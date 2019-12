Brand in Steglitz heute: Unterkünfte gesucht - Sperrung auf Hindenburgdamm

In einem Haus in Steglitz brach ein Feuer aus. Rund 30 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Es werden Notunterkünfte gesucht.

Berlin. Der Hindenburgdamm ist am Sonntag zwischen Gardeschützweg und Klingsorstraße komplett gesperrt worden. Grund ist ein Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss in Steglitz. Es handelt sich um ein Eckhaus am Hindenburgdamm 58 und Haydnstraße 1. Nach Morgenpost-Informationen brach das Feuer in einer Wohnung eines Feuerwehrmannes aus.

Brand in Steglitz: Vier Menschen gerettet

Die Flammen griffen Sonntagvormittag auch auf das Dachgeschoss und einen Seitenflügel des Hauses über. Vier Menschen seien aus dem Haus gerettet worden und wurden medizinisch betreut. Eine Person wurde mit einer Brandverletzung ins Krankenhaus gebracht.

In Lichterfelde ist am Sonntagvormittag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr ist mit 80 Kräften im Einsatz. Die Brandbekämpfung soll bis in die Abendstunden dauern. Es wurden Lichtmasten bestellt. "Bei dem Haus handelt es sich um eine komplexe Dachkonstruktion. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern muss das Dach abgedeckt werden, um an Flammen und Glutnester heranzukommen", sagte ein Sprecher. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Notunterkünfte gesucht: Bewohner bislang im BVG-Bus

Die rund 30 Bewohner mussten das Haus verlassen. Das Bezirksamt muss sich nun um Notunterkünfte kümmern. In der Zwischenzeit halten sich die Bewohner in einem Doppeldecker-Bus der Linie M85 auf. Der Bus wurde von der BVG aus den Verkehr gezogen und den Anwohnern bereitgestellt.