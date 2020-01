Blaulicht-Blog: Schüler trinken Alkohol - Notarzt rückt an

+++ Schüler trinken Alkohol - Rettungskräfte müssen anrücken +++

Drei Jugendliche haben sich auf einer Veranstaltung an der Sartre-Oberschule in Berlin-Hellersdorf so stark betrunken, dass sie ins Krankenhaus gebracht worden sind. Drei Rettungswagen, ein Notarzt und das Auto des Einsatzleiters kamen am Donnerstagabend zu dem Gymnasium in der Kyritzer Straße, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen sagte. Demnach behandelten die Sanitäter fünf betrunkene Jugendliche. Um welche Art von Veranstaltung es sich handelte und ob es eine Aufsicht gegeben hatte, war zunächst unklar.

Foto: Thomas Peise

+++ Thyssen-Krupp-Firmenwagen angezündet +++

In der Nacht zum Freitag haben in verschiedenen Berliner Stadtteilen drei Autos der Firma Thyssenkrupp gebrannt. Zunächst wurde die Feuerwehr nach Wedding in die Genter Straße gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Wenig später brannten demnach auch Wagen in der Kreuzberger Alexandrinenstraße und in der Hübnerstraße in Friedrichshain. Dort seien die Flammen zudem auf ein weiteres Auto übergesprungen.

Die Leitstelle der Berliner Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass die drei Autos von außen als Thyssenkrupp-Fahrzeuge zu erkennen gewesen seien. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Sprecher sagte, bereits in der Vergangenheit seien Autos von Thyssenkrupp in Brand gesetzt und Einrichtungen der Firma beschädigt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Thyssen Krupp-Firmenfahrzeug.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizisten an Rigaer Straße mit Gemüse beworfen +++

Polizeieinsatz an der Rigaer Straße in Friedrichshain: In der Nacht zu Freitag bewarfen mutmaßliche Linksextremisten die Polizisten mit Gemüse und blendeten sie mit einem Laserpointer. Die Polizisten überprüften zahlreiche Personen, auch in der Liebigstraße. Sie erteilten Platzverweise und fertigten verschiedene Anzeigen. Festnahmen gab es nach ersten Angaben keine.

Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Rigaer Straße

Foto: Thomas Peise