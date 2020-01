Bahnhof Zoo: Auto prall gegen Kiosk

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag vor dem Bahnhof Zoo in Charlottenburg gegen einen Kiosk geprallt.

+++ Auto prallt am Bahnhof Zoo gegen Kiosk +++

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag vor dem Bahnhof Zoo in Charlottenburg gegen einen Kiosk geprallt. Der Unfall ereignete sich am Hardenbergplatz, wo sich der Kiosk auf einer Mittelinsel befindet. Das Auto überfuhr dabei zudem ein Verkehrsschild und ein Fahrrad. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei am Unfallort eintraf, wollte niemand den Audi gefahren sein. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.