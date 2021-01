CO2-Steuer kostet Berliner Mieter bis zu 88 Euro jährlich

Berlin. Seit Anfang dieses Jahres wird für fossile Energieträger wie Gas und Öl die sogenannte CO2-Steuer fällig. In vermieteten Wohngebäuden müssen diese nach derzeitiger Regelung allein vom Mieter beglichen werden. Da die Steuer in den kommenden Jahren stark steigen wird - von zunächst 25 Euro je Tonne CO2 stufenweise bis auf 55 Euro im Jahr 2025 - wird das für Mieter durchaus im Portemonnaie zu spüren sein.

Für den Geschäftsführer des Berliner Mietervereins (BMV), Reiner Wild, ist das "klimapolitischer Unfug, den die Mieter teuer bezahlen müssen“. Vermieter hätten somit keinerlei Anreiz, in Investitionen zur Energieeinsparung zu investieren.

Nach Auskunft des BMV steigen die Heizkosten 2021 durch die CO2-Bepreisung um 7,9 Cent pro Liter beziehungsweise 0,6 Cent je Kilowattstunde. Umgerechnet auf Berlin bedeute dies, dass Mieter in einer gasbeheizten Wohnung im Jahr 2021 im Schnitt 52,66 Euro mehr zahlen müssten, Mieter in einer öl-beheizten Wohnung sogar 88,20 Euro.

695.000 Mieterhaushalte heizen mit Gas oder Öl

Als Grundlage für die Berechnung hat der Mieterverein die von der Firma Techem ermittelten Energiekennwerte für Berlin genommen. Danach betrug der Jahresenergieverbrauch im Schnitt für Heizung und Warmwasser in 2018 für Heizöl 15,51 Liter pro Quadratmeter und für Gas 127,93 kWh. Die zugrundeliegende Wohnfläche betrug rund 70 Quadratmeter.

Laut Mikrozensus 2018 werden in Berlin 203.200 vermietete Wohnungen mit Öl beheizt, 492.000 vermietete Wohnungen mit Gas versorgt. "Das bedeutet für den Staat Einnahmen von 43 Millionen Euro, ohne dass es für die Vermieter einen Anreiz etwa zur Verbesserung der Heizanlage gäbe", kritisiert Wild. In 2025 wären es dann bereits rund 85 Millionen Euro.

"Die bereits beschlossene Entlastung durch Wohngeld ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn nur wenige Haushalte beziehen diese Unterstützung", so der Mietervertreter weiter. Der BMV fordere deshalb die Bundesregierung auf, umgehend die Betriebskostenverordnung zu ändern und die Last der CO2-Bepreisung bei den Vermietern anzusiedeln. "Nur sie können den Energieverbrauch nachhaltig durch Veränderungen an Gebäude und Heizanlage verringern“, sagt Wild.

Verband der Wohnungswirtschaft lehnt Forderung ab

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW hält davon erwartungsgemäß nichts: „Einseitige Forderungen nach einem pauschalen Abwälzen der gesamten Kosten des CO2-Preises auf Vermieter sind schädlicher Wahlkampf-Populismus", so GdW-Präsident Axel Gedaschko. Mehr Klimaschutz beim Wohnen gelinge nur, wenn die Kosten insgesamt gerecht verteilt werden. Eine echte Lenkungswirkung des CO2-Preises im Gebäudebereich gebe es nur dann, wenn bei der Aufteilung der Kosten nach dem energetischen Zustand des Gebäudes differenziert werde.

"In energetisch sanierten Gebäuden, in die Vermieterinnen und Vermieter bereits hohe finanzielle Summen investiert haben – konkret die Wohngebäude mit Effizienzklassen A+ bis C – müssen die Nutzer den CO2-Preis übernehmen", fordert Gedaschko. In diesen Gebäuden sei der Energiebedarf durch die Sanierung bereits so gering, dass der individuelle Heizenergieverbrauch durch den Nutzer in der jeweiligen Wohnung erheblichen Einfluss hat. "Vermieter würden durch eine Einschränkung oder Abschaffung der Umlagefähigkeit in energetisch sanierten Wohnungen massiv bestraft", so der Verbandschef.

Allein nach dem Vorschlag der SPD-geführten Ministerien für Umwelt, der Justiz und der Finanzen, wonach Vermieter pauschal mindestens 50 Prozent der CO2-Kosten übernehmen sollen, würden den Wohnungsunternehmen schon bis zu 40 Prozent ihrer notwendigen finanziellen Mittel fehlen.