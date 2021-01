Dezember 2020: Fünf Tote nach Amokfahrt in Trier

Trauer in Trier: Bei einer Amokfahrt tötet ein 51-jähriger Mann am 1. Dezember fünf Menschen. An der berühmten Porta Nigra entsteht ein Gedenkort.

Dezember 2020: Was war wichtig, was war ungewöhnlich in Berlin, Deutschland und der Welt – der große Jahresrückblick.

Berlin. Schock, Entsetzen, Trauer: Im rheinland-pfälzischen Trier überfährt ein Mann am 1. Dezember mehrere Menschen. Fünf Opfer sterben, darunter ein neun Wochen altes Baby und sein Vater (45) sowie drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren. 24 Menschen werden teils schwer verletzt. Der 51 Jahre alte Deutsche rast mit einem Geländewagen vier Minuten lang durch die Fußgängerzone der historischen Innenstadt, dann kann die Polizei ihn stoppen und festnehmen. Einen Tag später wird gegen den Mann, der aus einem Vorort von Trier stammt, Haftbefehl erlassen. Es heißt, er habe zuletzt in seinem Fahrzeug übernachtet und in desolaten Verhältnissen gelebt.

Insgesamt sind mehr als 750 Kräfte von Polizei sowie Hilfs- und Rettungsdiensten aus der Region im Einsatz. Vorbildlich ist laut Polizei „das Verhalten vieler Passanten, die sich der Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste bereits angenommen hatten". Das Motiv des Fahrers bleibt unklar. Alles deute auf die Tat eines Einzeltäters hin, heißt es bei den Ermittlern. Eine Sonderkommission soll die exakte Fahrtstrecke rekonstruieren und die Reihenfolge der Tötungen und Verletzungen nachverfolgen.

Die Tat erschüttert die Stadt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe spricht vom "schwärzesten Tag" für Trier seit dem Zweiten Weltkrieg. An der berühmten Porta Nigra wird ein Gedenkort eingerichtet, der auch künftig erhalten bleiben soll.

Die Opfer der Trierer Amokfahrt können nach Angaben des rheinland-pfälzischen Opferbeauftragten Detlef Placzek mit Hilfen aus dem Opferentschädigungsgesetz rechnen. Zwar seien Fälle, in denen Autos als Waffe verwendet werden, nach dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz eigentlich erst ab 2024 abgedeckt. Es gebe aber eine Härtefallregelung.

Humboldt Forum wird teileröffnet

Hartmut Dorgerloh, Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, spricht.

Foto: dpa

Das Humboldt Forum absolviert am 16. Dezember eine erste Eröffnungsetappe. Eine gestreamte Führung ermöglicht coronabedingt zunächst einen digitalen Einblick. Nach sieben Jahren Bauzeit soll das 677 Millionen Euro teure Projekt hinter der teilweise rekonstruierten Barockfassade des Berliner Stadtschlosses in drei Etappen bis Ende 2021 eröffnet werden. Nutzer des neuen Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft werden zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sein, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins. Das rund 40.000 Quadratmeter umfassende Gebäude nach Plänen des italienischen Architekten Franco Stella liegt direkt gegenüber der weltberühmten Museumsinsel.

Zwei Überfälle auf Geldboten

Überfall auf einen Geldtransporter am Park Center in Berlin Treptow. Die Täter flohen.

Foto: Peise

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wird am 17. Dezember in Berlin ein Geldtransporter überfallen und ausgeraubt. Am 15. Dezember hatte es die Ikea-Filiale in Schöneberg getroffen, diesmal ist der Schauplatz das Park Center in Treptow. Erst Stunden nach der Tat und mit erhobenen Händen dürfen die Angestellten das Center verlassen. Die drei Räuber entkommen in einem Auto. Laut Polizei haben sie einen Geldtransportkoffer erbeutet, zwei Boten mit Schusswaffen bedroht und Reizgas gegen sie eingesetzt. Auch bei dem Überfall auf den Ikea-Markt haben drei Räuber einen Geldtransporter überfallen, einen Geldboten mit Schusswaffen bedroht und einen Geldkoffer erbeutet. Sie flüchteten in einem weißen Audi mit gestohlenen Kennzeichen. Ähnliche Fälle gab es in Berlin in diesem Jahr schon mehrere, etwa im Juni in Wilmersdorf, im Juli in Neukölln oder im August erneut in Wilmersdorf.

Shopping vor dem Lockdown

In den Schönhauser Allee Arcaden gehen Kunden vor dem Lockdown einkaufen.

Foto: Thomas Schubert

Die Infektionszahlen steigen - in Deutschland beginnt der harte Lockdown am 16. Dezember. Nun machen auch Schulen und die meisten Geschäfte zu, darunter diesmal auch Bau- und Möbelmärkte, Friseure und Kosmetiksalons. In den Tagen davor stürmen die Käufer die Geschäfte, es bilden sich lange Warteschlangen. Der Lockdown soll zunächst bis zum 10. Januar dauern. Ärger gibt es, weil sich die Verordnungen der Länder in einzelnen Punkten unterscheiden. So dürfen Kunden in einigen Ländern bestellte Ware auch im Geschäft abholen, in anderen nicht. Unterschiede gibt es auch bei der Frage, welche Geschäfte den täglichen Bedarf decken und somit offen bleiben dürfen. Am 30. Dezember meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1129 Corona-Toten innerhalb eines Tages einen neuen Höchstwert für Deutschland. Immer mehr Vertreter aus Politik und Wissenschaft rechnen mit einer Fortsetzung der Corona-Beschränkungen über den 10. Januar hinaus.

Lewandowski wird Weltfußballer des Jahres

Robert Lewandowski am 27. Dezember mit dem Globe Soccer Award.

Foto: pa

Der Weltfußballverband kürt am 17. Dezember den polnischen Stürmer Robert Lewandowski zum Weltfußballer des Jahres, Welttorhüter des Jahres ist Manuel Neuer. Beide spielen beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Trainer des Jahres ist erneut der Deutsche Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Damit ist der 32 Jahre alte Lewandowski auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er setzt sich bei der Wahl gegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durch. Lewandowski, geboren in Warschau, spielt seit 2014 für den FC Bayern München. Dieser hatte 2020 das Triple, die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie den Titel in der Champions League, gewonnen. Lewandowski wurde in allen drei Wettbewerben Torschützenkönig. Eineinhalb Wochen nach seiner Ehrung als Weltfußballer wird der Bayern-Torjäger zudem mit dem Globe Soccer Award geehrt.

Wahlergebnis für Joe Biden bestätigt

Am 14. Dezember ist es amtlich: Joe Biden ist gewählter Präsident der USA.

Foto: Patrick Semansky / dpa

In den USA bestätigt das Gremium der Wahlleute den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl. Biden erhält 306 der 538 Stimmen, Amtsinhaber Donald Trump nur 232. Erforderlich waren 270 Stimmen. Trump weigert sich jedoch weiterhin, die Niederlage einzugestehen. Der 78 Jahre alte, ehemalige Vizepräsident Biden wird damit der 46. US-Präsident. In seiner Rede am Abend verspricht Biden, er werde ein Präsident für alle Amerikaner sein. Und erinnert die Bürger an die Stärke der Demokratie: „Wir wissen jetzt, dass nichts, nicht einmal eine Pandemie oder ein Machtmissbrauch, diese Flamme auslöschen kann.“ Nun sei es an der Zeit, die Gräben zu überwinden und zusammenzukommen. Biden soll am 20. Januar ins Amt eingeführt werden. Seit 1933 wurden alle Präsidenten an diesem Tag um 12 Uhr inauguriert. Der Tag ist in den USA ein Feiertag.

Was sonst noch geschah

Der Tui-Konzern erhält am 2. Dezember weitere Staatshilfen. Der Reiseanbieter einigt sich mit Investoren, Banken und dem Bund auf ein Finanzierungspaket von 1,8 Milliarden Euro. Der Bund stützt Tui bereits mit drei Milliarden Euro.

Die Berliner Schauspielerin Jutta Lampe stirbt am 3. Dezember mit 82 Jahren. Weitere prominente Trauerfälle im Dezember: der frühere französische Präsident Valéry Giscard d’Estaing (2. Dezember), der „König der Chöre“ Gotthilf Fischer (11. Dezember) und der Bestsellerautor John le Carré (12. Dezember).

Zehn Jahre nach dem ersten Spatenstich fährt am 4. Dezember die U-Bahnlinie U5 aus Richtung Hönow von der bisherigen Endstation Alexanderplatz nun bis zum Hauptbahnhof weiter. Neue U-Bahnhöfe sind Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden.

Kultursenator Klaus Lederer soll die Berliner Linke 2021 in die Wahl zum Abgeordnetenhaus führen. Der Landesvorstand der Partei nominiert den 46-Jährigen am 8. Dezember als Spitzenkandidaten. Bettina Jarasch wird am 12. Dezember Spitzenkandidatin der Berliner Grünen.

Großbritannien impft als erstes europäisches Land am 8. Dezember gegen das Coronavirus. Das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer war am 2. Dezember auf der Insel zugelassen worden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stoppt am 8. Dezember die umstrittene Erhöhung der Rundfunkgebühren, indem er das Gesetz dem Landtag nicht zuleitet. Die bundesweit geplante Anhebung um 86 Cent ist damit vorerst hinfällig.

Am 12. Dezember gewinnt Schauspielerin Paula Beer den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin. Die 25-Jährige wird für ihre Rolle im Liebesdrama "Undine" ausgezeichnet.

Knapp drei Jahre nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Polizeifahrzeugs mit dem Auto einer jungen Frau in Berlin wird am 15. Dezember ein 53 Jahre alter Polizeihauptkommissar verurteilt. Das Amtsgericht Tiergarten spricht ihn der fahrlässigen Tötung schuldig und verhängt eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung.

Die Berlinale wird im nächsten Jahr nicht wie geplant im Februar stattfinden, wird am 18. Dezember bekannt. Stattdessen soll es im März einen digitalen Branchentreff geben, im Juni sind Filmvorführungen fürs Publikum geplant.

In Großbritannien wird am 20. Dezember bekannt, dass eine gefährliche Mutation des Coronavirus außer Kontrolle geraten ist. Sie soll deutlich ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Deutschland und andere Länder stoppen zunächst den Flugverkehr aus dem Königreich.

Der Berliner Senat verbietet am 23. Dezember Silvesterfeuerwerk und Böllern an vielen Orten in der Stadt. Die Liste umfasst insgesamt 56 Bereiche.

Nach langwierigen Verhandlungen einigen sich die EU und Großbritannien am 24. Dezember doch noch auf ein Handelsabkommen. Damit wird ein harter Brexit-Ausstieg des Königreichs ab 1. Januar in letzter Minute abgewendet.

Am 27. Dezember sollen deutschlandweit die Corona-Impfungen beginnen. In Berlin bekommt die 101-jährige Gertrud Haase in einem Steglitzer Pflegeheim als erste den Impfstoff. Auch das erste von sechs Impfzentren in der Hauptstadt wird eröffnet - und macht über den Jahreswechsel gleich wieder zu. Es habe nicht so viele Buchungen gegeben, heißt es.