschwert das Balancieren auf den Stahlträgern. Schraubenschlüssel in Übergröße kommen zum Einsatz, um Muttern zu lösen und so die einzelnen Elemente voneinander zu trennen. Es ist Tag eins des Kuppel-Abbaus auf dem Euref-Campus in Schöneberg. Spätestens in einer Woche soll die "Jauch"-Kuppel vollständig abgebaut und verladen sein. Dann geht es Richtung Düsseldorf, wo die Euref AG einen neuen Campus plant. Zunächst aber muss die Konstruktion Segment für Segment zerlegt werden. Zehn Jahre nach ihrem Aufbau inmitten des historischen Gasometers endet nun ihre Zeit in Berlin.

Ein Stück weit sei es so, als hätte man die Zeit zurückgedreht, findet Reinhard Müller, Vorsitzender der Euref AG und beschaut sich das blanke Kuppelgerüst. Er besinne sich an die Zeit zurück, an der auf dem Campus alles begann. "Die Kuppel hat viel dazu beigetragen, dass dieser Ort bekannt wird", sagt Müller. Wehmütig sei er aber nicht. "Wir wollen diese Erfolgsgeschichte ja in Düsseldorf fortschreiben."

Lesen Sie auch: "Wenn der Gasometer fertig ist, ist auch der Campus fertig"

"Jauch"-Kuppel: 3000 Einzelteile, 100 Tonnen Gewicht

Ein besonderer Moment ist es aber doch. Das muss auch der Euref-Chef zugeben. Steht man im Inneren des Gasometers und blickt nach oben, kann man den Himmel wieder sehen. Die Traglufthalle, die die nur mit einer Membran bedeckte "Jauch"-Kuppel einst vor der Witterung schützte, ist weg. Nur noch das blanke Gerüst ist zu sehen, das mehr und mehr in seine Einzelteile aufgelöst wird. Der Abbau ist am Dienstag in vollem Gange. Die Gerüstbauer der Firma Nüssli, die die Kuppel vor zehn Jahren errichtet hatte, sind wieder im Einsatz. Bis nächste Woche werden sie etwa 3000 Einzelteile und 100 Tonnen Gewicht bewegt haben. Der Bau mit 21 Meter Höhe und 32 Meter Durchmesser passt dann in sechs Lkw.

Der entscheidende Moment der Demontage folgt aber erst noch. Die Kuppel wird von unten nach oben auseinandergebaut. Dafür muss ein riesiger Kran die Gesamtkonstruktion anheben, damit die Gerüstbauer die einzelnen Träger von unten abmontieren können. Ein paar spannende Augenblicke bringe der Abbau also sicher noch mit sich. "Das ist nötig, damit die Kuppel stets in sich stabil bleibt", sagt Heribert Günther, Bauleiter und Geschäftsführer der Euref Consulting Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH.

Auch in Düsseldorf nennt man sie "Jauch"-Kuppel"

Probleme habe die "Jauch"-Kuppel nie gemacht, sagt Günther. "Auch bei keiner der etwa 150 Sendungen mit Günther Jauch." Durch regelmäßige Kontrollen des Gerüsts sowie der Membran habe man gewährleisten können, dass es keine Mängel bei Statik oder Material gab. Nach dem Abbau werden die einzelnen Teile wieder auf eventuelle Schäden kontrolliert, Bolzen und Verschraubungen beim Wiederaufbau durch neue ersetzt. In Düsseldorf wird die Kuppel dann aber erst einmal eingelagert, bis die Entwicklung des dortigen Campus entsprechend fortgeschritten ist.

Auch in Düsseldorf heiße die Kuppel "Jauch"-Kuppel, sagt Reinhard Müller, Vorsitzender der Euref AG. Dabei ist ihr Name eng mit ihrer Berliner Geschichte verknüpft. Von 2011 bis 2015 wurde die nach ihrem Moderator benannte ARD-Talkshow "Günther Jauch" aus dem Inneren des Gasometers gesendet. Anschließend wurde sie als Veranstaltungs- und Tagungsort genutzt. Und auch in Düsseldorf wird das Halbrund Menschen bei Veranstaltungen zusammenbringen. Bevor Müller sie für seinen Campus kaufte, stand die Kuppel übrigens bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 vor dem Bundestag.

Gasometer-Ausbau: Letzter Schritt zum fertigen Campus

Trotz großer Veränderung für den Euref-Campus: Die Kuppel macht lediglich Platz für etwas Neues. Der Gasometer, in dem die Gasag bis 1995 Stadtgas lagerte, wird zu einem Bürogebäude mit Kongresszentrum ausgebaut. "Das ist der letzte Schritt, um den Campus fertigzustellen", sagt Reinhard Müller. Euref ist über Schönebergs Grenzen hinaus als Wirtschaftsstandort mit den Schwerpunkten Energiewende und Mobilität bekannt. Mit dem Ausbau des Gasometers, bei dem ein Respektabstand von einem Meter zum eigentlichen Gerüst gehalten wird, ist der Campus baulich vollendet.

Derzeit befindet sich das Vorhaben noch im Bebauungsplanverfahren. Spätestens Anfang Februar soll die öffentliche Auslegung der Unterlagen stattfinden, Träger öffentlicher Belange sowie Bürger können sich zu den Plänen äußern. Geplant ist, den Gasometer bis Juli 2023 ausgebaut zu haben. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wird die Deutsche Bahn als alleiniger Mieter dort einziehen.

Müllers Pläne waren in der Vergangenheit nicht überall auf Zustimmung getroffen. Eine Bürgerinitiative hatte immer wieder die Ausbauhöhe bis zum vorletzten Gerüstring bemängelt. Reinhard Müller hat keinen Zweifel daran, dass er den Campus erfolgreich zum Abschluss bringen kann. Der Abbau der "Jauch"-Kuppel läutet das große Finale gewissermaßen bereits ein.