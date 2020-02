Kreuzberg: Festnahmen nach Demonstration

An der Bergmannstraße in Kreuzberg ist es am späten Sonnabendabend zu einer Demonstration gekommen. Die 30 bis 40 Unterstützer der teilbesetzten Häuser am der Rigaer und Liebiegstraße in Friedrichshain zündeten laut Angaben von vor Ort Bengalos, beschmierten die Fassaden von Wohnhäusern und riefen Parolen.

Die Polizei nahm am Marheinekeplatz in Kreuzberg 15 Personen fest, die zuvor Bengalos gezündet und Fassaden beschmiert haben sollen.

+++ Bengalos gezündet und Hausfassaden beschmiert - 15 Festnahmen +++

An der Bergmannstraße in Kreuzberg ist es am späten Sonnabendabend zu einer Demonstration gekommen. Die 30 bis 40 Unterstützer der teilbesetzten Häuser am der Rigaer und Liebiegstraße in Friedrichshain zündeten laut Angaben von vor Ort Bengalos, beschmierten die Fassaden von Wohnhäusern und riefen Parolen. Einsatzkräfte der Berliner Polizei konnten am Marheinekeplatz etwa 15 Personen festnehmen. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Sturmhauben, Handschuhe und Plakate mit Aufschriften wie "Wir bleiben alle. Interkiezionale Offensive". Gegen die Personen wird nun wegen Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

+++ Betrunkener fährt mit Auto ins Gleisbett +++

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Prenzlauer Berg ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Die Irrfahrt ereignete sich, als der Mann von der Malmöer in die Bornholmer Straße abbog. Vor Ort hieß es, dass der Mann die Warnblinkanlage des Autos einschaltete, ausstieg, den Wagen verschloss und flüchtete. Die Feuerwehr benötigte eine Stunde, um das Auto aus den Gleisen zu holen. Einsatzkräfte konnten den Mann später aufspüren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

+++ Motorrad brennt - Flammen greifen auf Fassade über +++

In Lichtenberg hat am frühen Sonntagmorgen ein Motorrad gebrannt, das direkt an einem Wohnhaus parkte. Die Flammen griffen auf die Fassade des Hauses an der Rutnikstraße über und drohten auch in den Keller zu gelangen. Die Bewohner des Hauses brachten sich selber in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.