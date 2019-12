Mord im Kleinen Tiergarten: Moskau weist deutsche Diplomaten aus

Moskau. Der Streit über die Ermittlungen wegen des Mordes an einem Georgier in Berlin zwischen Deutschland und Russland eskaliert: Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter für Donnerstagvormittag einbestellt und zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen. Das berichten russische Agenturen unter Berufung auf Kreise des Moskauer Außenamts berichten.

Beim Ukraine-Gipfel in Paris hatte der russische Präsident Wladimir Putin dies bereits angekündigt. Er sprach von einer „spiegelgenauen“ Reaktion. Zuvor hatte die Bundesregierung zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt – weil der Verdacht besteht, dass der Mord an dem Georgier im Park „Kleiner Tiergarten“ in Berlin von offiziellen russischen Stellen in Auftrage gegeben worden war. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien. Die Behörde hat deshalb die Ermittlungen übernommen.

Putin nennt getöteten Georgier einen „blutrünstigen Mörder“

Die Bundesregierung wirft Russland fehlende Kooperation bei der Aufklärung des Mordes vor. Der 40-jährige Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August in Berlin von hinten erschossen worden. Mutmaßlicher Täter ist ein Russe. Dieser wurde noch am Tag der Tat gefasst und sitzt in Berlin in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

Putin hatte am Montag den ermordeten Georgier als „Banditen“ und „Mörder“ bezeichnet, er sei ein „blutrünstiger und brutaler Mensch“ gewesen. Außerdem habe er ihn für einen Terroranschlag auf die Moskauer Metro verantwortlich gemacht. Den deutschen Behörden warf er vor, den Mann trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben. Aus der Bundesregierung hieß es, ein solches Ersuchen sei gar nicht bekannt.

Staatsanwalt: Täter zeigte sich abgebrüht Staatsanwalt- Täter zeigte sich abgebrüht

(dpa/moi)