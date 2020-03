Schöneberg: Auto brennt auf Supermarkt-Parkplatz

+++ Auto brennt auf Supermarktgelände in Schöneberg +++

Bei einem nächtlichen Brand auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schöneberg ist ein Auto zerstört worden. Der Wagen fing am frühen Montagmorgen kurz vor 2 Uhr auf dem Supermarktgelände am Vorarlberger Damm Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge meist durch Brandstiftungen zerstört oder beschädigt, am vergangenen Freitag ein Wagen in Tegel.

+++ Brandenburger Autofahrer durchbrechen Kontrollstellen +++

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt gegen zwei Autofahrer aus Brandenburg, die Kontrollstellen für das Einreiseverbot durchbrochen haben und unerlaubt ins Land gefahren sind. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereigneten sich beide Vorfälle am Samstag auf der Bundesstraße 109 bei Rollwitz (Vorpommern-Greifswald) und auf der Bundesstraße 96 nahe Neustrelitz. Niemand sei dabei verletzt worden. Die Flüchtenden seien nicht verfolgt worden, da die Kennzeichen und die Halter der Fahrzeuge bekannt seien. Den Tatverdächtigen wird Missachtung von Haltesignalen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

In Mecklenburg-Vorpommern besteht im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen das Coronavirus ein Einreiseverbot für Einwohner anderer Bundesländer, wenn sie nicht zur Arbeit in den Nordosten müssen. Rollwitz grenzt an die Uckermark, Neustrelitz an die Region Oberhavel. Am Wochenende waren im Süden des Landes rund 6000 Autos kontrolliert worden, wobei etwa jedes zehnte Fahrzeug wieder umkehren musste. Betroffen waren rund 1000 Passagiere.

+++ Unbekannter raubt Tankstelle in Potsdam aus +++

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle im Potsdamer Stadtteil Babelsberg fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter. Der Mann habe am Sonntagabend die Tankstelle betreten und die Verkäuferin mit einem Messer bedroht, teilte eine Sprecherin mit. Dann habe er das Geld aus der Kasse genommen und sei zu Fuß in unbekannte Richtung verschwunden. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ über den Fall berichtet. Wie viel Geld der Täter erbeutet hatte, war zunächst nicht bekannt.