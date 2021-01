Pandemie Corona-Tagebuch: Dinner for Two

Berlin. Ich fand den Begriff „Zwischen den Jahren“ immer passend. Vom Alten kann man nicht mehr allzu viel erwarten (vor allem von 2020 nicht) und an das Neue kann man, bevor es wirklich da ist und der Alltag wie gewohnt weitergeht, noch große Erwartungen knüpfen. Das machen viele Menschen in diesem Jahr wohl umso mehr. Impfstoffe gegen die Seuche versprechen, die Normalität zurück zu bringen. Dass das nicht am 1. Januar schlagartig der Fall sein wird, ist klar.

Sonntag

Als um 8.30 Uhr der Wecker klingelt, rebelliert mein Bauch schlagartig gegen die Völlerei der vergangenen drei Tage. Weniger soziale Kontakte bedeuteten zu Weihnachten nicht, weniger Essen – eher im Gegenteil. Irgendwo zwischen ausgeruht und erschöpft trete ich meinen Arbeitsweg an. Journalisten arbeiten auch sonntags und ich muss dafür 20 Schritte in den Nachbarraum zurücklegen. Mir fällt auf, dass mir mein Textverarbeitungsprogramm einige Worte rot unterstreicht: „coronabedingt“, „Neuinifizerte“, „Covidiot“. Es kennt die Begriffe nicht und ich wünschte, dass es mir auch so ginge.

Von meinem Schreibtisch blicke ich auf eine Straße, die sich sehr zum Spazierengehen eignet. Das tun an diesem Sonntag selbst für „zwischen den Jahren“ auffallend wenig Menschen. Auch ich verbringe die Mittagspause vor dem Fernseher. Abends rufe ich meinen Onkel an und gratuliere ihm zum 60. Geburtstag. Er lebt in Hessen und wir haben uns seit mehr als einem Jahr nicht gesehen. Wir haben Zeit zu sprechen. Das tun wir zu seinem Geburtstag meist nur kurz, weil er sich um Gäste kümmern muss. Und heute? „Volles Rohr, ich hab 100 Leute hier“, antwortet er und lacht. Einzig meine Tante höre ich aus dem Hintergrund. Nach dem Gespräch kann ich mich schließlich doch zu einen Spaziergang aufraffen. In einer halben Stunde begegnen mir gerade einmal zwei andere Menschen.

Infizierte in Berlin: 19.789, Tote: 1149

Montag

Heute blicke ich vom Schreibtisch auf eine etwas belebtere Straße. Während der gestrige Sonntag ein wenig wie ein beliebiger Tag nach der Zombieapokalypse wirkte, kommt mir der heutige Montag wie ein normaler Sonntag vor. Mittags gehe ich selbst im Sonnenschein spazieren – vorbei an zugesperrten Kneipen und Geschäften. Daran habe ich mich längst gewöhnt. Allerdings stimmen mich die geschlossenen Museen, an denen ich vorbeikomme, wehmütig.

Vor einem Café, das nur außer Haus verkauft, steht eine größere Menschenansammlung dicht gedrängt mit Pappbechern. Der Laden wirbt damit, dass die Maskenpflicht erst zehn Meter weiter gilt. Wer dort durch möchte, muss Körperkontakt zulassen. Von den älteren Menschen, die daher die Straßenseite wechseln, lassen sich die Kaffeetrinker nicht beeindrucken.

Nach der Arbeit treffe ich unterwegs noch einen Freund. Wir gehen ein wenig spazieren. Abends plane ich mit meiner Freundin Silvester. Wir schwanken zwischen ihrer Schwester nebst Anhang, meinem Bruder nebst Anhang oder nur zu zweit feiern. Wir entscheiden uns für Variante drei.

Infizierte in Berlin: 19.362 , Tote: 1172

Dienstag

Letzter Arbeitstag in diesem Jahr. Danach setzen meine Freundin und ich unsere Silvesterplanung fort, während wir Pierce Brosnan dabei zusehen, wie er ein 100 US-Dollar teures Gemälde von Claude Monet aus dem Metropolitan Museum of Art in New York stiehlt. Als der Millionär und Kunstdieb Thomas Crown im gleichnamigen Film von 1999 Champagner für seine Begleitung bestellt, schreiben wir das als erstes auf unsere Einkaufsliste.

Infizierte in Berlin: 19.458, Tote: 1213

Mittwoch

Mich beschleicht das Gefühl, dass die Zahl der Maskenverweigerer im Berliner Nahverkehr wieder zugenommen hat. Als ich am Vormittag die S-Bahn betrete, blicke ich gleich in zwei nackte, trotzig dreinblickende Gesichter. Von den beiden Kontrolleuren, die eine Station später dazu steigen, haben sie nichts zu befürchten. Denn im Gegensatz zu einem älteren Mann mit Maske haben sie einen gültigen Fahrschein. Die Kontrolleure konzentrieren sich auf den Senior, der kaum Deutsch spricht und begleiten ihn schließlich hinaus.

Auf dem Weg, die Einkaufsliste vom Vorabend abzuarbeiten, will ich mittags noch Geld abheben. Weil nur zwei Menschen gleichzeitig den Automatenraum der Bank betreten dürfen, hat sich vor der Filiale eine längere Schlange gebildet. Nachdem ich mich angestellt habe, merke plötzlich, dass mich der Mann vor mir erst musternd ansieht und dann regelrecht mit seinem Blick fixiert. Ich bin erst unangenehm irritiert, verstehe aber dann, was er will und hole eine Maske aus der Jackentasche. Mit einem Nicken wendet er sich von mir ab. „Nur fair“, denke ich mir, während sich vor mir in der Schlange wenig tut und sie hinter mir auf mittlerweile 30 Meter anwächst.

Schließlich geht ein ungeduldiges Raunen geht durch die Schlange. Adressat der Unmutsbekundungen ist der Sicherheitsmann, der seit Beginn der Pandemie montags bis freitags den Einlass der Filiale reguliert. Ein korrekt gekleideter Mann um die 50 mit streng zurück gekämmten schwarzen Haaren. Sätze wie „Geht gleich weiter", „So sind nun mal die Regeln“ oder – bevorzugt an ältere Frauen gerichtet – „Bitte eintreten, junge Dame“ gehören zu seinem Standardrepertoire. Der Mann beeindruckt mich, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Denn trotze Anfeindungen bleibt er stets höflich – er wirkt in seiner Freundlichkeit fast stoisch. Egal wie grimmig, unfreundlich oder wutentbrannt die Gesichter sind, in die er blickt. Einen „Schönen Tag" oder eben heute einen „Guten Rutsch“ wünscht er stets, was selten erwidert wird.

Nachdem alle Besorgungen erledigt sind, treffe ich abends einen Freund aus der Studienzeit. Normalerweise wären wir in eine Bar gegangen. Stattdessen schlägt er vor, sich um 18 Uhr an der Weltzeituhr zu treffen und sich dann die neuen Bahnhöfe der U-Bahnlinie 5 anzusehen. Wir steigen an jeder Station aus, erkunden die Bauwerke, machen lustige Fotos vor den Überwachungskameras, steigen wieder ein und landen schließlich im Regierungsviertel. Zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus stehen Dutzende Polizeiwagen mit gelangweilten Beamten. Rund 2100 von ihnen waren über den gesamten Tag in Berlin im Einsatz, wo gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen demonstriert wurde.

Das Areal rund um das Brandenburger Tor gleicht wegen der von vielen als überflüssig empfundenen sogenannten „digitalen Silvesterparty“ des ZDF ohne Publikum einer Festung.

Unser Weg führt uns über Dorotheen- und Wilhelmstraße zurück zur Straße Unter den Linden. Corona ist eine Lüge“, steht in roten Lettern auf eine Schild, das ein Mann an der Spitze eines Demonstrationszugs mit etwa 30 Teilnehmern in die Höhe hält. „Diese Idioten“, raunt mein Studienfreund mir zu. Zwei Frauen mittleren Alters sehen ihn fragend an und er wiederholt seine Worte lautstark. Sie nehmen ihre Masken runter und husten mit gehässigen Gesichtern in unsere Richtung. Die wohl feindselig gemeinte Geste wirkt einstudiert und fast komödiantisch, wäre die dahinter stehende Überzeugung nicht so traurig.

Infizierte in Berlin: 19.302, Tote: 1247

Donnerstag

Der letzte Tag des Jahres, das so normal anfing und dann zum Desaster wurde. Beim Aufwachen denke ich über die vergangenen zwölf Monate nach und finde im persönlichen Rückblick einiges Positives. So war 2020 für mich trotz aller Einschränkungen der Beginn einer neuen Beziehung. Und das wiederum brachte mich im Juli dazu, das Rauchen aufzugeben.

Um 17 Uhr schauen wir traditionsbewusst „Dinner for One“. Während Butler James mindestens zwölf Gläser Wein, Champagner und Port in sich hineingießt, beschränken wir uns auf ein Glas Sekt. Anders als Miss Sophie und ihr Diener gestehen wir uns ein, dass wir nur zu zweit sind, erwarten keinen Sir Toby oder Admiral von Schneider und haben auch keinen toten Tiger in der Wohnung. Dennoch gibt es in der Zahl der Personen, die dies- und jenseits des Bildschirms feiern, gewisse Parallelen: Wir sind jeweils zwei.

Morgenpost-Reporter Philipp Siebert feiert Silvester zu Hause.

Foto: Privat

Gegen 18.15 Uhr verlassen wir das Haus zu einem Abendspaziergang. Ein Vater steht mit seinem etwa sechsjährigen Sohn auf dem Bürgersteig. Beide halten Wunderkerzen in der Hand. Plötzlich bremst ein voll besetzter Mannschaftswagen der Berliner Polizei, zwei vollständig in Montur gehüllte Beamte einer Einsatzhundertschaft springen heraus und gehen auf Vater und Sohn zu, um dem verbotenen Treiben ein Ende zu setzten. Auch wir haben etwas Feuerwerk aus den vergangenen Jahren dabei – überwiegend kinderfreundlich. „Ich habe mich noch nie so kriminell gefühlt“, sagt meine Freundin, während sie eine Wunderkerze anzündet.

Wieder zu Hause ziehen wir uns um, bereiten das Essen vor und werfen um 20 Uhr das Raclette-Gerät an. Endlich genug Pfännchen – jeder bekommt vier. Beim Essen fassen wir Vorsätze für das neue Jahr. Neben dem Üblichen (mehr Sport, weniger Fleisch, et cetera) nehmen wir uns vor, sobald es möglich ist, mindestens zweimal im Monat ins Theater und ins Museum zu gehen.

Kurz nach 23 Uhr gehe ich mit vollem Magen auf dem Balkon, um etwas frische Luft zu schnappen. Eigentlich füllt sich die Promenade vor meinem Haus zu Silvester um diese Uhrzeit. Die Bewohner der umliegenden Straßen kommen frühzeitig, um sich einen guten Platz zum Böllern oder zum Beobachten der Feuerwerke zu sichern. Heute gehen nur ein paar Menschen im Nieselregen spazieren, ab und an fährt ein Auto vorbei. Wären da nicht ein leichter Schwefelgeruch in der Luft sowie weit entfernte Explosionen zu hören, wäre es glatt ein normaler Donnerstagabend. Es ist irgendwie so, als wäre woanders Silvester.

Um kurz vor Mitternacht gehen wir wieder vor die Tür und einige Hundert Meter weiter zur Hauptstraße. In immer kürzeren Abständen ist das Geräusch von explodierendem Feuerwerk zu hören. Genau um 0 Uhr kommen wir an der Kreuzung an und sehen aus allen Richtungen Raketen aufsteigen. Für einen Moment scheint alles normal. Ich überlege ein paar Sekunden, ob das jetzt weniger Feuerwerk ist oder nicht - und verwerfe den Gedanken. Prost Neujahr.

Infizierte in Berlin: 18.611, Tote: 1271

Freitag

Das neue Jahr wirkt verheißungsvoll. Die Luft ist rein, die Straße vor meinem Haus, die sonst an Neujahrstagen einer Müllhalde gleicht, ist außer etwas Konfetti und hier und da einiger abgebrannter Böller so sauber wie eh und je.

Während die Parks und Seen Berlins von Sportlern und Neujahrsspaziergängern angesteuert werden, verwerfen wir ähnliche Pläne und läuten das Jahr 2021 mit Netflix und Amazon Prime ein. Klar ist, dass wir auch im jetzt beginnenden Jahr viel Zeit zu Hause verbringen werden. Also räumen wir um und machen es uns etwas gemütlicher. In der Nacht träume ich, dass mir das Land Berlin eine E-Mail schickt, in der ich eingeladen werde, mich am nächsten Tag impfen zu lassen. Ich lösche die Mail, denn sie kann nicht echt sein. Impfeinladungen werden per Brief verschickt – auch 2021.

Infizierte in Berlin: 17.739, Tote: 1277