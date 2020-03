Friedrichshain: Mann stirbt nach erfolgloser Reanimation

Einsatzkräfte an der Seumestraße in Friedrichshain in der Nacht zu Donnerstag.

+++ Mann nach erfolglosen Reanimationsversuchen gestorben +++

Nach erfolglosen Reanimationsversuchen ist ein Mann in Friedrichshain in der Nacht zu Donnerstag gestorben. Zuvor war er in einem Innenhof an der Seumestraße entdeckt worden. Zuerst hatte die „B.Z.“ darüber berichtet. Wie die Morgenpost vor Ort erfuhr, versuchten die Rettungskräfte, etwa eine Stunde lang den Mann zu reanimieren. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren, der Leichnam wurde zur Gerichtsmedizin abtransportiert. Wie der Mann ums Leben gekommen war, blieb zunächst unklar.

+++ Einsatz an der Rigaer Straße +++

Einsatzkräfte in der Rigaer Straße in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Mit einem größerem Aufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag eine Veranstaltung in der Rigaerstraße 94 in Friedrichshain verhindert. In der dortigen Autonomenkneipe "Kadterschmiede" sollte die dort bekannte Volksküche stattfinden. Aufgrund der Polizeipräsenz wurde die Veranstaltung abgesagt.

+++ Zwei Lauben brannten in Westend +++

Zu dem Brand kam es in einer Kleingartenanlage in Berlin-Westend.

Foto: Thomas Peise

In einer Kleingartenanlage im Ruhlandweg in Westend standen in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei Lauben in Flammen. Eine brannte vollständig ab, die zweite wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und war lange mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unklar.