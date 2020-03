Schöneberg: Auto kracht gegen Laternenmast

+++ Mann stirbt bei Brand in JVA Tegel +++

Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Tegel ist in der Nacht zu Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen. Der Brand war in der vierten Etage eines achtgeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr fand vor Ort eine leblose Person. Ob es sich um einen Gefangenen handelt, konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht sagen. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Feuerwehr wurde um 3.09 Uhr alarmiert und war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte relativ schnell gelöscht werden. 21 Personen wurden laut Feuerwehr gerettet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Wie üblich in solchen Fällen nahmen Beamte des Landeskriminalamtes die Ermittlungen auf.

Feuerwehrauto vor der JVA Tegel

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrer kracht gegen Laterne +++

An der Wilhelm-Kabus-Straße in Schöneberg ist am Donnerstagabend der Fahrer eines BMW gegen eine Laterne geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das rechte Vorderrad abgerissen. Der Fahrer blieb unverletzt, musste sich aber einer Blutentnahme unterziehen. Die beschädigte Laterne wurde von der Feuerwehr abgeflext und mit Hilfe eines Krans umgelegt.

Die Feuerwehr löschte das Sofa.

Foto: Thomas Peise

+++ Sofa brennt in Wohnung in Neukölln +++

An der Karl-Marx-Straße in Neukölln hat es in der Nacht in einem Wohnhaus gebrannt. Eine Couch in einer Wohnung stand in Flammen. Da der Rauchmelder auslöste, konnten sich die Bewohner selber in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt.