Eisbären lassen den Kölner Haien keine Chance

Berlin. Auf der Bank der Eisbären Berlin war zum Ende des zweiten Drittels bereits eine sehr lockere Stimmung zu vernehmen. Fast so, als wäre die Arbeit schon erledigt. Während ein paar Meter entfernt, auf der Bank der Kölner Haie, eisige Stille herrschte. Fast so, als wären Mut und Zuversicht schon komplett abhandengekommen. Was beim Spielstand von 4:0 für die Berliner zu diesem Zeitpunkt auch sehr naheliegend war. Zu dominant spielten die Eisbären, zu wenig Angriffsfläche boten sie. Am Ende gewann der EHC mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) und setzte sich wieder an die Tabellenspitze, wo zuvor die Haie rangiert hatten.

Es wirkte ein bisschen so, als würden die Eisbären bestätigen wollten, was ihr Ex-Trainer Uwe Krupp ihnen vor der Partie attestiert hatte. Nämlich das wohl beste Team in der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu sein. Zwar hatte die Mannschaft von Trainer Serge Aubin zuletzt in Iserlohn 2:5 verloren, doch das schien eher Antrieb für den EHC zu sein, es diesmal besser zu machen. Schon nach 44 Sekunden traf Matt White zur Führung. Die Berliner waren sehr wach, spielten konsequent nach vorn und ließen den Haien wenig Raum. Parker Toumie mit seinem ersten Treffer im EHC-Trikot erhöhte bald auf 2:0 (7.).

Kapitän Hördler trifft in Unterzahl für die Eisbären

Durch das schnelle Spiel der Eisbären kamen Krupps Haie kaum in Puckbesitz. Ein Typ wie James Sheppard, den Krupp aus Berlin nach Köln gelotst hatte, wäre jetzt hilfreich gewesen. Doch er konnte verletzungsbeding nicht mitmachen. Mit Justin Pogge hatte Krupp aber noch einen weiteren Ex-Eisbären der Vorsaison im Team, doch der Torhüter konnte wenig ausrichten gegen den Drang seiner früheren Kollegen.

Bei den Eisbären hatte Aubin ein paar kleine Veränderungen vorgenommen, die Abwehrpaare ein wenig umgestellt und auch zwei Sturmreihen leicht variiert. Das zahlte sich aus, die Eisbären erzeugten einen recht gleichmäßigen Druck auf die Haie, die schon zum vierten Auswärtsspiel in Folge antraten. Und dabei erstmals verloren, was mit dem 3:0 von Kris Foucault früh besiegelt war (23.). Das beste Überzahlspiel der Liga half den Kölnern diesmal nicht, denn die Berliner achteten anders als in Iserlohn, wo sie vier der fünf Gegentreffer in Unterzahl kassierten, auf ihre Disziplin. Und sie waren mit einem Mann weniger aufmerksam, wie der Konter bewies, den Frank Hördler zum 4:0 abschloss (31.).

Damit dürfte sich Krupp nicht nur in seiner Auffassung von den Eisbären bestätigt sehen, sondern auch in der vom eigenen Team. Bei dem bemängelte er, dass die Haie zu leicht Gegentore herschenken würden. Den Berlinern, die sich ihre Treffer allerdings auch sehr gut erspielten, verhalf das zum dritten Sieg im dritten Heimspiel der Saison. Bei dem Foucault noch das fünfte Tor erzielte (41.) und die Disziplin am Ende doch etwas nachließ, ohne allerdings den zweiten Shutout von Torhüter Mathias Niederberger zu gefährden. Am Montag sind die Eisbären dann in Düsseldorf gefordert, endlich auch auswärts zu gewinnen.

