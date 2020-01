+++ Eingang eines Einfamilienhauses brannte +++

In der Freiligrathstraße in Brieselang (Landkreis Havelland) hat am Dienstagabend der Eingangsbereich eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.