„Wir fordern FFP2-Masken als Standard für alle Mitarbeiter“

Berlin. Kurz vor dem Jahreswechsel hat sich - nach coronabedingt schwierigen Wahlen - der neue Hauptpersonalrat konstituiert. Die neue und alte Vorsitzende Daniela Ortmann schlägt sich neben den üblichen Problemen in den Behörden jetzt auch mit den Folgen des Lockdowns herum, wie sie im Telefoninterview erläutert.

Berliner Morgenpost: Frau Ortmann, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl als Vorsitzende des Hauptpersonalrats. Ist die oberste Vertreterin der 140.000 Beschäftigten des Landes auch im Homeoffice?

Daniela Ortmann: Wir haben in den letzten Tagen kurzfristig unseren eigenen Lockdown organisiert. Wir sind ja 13 Vorstandsmitglieder und fünf Mitarbeiterinnen. Wir haben jetzt nur eine Mindestbesetzung im Büro, alle anderen arbeiten im Homeoffice. Wir sind aber in der guten Situation, dass wir technisch entsprechend ausgestattet sind.

Haben Sie Informationen darüber, wie viele Mitarbeiter mit Corona infiziert sind?

Nein, da haben wir keinen Überblick. Wir haben aber vor, dazu mal Anfragen zu stellen. Wir hören, dass in vielen Dienststellen Menschen an Corona erkrankt sind oder als direkte Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Aber Corona schlägt inzwischen ja überall ein, dann müssen oft ganze Teams zu Hause bleiben.

Hat es Ansteckungen im Dienst gegeben?

Das weiß wohl keiner so genau. Wir erwarten natürlich, dass der Arbeitgeber dafür sorgt, dass Ansteckungen im Dienst weitgehend ausgeschlossen werden können. Das bedeutet, der Gesundheitsschutz darf nicht bei Spuckschutz-Wänden enden. Wir fordern, dass der Arbeitgeber allen, die jetzt noch in den Dienst kommen müssen, sichere FFP2-Masken bereitstellt. Uns fehlt eine landesweit einheitliche Handhabe. Es gibt immer mal Empfehlungen, da hält man sich dran oder nicht. Wir hätten uns gewünscht, dass die FFP2-Masken zeitnah an alle Dienststellen geschickt worden wären. In den Schulen soll es die geben, aber woanders nur als Ausnahmefall. Wir hätten FFP2-Masken gerne als Standard. Daran wird wohl jetzt gearbeitet. Aber wir hätten es begrüßt, wenn man mal vor die Welle gekommen wäre.

Welche Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen sind derzeit besonders eingeschränkt?

Da ist alles im Fluss. Wir hören, dass Finanzämter für direkte Bürgerkontakte nicht zur Verfügung stehen. Bei den Bezirksämtern sollen die relevanten Bürgerdienste wie Bürgerämter und Standesämter offen bleiben. Aber es ist uneinheitlich in den Bezirken. Manche fahren runter, manche teilweise, manche machen weiter als ob nichts wäre. Natürlich müssen Kinderschutz und Wohnungslosenhilfe gerade im Winter gewährleistet werden. Aber wir haben Zweifel, ob überall der größtmögliche Umfang des Homeoffice ermöglicht wird. Wir versuchen, uns dazu gerade einen Überblick zu verschaffen.

Die Politik erklärt immer wieder, Planungsprozesse oder das Ausgaben von Geld passiere nicht wegen Corona. Ist das realistisch oder sind das Ausreden?

Natürlich hat Corona Verwaltungsverfahren nicht beschleunigt. Es fehlen die Kranken und die in Quarantäne. Eine Reihe IT-Verfahren laufen auf den Dienstrechnern, haben aber keine Version für die mobile Arbeit oder für zu Hause. Wir haben im Sommer versäumt, die Serverleistung so aufzustocken, dass wir jetzt massiv übers Homeoffice arbeiten können. Es fehlt überall an Infrastruktur. Hätte man sich besser organisiert, dann hätte Corona nicht diese Auswirkungen. Die Personaldecke ist natürlich extrem kurz, es gibt zum Beispiel zu wenige Fachleute für Baugenehmigungen. Uns fehlen Ingenieure, da sind noch lange nicht alle Stellen besetzt.

Sie sagen „man“. Wer ist das genau?

Das sind der Senat, aber auch die Bezirke mit ihrer eigenständigen Entscheidungskompetenz. Die sind aber nicht einheitlich unterwegs. Und die Abstimmung zwischen Bezirken und Senat ist auch zu verbessern. Berlin halt.

Hat inzwischen jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten? Sprich: Kann man Akten mit nach Hause nehmen, ganz analog?

Es gibt einen Effizienzverlust, wenn man auf analoge Heimarbeit umsteigt und später im Büro wieder Dinge in den PC eingibt. Es wurden auch Notebooks und Tablets angeschafft, aber da haben bei der Politik die Schüler jetzt Priorität. Ob man noch mehr Technik hätte besorgen können, weiß ich nicht. Die ganze Welt braucht ja gerade solche Geräte. Wir können jetzt mehr zu Hause arbeiten als vor dem ersten Lockdown. Aber wir sind bei weitem nicht bei dem, was wir uns gewünscht hätten.

Die Gesundheitsämter sind ja die Hotspots des Verwaltungshandelns in der Pandemie. Wie schätzen Sie die Lage dort ein? Ist das noch zumutbar für die Mitarbeiter? Werden die ausreichend unterstützt?

Die Leute dort hängen sich voll rein und versuchen, was geht. Aber wenn es zu viele Erkrankte gibt mit vielen Kontakten, kommen sie mit der Nachverfolgung natürlich nicht mehr nach. Aber es gibt inzwischen auch Engpässe bei den Telefonleitungen und den Arbeitsplätzen. Mit Sicherheit sind die Menschen dort am Limit. Wir müssen sehen, ob wir in den kommenden Monaten Beschäftigte dort auch mal auswechseln können. Mir fehlt da manchmal eine klare Linie. Wir als Personalräte sind nicht in die landesweiten Planungen so eingebunden, wie wir uns das wünschen würden. Den nächsten Gesprächstermin mit dem Personal- und Finanzsenator haben wir Ende Januar.

Rot-Rot-Grün versucht, die Verwaltung leistungsfähiger zu machen. Dazu soll das Verhältnis von Bezirken zum Senat besser geordnet und feste Ziele vereinbart werden. Ist das aus Sicht der Beschäftigten richtig?

Wir haben den Zukunftspakt für Verwaltung ja begleitet. Ich denke schon, dass diese Diskussionen darum das Verständnis zwischen Senat und Bezirken vorangebracht haben. Aber es ist nur ein Reförmchen, es bleibt hinter dem zurück, was im Veraltungspakt eigentlich vorgesehen war. Zielvereinbarungen sind hilfreich, wenn auf Augenhöhe geredet wird und Bezirke auch eine realistische Chance haben, die Vorgaben umzusetzen. Dann hat der Bürger was davon.

Es wird ja schon länger über die Einstellungen gestritten. Der Senat möchte gerne per Sammeleinstellungen viele Leute auf einmal einstellen, die Bezirke sagten immer, sie wollten das selber machen. Ist diese Kleinstaaterei nicht ein Problem, gerade in einer solchen Phase wie jetzt?

Ja, insbesondere dann, wenn Interessenten sich bei zwölf Bezirksämtern und noch bei einer Senatsverwaltung bewerben. Dafür gibt es jetzt ein zentrales IT-Verfahren zum E-Recruiting. Wir halten eine zentrale Ausschreibung von gleichgelagerten Aufgaben für sinnvoll. Man bewirbt sich an einer Stelle und die Bezirke picken sich dann ihre Leute raus. Nicht alle wollen ja in jedem Bezirk arbeiten. Aber die Einstellung muss dezentral erfolgen, weil dort die örtlichen Personalräte Mitbestimmungsrechte haben.

Sind wir in Berlin bei der Bezahlung mittlerweile konkurrenzfähig zu anderen Bundesländern? Oder bleibt eine Lücke?

Es scheint schon so zu sein, dass mit der anstehenden Erhöhung für die Beamten zum Jahreswechsel der Schnitt der Bundesländer erreicht ist. Das Ziel des Hauptpersonalrats ist aber die Bundesbesoldung. Und wenn schon, dann sollte der Länderschnitt inklusive des Bundes erreicht werden. Offen bleibt aber die Nachzahlung für die Jahre, in denen die Besoldung in Berlin vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurde. Da warten wir auf ein Nachzahlungsgesetz. Einige Tausend Kollegen hatten ja Widerspruch eingelegt oder geklagt. Die müssen auf jeden Fall etwas bekommen. Für die anderen appellieren wir an den Senat, sie nicht leer ausgehen zu lassen.

Die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hat gesagt, Personal in den Bezirksämtern werde zu schlecht bezahlt, deshalb wechselten viele in Landes- oder Bundesbehörden, wo es mehr Geld gibt. Wie ernst ist das Problem?

Wir haben insgesamt einen Kannibalismus. Zwischen den Bezirken, vom Senat Richtung Bezirke und vom Bund Richtung Land. Man schreibt Stellen aus und die Kolleginnen und Kollegen, die den Mut haben sich zu bewerben, kriegen dann die Jobs. Durch den wahnsinnigen Generationswechsel in allen Verwaltungen tut sich gerade ganz viel. Alle, die sich was zutrauen, gucken nach interessanten Stellen. Am meisten zu verdienen gibt es wegen der Ministerialzulagen beim Bund. Die Stellen in den Senatsverwaltungen sind in der Tendenz höher bewertet als in den Bezirken. Aber auch die Bezirke schnappen sich gegenseitig die Leute weg. Entscheidend ist, dass jetzt jede Menge gut ausgebildeter Leute in die Behörden rein müssen.

Gibt es ein verstärktes Interesse an Jobs im Öffentlichen Dienst, gerade jetzt in der Krise?

Na klar. Der Sicherheitsaspekt im öffentlichen Dienst ist wichtig. Wir hören, die Bewerberzahlen seien nach oben gegangen, die Qualität der Bewerber sei eher besser geworden. Aber ob das reicht, um alle freien Stellen und Ausbildungsplätze zu besetzen, muss sich noch zeigen. Zumal die Ausbildung in Pandemiezeiten sehr problematisch ist, weil sich die Kollegen nicht mehr treffen. Da fehlt oft der praktische Teil. Und einfach die Ausbildungszeiten zu verlängern geht auch nicht, weil ja schon der nächste Jahrgang nachkommt. Wir haben große Sorge, dass es derzeit nicht so ohne ist, eine Prüfung zu bestehen, zumal auch der schulische Teil der Ausbildung seit Monaten fast nur online stattfindet. Da müssen Ausbildungslücken später im Dienst gestopft werden, während gleichzeitig viele, in der Pandemie liegengebliebene Vorgänge abgearbeitet werden müssen. Dafür brauchen wir dringend einen Plan.

Wie viele Beschäftigte muss Berlin einstellen im kommenden Jahr?

Das sind rund 5000 Menschen nur für 2021. Wir haben in den kommenden Jahren riesige Abgangszahlen, die sich durch gesundheitliche Spätfolgen von Corona-Erkrankten womöglich noch verstärken. Deswegen brauchen wir alle Auszubildenden. Die dürfen aber nicht abspringen und auch nicht durchfallen.