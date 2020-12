Pandemie: Wird es Corona-Zahlungen auch im kommenden Jahr geben?

Berlin. Novemberhilfen, Dezemberhilfen und dann? Was passiert im neuen Jahr, wenn die Infektionszahlen weiterhin zu hoch sind, wenn Restaurants, Bars und Theater geschlossen bleiben müssen?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht von einer langen Durststrecke aus, die nächsten drei bis vier Wintermonate würden hart, sagt der CDU-Politiker. Heißt: Betriebe und Selbstständige müssen sich darauf einstellen, dass es bis ins Frühjahr hinein Beschränkungen geben könnte.

Altmaier: Corona-Zahlungen nicht auf unbegrenzte Zeit möglich

Ob und wie lange dann auch die staatlichen Sonderhilfen weiter gezahlt werden, ist jedoch fraglich: „Wir können ganz sicherlich nicht auf unbegrenzte Zeit sehr umfassende Pakete wie jetzt die Umsatzrückvergütung weiterführen“, sagte Altmaier am Montag im Deutschlandfunk.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat bereits angekündigt, dass weitere Hilfen nicht in der jetzigen Form weitergeführt würden.

Corona in Deutschland: Wie lange werden die Hilfen gezahlt?

Die Novemberhilfe wird vorerst bis Ende Dezember verlängert. Noch vor Weihnachten wollen Bund und Länder klären, ob die Beschränkungen im Januar fortgesetzt werden. Von Schließungen betroffene Unternehmen wie Restaurants bekommen im November und Dezember bis zu 75 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Vorjahreszeitraum ersetzt. Im November beliefen sich die Corona-Ausgleichszahlen auf rund 15 Milliarden Euro. Im Dezember wird die Summe auf 15 bis 17 Milliarden Euro kalkuliert. Überbrückungshilfen .

„Der Umsatz kann auf Dauer nicht das zentrale Kriterium sein“, sagt Kanzleramtschef Braun. „Bis Januar müssen wir zielgenauere Hilfen ausarbeiten.“ Künftig werde die Hilfe stärker an den Fixkosten ausgerichtet wie bereits bei den ab Januar geltenden

Auch der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld , forderte eine Reduzierung der Hilfen, die „derzeit zu großzügig ausgestaltet“ seien. „Sie sollten nicht in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats erstatten, sondern an den Fixkosten pauschalierend ausgerichtet sein“, sagte Feld unserer Redaktion. „Derzeit zahlt der Bund zu viel.“

Gähnende Leere: In den meisten Theatern und Kinos – hier der große Saal des Ruhrfestspielhauses in Recklinghausen – ruht der Betrieb.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Pandemie: Erreichen die Hilfen die Richtigen?

Bisher erreichen die Lockdown-Hilfen noch niemanden, denn obwohl schon Dezember ist, fließen die zugesagten Gelder noch nicht. Dabei ist die Nachfrage groß. Bis Montag waren laut Bundeswirtschaftsministerium bereits 54.000 Anträge auf Novemberhilfe eingegangen.

Der Bund droht dabei mehr Geld auszugeben, als eigentlich nötig wäre. Zu diesem Schluss kommt das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in einer aktuellen Berechnung. Demnach fallen die Hilfen um rund zehn Milliarden Euro höher aus als notwendig. Manche vom Teil-Lockdown betroffenen Betriebe erhielten nun mehr Geld, als wenn sie geöffnet hätten, heißt es.

Corona: Sitzen Wirte und Veranstalter bald auf dem Trockenen?

Ingrid Hartges , Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), hat für die von der IW-Studie ausgelöste Debatte kein Verständnis. Aus den bisherigen Hilfsprogrammen sei das Hotel- und Gaststättengewerbe mit rund 1,8 Milliarden Euro unterstützt worden. Lesen Sie hier: Neue Regeln nach dem Corona-Gipfel: Das ändert sich jetzt

„Bis heute gehen wir von rund 33 Milliarden Euro Umsatzverlust aus. Entsprechend ist es richtig, der Branche mit den November- und Dezemberhilfen unter die Arme zu greifen“, sagte Hartges. Zwar sei eine Einzelfallgerechtigkeit bei einer pauschalen Entschädigung nicht immer garantiert. Allerdings seien im Schnitt 55 bis 75 Prozent der Kosten im Gastgewerbe Fixkosten.

„Der Vorwurf, Unternehmen bereichern sich an der Hilfe, ist daher völlig fehl am Platz“, so Hartges. Aus Bayern kommt bereits der Vorschlag, den von sieben auf fünf Prozent gesenkten Mehrwertsteuersatz für Gaststätten und Wirte dauerhaft fortzuführen.

Corona-Hilfen: Wer soll die Kosten tragen?

Darüber ist ein heftiger Streit zwischen Bund und Ländern entbrannt. In der Sitzung des CDU-Präsidiums am Montag griff Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier frontal Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus an. Teilnehmern zufolge forderte er den Parteifreund auf, sich zu „mäßigen“.

Grund für Bouffiers Wutanfall: Brinkhaus, von Haus aus Finanzpolitiker, hatte mehrfach eine stärkere Beteiligung der Länder an den Corona-Hilfen gefordert. Wenn die Hilfen bis Januar oder Februar laufen sollten, müssten sie sich mehr einbringen. Bislang trägt die Kosten für die Überbrückungshilfen hauptsächlich der Bund. Lesen Sie auch: Corona: Griechenland wirbt für Homeoffice in der Sonne

Bouffier hatte die Forderung bereits im Interview mit unserer Redaktion scharf zurückgewiesen: „Der Ruf, die Länder sollen mal was tun, ist sachlich völlig unbegründet. Und den Stil finde ich unsäglich.“ Als Beispiel nannte er, dass die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen ersetzt werden, zur Hälfte vom Bund und den Ländern. Auch andere Bundesländer wehrten sich am Montag erneut heftig dagegen, mehr Kosten zu übernehmen.

Die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker , forderte dagegen wie Brinkhaus eine stärkere Beteiligung der Bundesländer. Die Länder dürften „nicht nur mit dem Finger auf den Bund zeigen“, sagte sie unserer Redaktion. Schließlich seien sie „wesentlich für die Auflagen für die Betriebe verantwortlich“. Soforthilfen seien „nicht nur gerechtfertigt, sondern auch absolut notwendig“. Gleichzeitig könne der Staat aber „nicht alle Risiken ausgleichen“.

Corona-Pandemie: Wer zahlt am Ende die Zeche?

Auch der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel , rief die Länder zur Verantwortung auf. Der Bund dürfe „nicht pauschal zu einer Art Fördergießkanne werden“, sagte er unserer Redaktion. Der Chef der Wirtschaftsweisen sieht das ähnlich: „Bund und Länder sollten sich diese Belastungen hälftig teilen“, so Feld.

2021 will Kanzleramtschef Braun Bilanz ziehen: „Wir müssen im Rahmen eines Kassensturzes bewerten, was Corona uns gekostet hat.“ Steuererhöhungen will er laut „Handelsblatt“ nicht ausschließen, einen neuen Solidaritätszuschlag hält er aber für falsch. Die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats erteilte der Forderung nach Steuererhöhungen dagegen eine scharfe Absage. Diese würden „den zarten Keim neuen Wachstums sofort ersticken“, so Hamker.

Der Wirtschaftsweise Feld lehnte Steuererhöhungen ebenfalls strikt ab. Diese verböten sich in der Krise . „Wenn die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach der Krise vornehmlich über Wachstum gesichert werden soll“, sagte Feld, „dann verbieten sich Steuererhöhungen zudem mittelfristig.“

