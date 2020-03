Polizeibericht Berlin: Unterirdisches Abfallsystem brennt in Mitte

+++ Unterirdisches Abfallsystem brennt in Mitte +++

In der Nacht zu Mittwoch meldeten Anwohner der Feuerwehr-Leitstelle einen brennenden Müllcontainer in der Rosenstraße 16 in Mitte. Als die Feuerwehr eintraf, wollten die Kameraden mit dem Löschen beginnen. Dann stellen die Feuerwehrmänner aber fest, dass es sich um eine Art unterirdisches Müllentsorgungs-System handeln muss. Es konnte nicht ohne Weiteres ein Löschangriff gestartet werden. Zur Sicherheit wurde eine weitere Staffel alarmiert. Der Container wurde gewaltsam mit Hilfe eines Trennschleifers und eines Spreizers geöffnet, dann begann der Löschangriff. Insgesamt brannte das Untergrundsystem über 60 Minuten. Der Feuerwehreinsatz war nach fast zwei Stunden beendet.

+++ Schuttcontainer in Flammen +++

Der brennende Schuttcontainer in Friedrichshain.

Foto: Morris Pudwell

In der Libauer Straße in Friedrichshain brannte in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr ein Schuttcontainer. Die Feuerwehr konnte rasch löschen. Wenig später stand eine Mülltonne in der Liebigstraße in Brand. Dabei wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen.

