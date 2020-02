Blaulicht-Blog: Bericht - Wagen von Lieckes Frau angezündet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 1. Februar 2020

+++ Demo in Friedrichshain - 18 Festnahmen +++

Bei einer Demonstration der linken Szene in Friedrichshain sind am Freitagabend mindestens 18 Menschen festgenommen worden. In der Nacht kam es zu mehreren Zusammenstößen mit der Polizei, mehrere Autos wurden beschädigt.

+++ Bericht: Wagen der Frau von Stadtrat Liecke angezündet +++

Unbekannte haben laut einem Bericht der "BZ" am frühen Sonnabendmorgen den Wagen der Frau von Neuköllns stellvertretendem Bürgermeister und Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) angezündet. Liecke sagte demnach der Zeitung: „Ein Passant hat das Feuer bemerkt. Als wir von einem Nachbarn aufgeweckt wurden und auf die Straße gegangen sind, waren Feuerwehr und Polizei schon da.“ Drohungen soll es in den vorherigen Tagen nicht gegeben haben. Der Wagen sei ein Totalschaden, heißt es in dem Bericht weiter. Demzufolge ist Lieckes Frau Polizistin. Der Abgeordnete Tom Schreiber (SPD) twitterte, er hoffe sehr, man könne ermitteln, aus welchem Bereich diese Brandstiftung kam. "Wir dürfen uns von keiner Seite einschüchtern lassen."