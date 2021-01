Alba Berlin: Auch Niels Giffey fällt im Topspiel gegen Bayern aus

Berlin. Ist das wirklich alles erst ein halbes Jahr her? Alba Berlin feierte Ende Juni den Gewinn seiner neunten deutschen Meisterschaft im Münchner Audi Dome. Die Bayern als Titelverteidiger und Gastgeber des in einer Blase veranstalteten Finalturniers hatten es nicht einmal in die Endspiele geschafft. Der Machtwechsel war vollzogen. An diesem Sonntag (18 Uhr, Magentasport) treffen beide Klubs im Topspiel der Basketball-Bundesliga in der Mercedes-Benz Arena aufeinander. Aber die Vorzeichen haben sich komplett verändert.

Die Berliner leiden. Trainer Aito Garcia Reneses ist vom Coronavirus außer Gefecht gesetzt. Aus der nominellen Startformation fehlen mit Luke Sikma, Peyton Siva, Ben Lammers und Marcus Eriksson vier von fünf Profis wegen Verletzungen. Am Tag vor dem Spiel die nächste Hiobsbotschaft: Kapitän Niels Giffey fällt mit einer Fußverletzung nun auch noch wochenlang aus.

"Es geht nicht um das einzelne Spiel oder den einzelnen Sieg", sagt Interims-Cheftrainer Israel Gonzalez, "unser Fokus liegt darauf, unser Spiel zu verbessern und einen Spirit der Widerstandsfähigkeit und des Teamgeists beizubehalten." Geschäftsführer Marco Baldi formuliert angesichts von vier Spielen innerhalb einer Woche mit diesem Torso eines Teams noch klarer: "Ergebnisse sind im Moment für uns eher sekundär. Es geht ums Durchkommen."

Bayern München schwebt zurzeit auf Wolke sieben

Ganz anders ist die Situation beim großen Rivalen von der Isar. Die Münchner sind von der Pandemie verschont geblieben und haben in Andrea Trinchieri einen gut passenden Coach gefunden. Der Italiener treibt seine Spieler unaufhörlich von der Seitenlinie an, konzentriert und aggressiv zu bleiben, mehr als hundert Prozent Einsatz zu zeigen. Er fordert Spieler wie Management gleichermaßen. "Er gibt den Bayern etwas, was sie vorher so nicht hatten", sagt Baldi.

Die Erfolge belegen das. Zur Halbzeit der Euroleague-Saison liegen die Bayern nach 17 Spielen mit elf Siegen auf Rang vier. Beim Abbruch der vergangenen Saison wegen Corona hatten sie von 28 Partien nur acht gewonnen. Das Team ist nicht wiederzuerkennen, holt selbst hohe Rückstände auf. Trinchieri kommentiert diese Erfolge selten euphorisch, sondern verweist lieber zuerst auf das, was seine Mannschaft nicht richtig gemacht hat. Und endet dann mit den Worten: "Aber ich bin sehr stolz, dass sie noch einen Weg gefunden hat, das Spiel zu gewinnen." Völlige Zufriedenheit wäre ja auch Stillstand.

Trotz allem sagt Alba den Bayern einen harten Kampf an

Inzwischen staunt niemand mehr darüber, wie er aus den Resten der enttäuschenden Mannschaft von 2019/2020 und sechs neuen Amerikanern ein Team geformt hat, das nun ein Kandidat für das Final Four der Euroleague ist. Dabei zeigten die Bayern auch mit einer Nachverpflichtung großes Geschick. Für den nicht in Trinchieris Konzept passenden Spielmacher TJ Bray verpflichteten sie den Routinier Dennis Seeley. Seit er in München ist, blüht ein anderer auf: Wade Baldwin.

Der 24-Jährige, der oft haderte mit den Schiedsrichtern und dabei das Verteidigen vergaß, hat vielleicht diesen Kontrahenten auf seiner Position gebraucht. Am 30. Dezember fügte München dem FC Barcelona mit 90:77 die höchste Saisonniederlage zu. Wade erzielte 29 Punkte: Karrierebestleistung gegen einen der besten Vereine Europas.

Für Alba verheißt das alles nichts Gutes, wenngleich die Bayern mit Vladimir Lucic und Zan Sisko ebenfalls Verletzungen beklagen. "Nichtsdestotrotz", sagt Gonzalez, "werden wir auch den Bayern einen harten Kampf liefern." Baldi fügt süffisant hinzu: "Schaun mer mal."

