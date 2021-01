Wie ein Schal Gutes bewirken kann

Berlin. Die Produktkartons stapeln sich schon in dem rund acht Quadratmeter großen Zimmer in Welella Negussies Wohnung in Moabit. Da sie und ihre Geschäftspartnerin Anna Papadopoulos bislang weder einen Lagerraum noch ein Büro besitzen, müssen die Schals, Tücher und Decken eben ordentlich zu Hause gelagert werden. Sie kommen aus Äthiopien, wo lokale Weberinnen und Weber sie handgefertigt haben. "Jedes Teil ist quasi ein Einzelstück", sagt Papadopoulos. Schals gibt es ab 79 Euro, Decken kosten ab 129 Euro. „Unser Ziel ist es, Äthiopien in all seiner Schönheit darzustellen“, fügt Negussie hinzu. So können sich auch Berliner an der traditionellen äthiopischen Webkultur erfreuen. Gleichzeitig wollen Negussie und Papadopoulos mit ihrem Geschäft auch lokale Gemeinschaften in dem afrikanischen Land stärken. Neuerdings verkaufen sie über ihren reinen Online-Shop auch Masken.

Auch mit ihrem Namen stehen die beiden 34 Jahre alten Geschäftspartnerinnen und Freundinnen hinter dem Produkt: Denn der Name Welana ist aus einer Kombination ihrer beiden Vornamen Welella und Anna entstanden. Die Geschäftsidee kam den beiden vor rund sechs Jahren, als Negussie in Äthiopien für die Vereinten Nationen arbeitete und Papadopoulos sie dort besuchte. "Wir waren beide begeistert, wie schön es ist, fanden es aber schade, dass immer so viel Negatives über das Land berichtet wird", sagt Negussie. Vor allem Hungersnot und Armut stünden dabei im Vordergrund. Welana hingegen soll mit den traditionellen Webereien vor allem die schönen Seiten aufzeigen. Schon als kleines Kind war Negussie mit den äthiopischen Schals und Decken vertraut, da ihre Eltern aus dem ostafrikanischen Land stammen und die Schals selbst gerne getragen haben.

Äthiopische Weber werden fair bezahlt

„Wichtig war uns bei der Gründung von Welana vor allem das Thema Nachhaltigkeit“, sagt Papadopoulos. So bestehen alle ihrer Textilien aus einer Mischung aus äthiopischer Baumwolle oder einer Baumwoll-Eri-Seide-Mischung, also ausschließlich natürlichen Stoffen. Letztere hingegen ist entgegen gewöhnlicher Seide nicht so glänzend, sondern eher rau. Zudem werden alle Tücher einzeln auf traditionellen Webstühlen von den äthiopischen Webern handgefertigt. Aber es sei nicht nur die Art und Weise, die ihre Produkte so besonders mache, sondern auch das Material, sagt Papadopoulos. „Die meisten äthipoischen Schals sind traditionell weiß, und auch Ornamente sind sehr typisch“, erklärt Negussie. Ihr Bestseller ist hingegen ein Schal in den Farben Grün, Gelb und Rot - den klassischen äthiopischen Farben. „Wir vermeiden wir aber, mit dem Trend zu gehen, damit die Produkte auch möglichst lange getragen werden“, sagt Papadopoulos.

Weiter seien ihnen auch gute Arbeitsbedingungen der äthiopischen Weberinnen und Weber wichtig, versichern die Geschäftsfrauen. Nach langem Suchen haben sie sich schließlich dazu entschieden, mit zwei lokalen Partnern zusammenzuarbeiten: Sabahar und Maraki. Denn auch die beiden äthiopischen Webereien setzen auf fairen Handel, würdevollen Umgang mit Mitarbeitern, faire Löhne, die Bereitstellung von Krankenversicherungen und gesellschaftliches Engagement. „Das sind zwar Strukturen, die für uns in Deutschland sehr selbstverständlich sind, in Äthiopien allerdings nicht“, erklärt Papadopoulos. Im Schnitt würde ein Weber oder eine Weberin dort nur einen sehr geringen Anteil des Produktpreises erhalten. Von ihrem Partner Sabahar wissen die beiden jedoch, dass die Angestellten durchschnittlich etwa 250 Prozent mehr Gehalt als auf dem Markt üblich erhalten.

Und viele der Weber würden sie von ihrem Besuch vor zwei Jahren sogar persönlich kennen. „Das ist wie eine kleine Familie dort“, sagt Negussie. „Eine Managerin hat uns sogar erzählt, dass viele, die in den Ruhestand gehen könnten, gar nicht aufhören wollen zu arbeiten.“ Sabahar ist auch zertifiziertes Mitglied der World Fair Trade Organization (WFTO), hat sich also dem fairen Handel verpflichtet.

Vielleicht bald auch eigenen Laden in Berlin

Welana hat bislang jedoch noch kein Nachhaltigkeitssiegel. Das liege daran, dass der Zertifizierungsprozess sehr langwierig und teuer sei, sagt Negussie. Lisa Niklas vom Forum Fairer Handel erklärt, dass die Organisation nur Fair-Handels-Unternehmen als solche anerkennt, die entweder Mitglied der World Fair Trade Organization (WFTO) sind oder im Lieferantenkatalog des Weltladen-Dachverbands (WL-DV) gelistet sind. Auf der Seite der WFTO sind insgesamt 14 deutsche Fair-Trade-Unternehmen gelistet, davon zwei aus Berlin. Im Lieferantenkatalog des Dachverbands Weltladen finden sich 70 Unternehmen in Deutschland, davon ebenfalls zwei aus Berlin. Es gibt aber auch zahlreiche Firmen, die zwar angeben, fair zu sein, aber nicht extern zertifiziert sind, sagt Niklas. Dazu gehört auch Welana - und wird deshalb von dem Forum Fairer Handel auch nicht als „fair“ anerkannt. „Das bedeutet aber nicht automatisch, dass diese Unternehmen schlechte Arbeit leisten oder nicht nach den Prinzipien des Fairen Handels arbeiten“, sagt Niklas.

Fünf Jahre ist es nun mittlerweile her, dass Negussie und Papadopoulos mit Welana online gegangen sind. Mehr als 600 Produkte haben sie seitdem schon verkauft, sagen sie. Aber sie wollen sich noch weiterentwickeln, indem sie etwa mehr und auch andere Produkte anbieten. Zum Beispiel Textilien für Kinder und Babys. „Irgendwann würden wir auch sehr gerne einen eigenen, richtigen Laden aufmachen“, sagt Papadopulos. Denkbar sei aber auch eine Kooperation mit einem bestehenden Unternehmen aus dem stationären Handel. Welana Produkte sind derzeit unter www.welana.com erhältlich.