Herthas schwere Reise in die Vergangenheit

Berlin. Bruno Labbadia hat da eine recht exklusive Meinung. „Wer Bielefeld nicht gesehen hat, versäumt eigentlich was“, sagt der Trainer von Hertha BSC. „Ich finde, das ist eine unfassbare lebenswerte Stadt.“ Dieser Auffassung sind nicht viele, wenn man sich ein Städte-Ranking aus dem vergangenen Sommer anschaut. Von 369 Orten in Nordrhein-Westfalen landete die größte Stadt Ostwestfalens nur auf Platz 293.

Labbadias Einschätzung ist allerdings auch nicht frei von sentimentalen Faktoren. Von 1998 bis 2001 spielte der 54-Jährige bei Arminia Bielefeld, ließ dort seine Karriere in der Fußball-Bundesliga austrudeln. „Ich hatte da eine wirklich schöne Zeit – als Spieler, aber auch mit der Familie“, erzählt Labbadia.

Auf den einstigen Bundesliga-Profi wartet am Sonntag also eine gern genommene Reise in die Vergangenheit, wenn Hertha zum Auswärtsspiel auf der Bielefelder „Alm“ antritt (18 Uhr, Sky). „Ein interessantes Stadion, ein kleines Schmuckkästchen mitten in der Stadt“, findet Labbadia, der sich gefreut hat, als die Arminia im vergangenen Sommer den Sprung aus der Zweitklassigkeit zurück ins Oberhaus des deutschen Fußballs geschafft hatte.

Hertha hat schlechte Erinnerungen an Bielefeld

Ganz so positiv sind Herthas Erinnerungen an die vergangenen Duelle mit den Ostwestfalen nicht. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga im Februar 2009 hätten die Berliner mit einem Sieg die Tabellenführung ergattern können. Stattdessen musste die Mannschaft um Torschütze Andrej Woronin und Trainer Lucien Favre nach dem 1:1 auf der „​Alm“ wenig später die Hoffnungen auf den ersten Meistertitel seit 1931 begraben.

Nach zwei Siegen in der Zweiten Liga und einem verlorenen Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal 2014 standen sich beide Teams im Pokal im August 2015 zum bislang letzten Mal gegenüber. Das Spiel in der ersten Runde gewann Hertha zwar mit 2:0, musste aber einen Pokalschreck der ganz anderen Art verkraften. Ein Motorradfahrer hatte auf dem Weg zum Bahnhof auf den Mannschaftsbus geschossen.

Der Busfahrer blieb unverletzt, die Spieler waren nicht an Bord. Der „Anschlag auf Leib und Seele“, wie Michael Preetz den Vorfall später bezeichnete, steckte allen Beteiligten trotzdem in den Knochen. Mittlerweile aber, über fünf Jahre später, muss der Manager nicht mehr direkt an diese unschöne Begebenheit denken, wenn der Gegner Bielefeld heißt. „Das liegt sehr lange zurück“, erklärt Preetz am Freitag. „Wir machen uns nach langer Zeit jetzt wieder auf den Weg auf die Bielefelder Alm und ich denke, dass es ein interessantes Spiel werden wird.“

Hertha siegte zuletzt im Mai zweimal in Folge

Vor allem angesichts der Tabellenkonstellation. Bielefeld liegt mit zehn Punkten auf dem Relegationsrang, Hertha kommt dank des Erfolgs gegen Schalke am vergangenen Wochenende (3:0) auf 16 Zähler und damit Platz zwölf. Eine Momentaufnahme, auf die ein erneutes Stimmungstief folgen dürfte, wenn die Mannschaft von Trainer Labbadia in Bielefeld nicht nachlegt. Alles andere wäre ein Rückschritt.

„Wir wollen unbedingt auch mal zwei Spiele in Serie gewinnen“, erklärt der Coach. Zuletzt war das den Berlinern nach dem Corona-Restart im Mai gelungen, als man erst 3:0 in Hoffenheim gewann und eine Woche später den Derbysieg gegen Union feierte (4:0). Neben der Tatsache, dass man mit einem Erfolg einen Abstiegskandidaten distanzieren würde, gäben die nächsten drei Punkte „dann auch noch mehr Selbstvertrauen“, weiß Labbadia.

Hertha muss auf ein Trio verzichten

Verzichten muss er auf dem Weg dahin auf Mathew Leckie (Probleme mit der Bauchmuskulatur), Kapitän Dedryck Boyata (Fußverletzung) und Javairo Dilrosun (Bänderverletzung). Ob Jordan Torunarigha in die Innenverteidigung zurückkehrt und damit das gegen Schalke souverän agierende Duo um Niklas Stark und Omar Alderete sprengt, ließ Labbadia offen. „Wir haben noch ein wichtiges Training und werden dann sehen, wie wir am Sonntag auflaufen“, so der Coach.

Personelle Fragezeichen beiseitegeschoben, wird zumindest Labbadia selbst mit großer Vorfreude antreten. „Ich mag die Leute da“, erklärt der gebürtige Hesse noch einmal. Und: „Ich habe immer noch sehr viele Menschen, die mir nach Spielen schreiben.“ Am Sonntag dürften es gern Glückwünsche sein.

