Die Lehren aus einem fordernden Jahr

Kurz vor Weihnachten kam von Herrn B. eine überraschende Lesermail. Er hatte mich das Jahr über mehrfach beschimpft als „Merkel-Knecht“ und „Viren-Hysteriker“. Covid-19 sei harmlos, man solle bitte mal nach Schweden gucken, aber Journalisten hätten ohnehin keine Ahnung. Letzteres mag bisweilen zutreffen. Dann kam die Weihnachtsmail von Herrn B., der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will. Er entschuldigte sich. Herr B. hatte bei einer Nachbarin die Infektion, einen mittelschweren Verlauf und ihre mühsame Erholung miterlebt. B. schrieb: „Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich möchte mich bei Ihnen und Ihren Kollegen entschuldigen. Vielleicht habe ich zu viel zu unkritisch im Internet gelesen.“

Von ungewöhnlich vielen Zuschriften in diesem Jahr war die Mail von Herrn B. die wunderbarste. Sie zeigt, wozu das Tier namens Mensch in der Lage ist: Fragen stellen, nachdenken, Empathie empfinden, Ansichten korrigieren, um Entschuldigung bitten, um schließlich geistig, körperlich und seelisch gestählt als verbesserte Version seiner selbst weiterzumachen. B. hat den edelsten Kern der Zivilisation freigelegt: Man nennt es Lernen.

Für manche war 2020 ein bescheidenes, für andere ein furchtbares, für alle ein intensives Jahr, zäh, bitter und schwer verdaulich wie ein mißratener Gemüsesmoothie. Ein Jahr der Fragen: Wir sind theoretisch ganz gut, bei der App, bei Forschung und Disziplin. Aber warum haben wir praktisch nicht so viel umgesetzt, wie möglich gewesen wäre beim Schutz von Senioren, bei der Kinderbetreuung und vielleicht auch bei der Fürsorge unserer selbst und anderer? Warum ist gemeinsames Wachstum zum Wohle aller so schwer? Ja, wir sind bislang ganz ordentlich durch diesen Stresstest gekommen, aber: Es geht besser. Einige Lehren aus einem fordernden Jahr:

Gute, alte Demokratien haben sich bewährt

Wenn Politik zum Entertainment gerät und Journalismus zum beschwörenden Hätte-könnte-sollte-Voodoo, ist Widerstandskraft gefragt. So wie in den USA, wo sich zum irrlichternden Präsidenten 2020 erst das Virus gesellte und dann eine Wahlniederlage, die den ganzen Unernst, die Gier nach Aufmerksamkeit, die Egomanie eines einsamen alten Erfolgsdarstellers zeigte. Doch statt des von Leitartiklern lustvoll angekündigten Staatsstreichs erlebten wir einen gelassenen Nachfolger, einen verantwortungsvollen Supreme Court und vor allem tapfere Wähler, die den Trotzkopf zurück in seinen Tower schickten. Trump und die ekelbegeisterten Medien hatten eines gemeinsam: die Gier nach Klicks um jeden Preis. Gleichwohl hat die US-Demokratie trotz all ihrer Schwächen einen Bauunternehmer ausgehalten, der sich als Abrissbirne verstand, eine gespaltene Gesellschaft und chronische Hysterie – welch ein Triumph für diejenigen, die den Bauplan vor 233 Jahren ersonnen haben.

Ähnlich schlau hatten die Mütter und Väter des Grundgesetzes vor 71 Jahren gearbeitet. Ja, das Prinzip des permanenten Abstimmens zwischen Bund und Ländern ist mühsam, aber sorgt auch für Balance und Wettbewerb. Das größte Kompliment machte sich die funktionstüchtige freiheitliche Demokratie selbst, als Polizisten in Pöbelgewittern dafür sorgten, dass sogar die demonstrieren durften, die Grundrechte abschaffen wollen, die sich ohne jedes historische Bewusstsein mit Sophie Scholl vergleichen oder einfach Hass, Naivität oder Zerstörungswillen aufführten. Aber: Es wäre angemessen gewesen, wenn die Gegendemonstranten nicht die volle Breitseite des Wasserwerfers abbekommen hätten, während die Wütenden nach Terroristenart ihre Kinder als Schutzschilde in die erste Reihe schoben.

Die zwei größten Schwächen im deutschen System

Erstens: Psychologie und Kommunikation. Man kann dem Berliner Senat viel vorwerfen, aber ein Instrument hat sich bewährt – die Corona-Ampel. Drei Kriterien, drei Stufen, das versteht jedes Kind. Warum hat eine umfragehungrige Bundesregierung nicht geschafft, komplexe Ergebnisse in einfache Symbolik zu übersetzen, etwa eine Inzidenzampel? Wenn eine Infektionsdichte bis 50 von 100 000 Menschen gerade noch beherrschbar ist, dann könnte alles unter 50 grün, alles bis 100 gelb, und alles darüber rot sein. Je nach Stufe lassen sich Einschränkungen definieren, deren Wirksamkeit ständig überprüft wird. Mögen tolle Juristen, Mediziner, Beamte rund ums Kanzleramt wirken, psychologisch geschulte Kommunikatoren sind nicht dabei.

Zweitens hat das Corona-Jahr eine dramatische Kluft zwischen Regelfreude und Umsetzungsschwäche freigelegt. Schön, wenn die Regierung digitales Lernen, Masken, Abstände und das Nachverfolgen von Infektionsketten fordert, aber zugleich Autorität, Material und Menschen fehlen, die Schlaubergereien von oben umzusetzen, ob in Polizeiwachen, Gesundheitsämtern oder Schulbehörden. Man darf von Morbus Löw sprechen.

Selbermachen hilft

Natürlich kann man jeden Missstand einer am Anschlag operierenden Politik anlasten. Aber die Zustände in schlecht geführten Heimen oder vertrödelten Schulen lassen sich ebenso wie einsame Nachbarn oder verängstigte Mitbürger oft mit Hingucken, Nachfragen, Mut- und Mitmachen oder notfalls Beschwerden verbessern. Pandemie ist Gemeinschaftsaufgabe und keine all-inclusive-Veranstaltung, die man bei Pflegenden, Regierenden oder anderen Zuständigen abladen kann.

Sich und andere erinnern

Seien wir ehrlich: Viele von uns begrüßten den früheren schwedischen Glauben an verantwortungsvollen Menschen, die schon wissen, was sie tun. Ein Irrweg. Ob die Corona-Verharmlosungen des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, ob hemdsärmelige Medienkollegen, die lässiges Querdenken zum Geschäftsmodell gemacht haben oder eben wir selbst – fast alle haben mal Unsinn geglaubt oder geäußert, aber auch schnell wieder vergessen. Schade. Erinnern hilft, beim nächsten Mal etwas vorsichtiger zu orakeln.

Wahrheiten der Wirtschaft

Die Idee vom ewigen Wachstum ist wunderbar, aber wohl eher eine Phantasie. Dieses Jahr hat uns gelehrt, dass wir unsere Klimaziele erreichen können, aber nur, wenn wir verzichten oder entschleunigen. Das kostet wiederum Arbeitsplätze überall auf der Welt. Auch die Globalisierung ist eine Schönwettererzählung. Wer hätte gedacht, dass Schutzmasken eine Weile lang begehrt waren wie Goldklumpen, weil sie hierzulande offenbar nicht zu produzieren sind oder dass philippinische Dörfer darben, weil Kreuzfahrtschiffe still liegen. Wollten wir den reichsten Mann, der Gewerkschaften heftig bekämpft und dem Einzelhandel zusetzt, tatsächlich noch reicher machen, obgleich er entgegen dem Geist der sozialen Marktwirtschaft ein listiges Monopol aufgebaut hat? Es gibt zu tun.

Überhaupt, die Technik

Toll, dass das Land nun die mittelkomplizierte Kunst der Videokonferenz beherrscht, um wenig später festzustellen, dass die Technik ganz schön nervt. Digitalisierung ist ein tückisches Ding. Während die Milliardenkonzerne aus dem Silicon Valley gesellschaftszersetzende Netzhetze laufen lassen, die gutes Geld einspielt, werden corona-relevante Daten nicht freigegeben. Wir könnten längst eine wirksame Corona-App ganz ohne Datenschutzbedenken betreiben, wenn Google oder Facebook ihr unendliches Datenvermögen teilen würden, das Milliarden Nutzer im Sekundentakt frisch liefern. Aber teilen sollen halt nur die Nutzer. Moralische Frage des Tages: Darf ein Konzern der ganzen Welt lebenswichtige Informationen vorenthalten, nur um sein Geschäft zu schützen? Man kann Kevin Kühnert für seine Verstaatlichungsgedanken geißeln. Aber bei den Digitalkonzernen wären sie angebracht.

Die Klagen der Künstler

Auf die Gefahr hin, nie wieder eine Freikarte abzustauben, aber: Das Jammern mancher Kulturschaffender, die zuletzt ein paar gute Jahre erlebt haben, hatte bisweilen peinliche Züge. Natürlich war 2020 ein hartes Jahr, aber das gilt nicht für die Drama-Profis, sondern für alleinerziehende Berufstätige, für medizinisches Personal (Danke! Danke! Danke!), für Müllwerker, Busfahrer, Supermarktkräfte, aber auch für Techniker, Helden an Theken und Garderoben, all die Leichtlohnkräfte, die nicht mal eine Bühne haben. Die Sängerin Bernadette La Hengst hat die Krise als ökonomischen Mist, aber auch als „kreativen Treibstoff“ bezeichnet, der Schriftsteller Wladimir Kaminer als Segen. So kann man das auch sehen.

Und im Privatleben so?

Welch eine Welle der Hilfsbereitschaft. Viele überraschende Versöhnungszeichen. Aber eben auch unendlich viel Zoff. Familien, Freundes- und Kollegenkreise haben sich über Corona heillos zerstritten, jedes Yoga-Studio, jede Scrabble-Runde ist gespalten. Wer alles richtig gemacht hat in den vergangenen zwölf Monaten, darf weiter schmollen. Alle anderen sollten ihre Hände ausstrecken und die Arme ausbreiten. Verzeihen ist gesund. Dankbarkeit auch. Und Widerstandkraft werden wir im nächsten Jahr noch brauchen so wie einen Gemeinsinn, der nur mit großen Herzen funktionieren kann.

Ein wenig Selbsterkenntnis

Dieses Jahr haben wir uns einen teuren Selbsterfahrungskurs gespart. Wir haben gelernt, was wir wirklich brauchen, was uns gut tut und was nicht. Wo sind unsere roten Knöpfe? Was geben wir unseren Kindern? Und sie uns? Wie haben wir den ewigen Rollenwechsel als Spielgefährten, Lehrer, Angestellte, Liebhaber, Kollegen, Köche, Partner hinbekommen, am besten noch mit zwei kleinen Kindern in einer engen Wohnung? Ist home office wirklich toll? Oft hilft die Kraft der Musik oder ein gutes Stück Literatur. Nur am Rande: Sehr viele Menschen auf dieser Welt führen ihr ganzes Leben lang ein derart eingeschränktes Leben wie wir für ein paar Monate. Wir haben unsere Grenzen erlebt, aber auch versteckte Ressourcen entdeckt. Wir haben Vertrauen, Hoffnung, und Mitgefühl probiert, aber auch ihre Gegenspieler. Vor allem aber die Kraft der Zuversicht. Viktor Frankl sagt: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Dort entscheiden wir über unsere Reaktion, möglichst gelassen. Denn es geht weiter.