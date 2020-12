Eisbären Berlin: Ende gut, Aussicht gut

Berlin . Es ist ein turbulentes Jahr, das für die Eisbären Berlin mit der Partie am Montagabend gegen die Krefeld Pinguine zu Ende gegangen ist. Ihrer Play-off-Chance wurden sie in der vergangenen Saison durch die Pandemie beraubt, die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) begann sehr spät. Erst vor gut zwei Wochen ging es los, wegen der Pandemie immer noch unter sehr gewöhnungsbedürftigen Umständen – unterteilt nach Gruppen und ohne Fans.

Doch sportlich immerhin gleiten die Berliner ganz versöhnlich in das neue Jahr. Die Mannschaft wächst zusammen, diesen Schluss lassen die ersten drei Spiele der Saison gewiss zu. Vor allem die defensive Darbietung gibt Anlass zu Hoffnungen, nur drei Gegentore in drei Partien bedeuten den Bestwert in der DEL-Gruppe Nord. Was nicht nur am hervorragenden Torhüter Mathias Niederberger liegt, der beim 5:0 gegen Krefeld seinen ersten Shutout für die Berliner feierte. Auch Backup Tobias Ancicka leistete seinen Beitrag beim 0:1 nach Penaltyschießen in Wolfsburg, ebenso wie die Abwehrkollegen vor den beiden Goalies, deren Abstimmung immer besser funktioniert.

Eisbären sind am 5. Januar in Iserlohn wieder im Einsatz

Trainer Serge Aubin zeigte sich nach dem Spiel gegen Krefeld dann auch sehr zufrieden. „Das war ein gutes Spiel, wir haben uns gut bewegt und den Puck gut verwaltet. Es sah nach hinten und auch nach vorn gut aus“, so der Kanadier. Die defensive Sicherheit gibt dem Team, was es braucht, um auch offensiv erfolgreich zu sein. „Es spricht für die Mannschaft, dass wir diszipliniert spielen und geduldig sind“, sagt Torhüter Niederberger, der wie seine Kollegen über den Jahreswechsel zwei freie Tage genießen kann, da es erst am 5. Januar in Iserlohn für die Berliner weitergeht.

Der Januar hat es dann nach einem sehr ruhigen Start mit drei Partien in knapp drei Wochen in sich. Im ersten Monat des Jahres liegen neun Spiele vor dem EHC, in denen die Berliner in der Offensive die Qualität der Defensive erreichen müssen. Denn vorn ist die Rollenverteilung momentan noch sehr einseitig. Auch gegen Krefeld zogen die Neulinge Matt White (zwei Tore) und Kris Foucault (ein Treffer) die Aufmerksamkeit auf sich.

Die Offensive der Eisbären Berlin muss noch zulegen

Zusammen mit dem ebenfalls neuen Mark Zengerle bilden sie gerade die mit Abstand gefährlichste Reihe der Eisbären. „Wir nutzen unser Tempo und machen vor dem Tor einen guten Job“, sagt White. Daneben trifft sonst nur Leonhard Pföderl schon gut, die Sturmreihen drei und vier tragen bislang nicht zur Ausgeglichenheit der Offensive bei.

Insofern liegt noch einiges an Potenzial brach beim EHC, doch die Basis stimmt offenbar bei den Berlinern. Sie können aufbauen auf den ersten Partien, haben Selbstvertrauen gewonnen und sollten daher die nötige Ruhe aufbringen, um die Defizite aufzuarbeiten. Dann dürfte es in dieser Saison tatsächlich etwas werden mit der Play-off-Chance, trotz Pandemie.

