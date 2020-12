Berlin - Zugegeben, viel zu lachen gab es in diesem Fußball-Jahr wirklich nicht. Bundesliga? Unterbrochen. Europameisterschaft? Verschoben. Hertha BSC? Lassen wir das. Wirklich. Zeit also, um sich in der weiten Welt des runden Leders umzuschauen. Die elf kuriosesten Fußball-Geschichten des Jahres 2020 sind leider auch nicht ganz coronafrei. Dafür aber zum Teil tierisch lustig. Versprochen.

Oscar, zum Beispiel, ist jetzt berühmt. Das Alpaka stürmte im September während des Spiels zwischen Carlton Athletic und Ilkley Town AFC in Englands siebter Liga auf den Rasen. Der braune Vierbeiner war von einer nahe gelegenen Farm entwischt. Und auf der Suche nach ein bisschen Abwechslung auf dem benachbarten Fußballplatz fündig geworden. „Oscar tobte herum, trotz der Bemühungen der Zuschauer und den Verlockungen von Alpaka-Essen wollte er einfach nicht das Feld verlassen“, schrieb Ilkley Town. Der Klub gewann trotzdem 2:0 – und überlegt nun, Oscar zum neuen Klubmaskottchen zu machen.

Eine äußerst überzeugende Power-Point-Präsentation

Etwas, das auch Nicolo Napoli passieren könnte, wenn das so weitergeht. Der Trainer führt seit 2004 eine gepflegte „On-Off-Beziehung“ mit dem rumänischen Zweitligisten FC U Craiova 1948. Im Oktober endete die Zusammenarbeit schon zum siebten (!) Mal. „Auf eigenen Wunsch“ des einstigen Profis von Juventus Turin. Bei den vielen Malen zuvor soll aber der Klub unzufrieden mit der Arbeit des 58-Jährigen gewesen sein. Wie es weitergeht? Lesen Sie vielleicht dann in einem Jahr an dieser Stelle.

Ob auch Kazuyoshi Miura 2021 noch aktiv ist? Mit Sicherheit. Der Japaner denkt noch gar nicht an Ruhestand, ist mittlerweile der älteste noch aktive Fußball-Profi der Welt. Und spielt mit seinen 53 Jahren sogar in der ersten japanischen Liga. Wenn es nach „King Kazu“ geht, soll das noch eine Weile so bleiben. Der Stürmer gab direkt Anfang Januar bekannt, seinen Vertrag beim Aufsteiger Yokohama FC verlängert zu haben – und ist in seine 38. Saison gestartet. Vielleicht überlegt sich Hertha-Trainer Bruno Labbadia (54) das ja auch nochmal?

Nachdenken musste Robin Koch eigentlich gar nicht mehr. Als Leeds United im Sommer beim deutschen Nationalspieler anklopfte, war für den Abwehrspieler relativ schnell klar, dass er auf die Insel wechseln würde. Warum? Der Premier-League-Klub legte dem 24-Jährigen eine ausgefeilte Power-Point-Präsentation vor. Warum Koch so gut nach Leeds passen würde, wie er das Spiel der Engländer bereichern würde, was seine Stärken sind, und und und. Unkonventionell. Aber erfolgreich.

Tottenham-Trainer Mourinho mit Wachstumsschub

Mindestens genauso erfolgreich war der Ausflug von vier Magellan-Pinguinen. Izzy, Darwin, Tombo und Charlotte durften Ende November einen Abstecher ins Stadion von Chicago Fire machen. Für die putzigen Lockdown-Profis, die ihr Dasein ansonsten im Aquarium von Chicago fristen, eine gern genommene Abwechslung in Corona-Zeiten. Aufgeregt watschelten die schwarz-weißen Vögel über das Feld, bestaunten das menschenleere Rund und schauten in der Kabine vorbei. Nur die bereitliegenden Bälle, die ließen die Vier links liegen. War ja auch schon so spannend genug.

Spannung der besonderen Art gab es bei einem Spiel in der zweiten österreichischen Liga. Weil der Kapfenberger SV und der SV Horn Mitte Dezember in fast den gleichen Trikotfarben aufliefen, war gar nicht mal so gut zu erkennen, wer da denn jetzt eigentlich was machte. Kapfenberg in rot, Horn in orange – wer soll da noch den Durchblick behalten? Warum keiner der Verantwortlichen auf die Idee gekommen ist, dass die Mannschaften nicht so leicht auseinanderzuhalten sind, bleibt ein Rätsel. Und ob es dann tatsächlich alles Kapfenberger waren, die zum 4:1-Heimerfolg getroffen haben? Glauben wir einfach, dass der Schiedsrichter seinen Augen glauben konnte.

José Mourinho konnte das nicht. Der Trainer von Tottenham Hotspur war mit seiner Mannschaft im September zur Europa-League-Qualifikation gegen Shjendija Tetovo nach Skopje gereist. Und dachte mit einem Blick auf die Tore ganz kurz, dass er vielleicht doch im Alter von 57 Jahren noch gewachsen ist. Die Uefa bestätigte kurz darauf die schlechte Nachricht für „The Special One“: Die Tore waren einfach zu klein, der Abstand von der Linie zur Latte fünf Zentimeter zu kurz. Die Tore wurden ausgetauscht, das Spiel angepfiffen. „Es war eine lustige Situation“, sagte Mourinho hinterher. Und freute sich – auch ohne Wachstumsschub – über einen 3:1-Sieg.

Den durften die Frauen vom Universitäts-Team Fuzhou nicht feiern. Weil eine Spielerin zum Duell gegen Jimei Anfang Dezember mit gefärbten Haaren angetreten war, wurde die Partie kampflos 3:0 für Jimei gewertet. Wegen gefärbter Haare? Ja, ganz richtig gelesen. Schon im Vorfeld waren beide Teams gewarnt worden, nicht mit gefärbten Haaren aufzutauchen. Zahlreiche Spielerinnen hielten sich aber nicht daran. Weil der Schiedsrichter die Partie so nicht anpfeifen wollte, organisierten die Studentinnen im nächstgelegenen Friseursalon schwarze Farbe. So richtig funktionierte die Schnell-Färbe-Aktion aber nicht bei allen. Und weil eine Spielerin immer noch zu helle Haare hatte, fiel die Partie aus. Der Grund: Gefärbte Haare stehen nicht „im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften“ des nationalen Bildungsministeriums, zitierte „China News“ einen Sprecher der Uni.

Vom Corona-Regelbrecher zum Happy End

Eine haarige Angelegenheit war auch eine Spielunterbrechung in Brasilien. Während einer Trainingspartie des brasilianischen Frauen-Nationalteams im September in Teresopolis landete plötzlich ein Ara auf dem Kopf einer Spielerin. Die junge Dame fand das überhaupt nicht lustig. Das blaue Federvieh war von seinem neuen Aussichtspunkt aber recht begeistert und gar nicht so schnell wegzulocken. Erst als der Schiedsrichter mit dem Ball näher kam, nahm der Papagei Reißaus und flatterte Richtung Tor. Wo er dann auch niemanden mehr störte.

Gestört haben Sergio Lopez die neuen Corona-Regeln wenig. In der ecuadorianischen Liga werden die neuen Vorgaben allerdings extrem ernst genommen. Das musste auch der argentinische Fußball-Profi erkennen, als er dem Ball im Spiel seines Erstligisten Sociedad Deportivo Aucas gegen CSD Macara (1:0) im September einen dicken Schmatzer verpasste. Dabei hatte der 31-Jährige nicht mal einen Grund. Der Treffer für sein Team? Ein Eigentor. Der Austausch von Körperflüssigkeiten geht in Corona-Zeiten aber natürlich gar nicht. Deshalb wurde der Hygienesünder dann zur Kasse gebeten. Strafe: 1000 Euro. Ein teurer Kuss.

Das Fußball-Jahr 2020 mit einem Regelbrecher zu beenden, kommt aber natürlich nicht in Frage. Zum Abschluss hier also noch eine kleine Erinnerung daran, dass man manchmal auch einfach Glück haben kann. Weil Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram beim Champions-League-Spiel im Oktober gegen Inter Mailand seinen Ausweis vergessen hatte, wurde er erstmal nicht ins Stadion eingelassen. Der Ordner wollte eben wissen, wer da vor ihm steht. Also zückte der 23 Jahre alte Franzose sein Smartphone und googelte sich kurzerhand selbst. Der Ordner war überzeugt, Thuram durfte ins Stadion – und Gladbach holte ein 2:2. Wenn das nicht ein Happy End für die elf kuriosesten Geschichten des Jahres ist.