Schalke-Hammer: Clemens Tönnies tritt zurück

Gelsenkirchen. Eine Ära geht beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zu Ende: Nach 19 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats tritt Clemens Tönnies (64) zurück. Das bestätigte der Klub. Seit 1994 gehörte er dem Gremium an. Tönnies legte nicht nur das Amt des Vorsitzenden nieder, sondern verlässt den Rat ganz. Am Dienstagmittag hatte sich der elfköpfige Aufsichtsrat per Videokonferenz getagt. Wer Tönnies' Nachfolge bis zum Ende der laufenden Amtsperiode übernimmt, steht noch nicht fest.

Die Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider äußerten sich in einer Pressemitteilung: „Clemens Tönnies hat ganz entscheidenden Anteil daran, dass sich der FC Schalke 04 in den vergangenen 26 Jahren als eines der sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewichte in der Bundesliga etabliert hat. Sein internationales Netzwerk, sein ausgeprägter Unternehmergeist und sein leidenschaftliches Engagement haben unseren Verein in besonderer Weise geformt. Clemens Tönnies stand für uns im Vorstand jederzeit als wertvoller Ratgeber und Ansprechpartner zur Verfügung. Wir wissen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, daher gebührt ihr unser höchster Respekt.“

Aus dem Aufsichtsrat äußerte sich Tönnies' Stellvertreter Jens Buchta: „Wir als Aufsichtsrat des bedauern die Entscheidung von sehr. Er hat das Gremium als Vorsitzender in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit seiner Mischung aus Bodenständigkeit und Dynamik geprägt, immer wieder war er der Motor, der wegweisende Prozesse angestoßen und federführend begleitet hat. Er wird mit seiner Erfahrung und Expertise schwer zu ersetzen sein.“

Der Fleisch-Unternehmer aus Rheda-Wiedenbrück steht aktuell schwer unter Druck, nachdem es in seiner Firma mehr als 1500 Corona-Fälle gegeben hatte - viele davon unter Leiharbeitern aus dem osteuropäischen Raum, die oft unter fragwürdigen Bedingungen auf engem Raum zusammenleben. Durch diesen Skandal kam es zu erneuten Lockdown-Maßnahmen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Es gibt aus der Politik Forderungen, Tönnies müsse für den entstandenen Schaden aufkommen.

Unter den vielen Mitgliedern und Fans des FC Schalke 04 nahm die Kritik zuletzt auch zu - am Samstag hatten etwa 1000 Schalker gegen die Vereinspolitik demonstriert, während die Mannschaft beim SC Freiburg mit 0:4 (0:2) unterging. Sie warfen Tönnies vor, er werde für den Klub zunehmend zur Belastung. Schon 2019 war die Kritik an Tönnies groß, nachdem er sich rassistisch geäußert hatte und vom Ehrenrat eine milde Strafe erhielt. Er ließ sein Amt für drei Monate ruhen.

Nun folgte der Rücktritt.