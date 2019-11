Berlin: Veranstaltungen und Tipps für das Wochenende in der Hauptstadt

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Japanisches Erlebnisfest für Kinder und Jugendliche im Metronom

Zum sechsten Mal steht das Freizeit-, Sport- und Kulturzentrum Metronom im Zeichen des japanischen Festes „Sakana Matsuri“. Die Veranstaltung ist für jeden, der sich für Mangas und Cosplay interessiert, besonders aber für Kinder und Jugendliche. Ab 12 Uhr geht es am Sonnabend los. Die Veranstalter haben sich auch dieses Mal einiges einfallen lassen. So wird traditionelle japanische Musik gespielt, Tanz und japanische Köstlichkeiten sowie ein umfangreiches Mitmach-Angebot mit einem Showprogramm, Karaoke, Workshops, Glücksrad und Tombola angeboten. Auf dem Programm stehen auch K-Pop von M8Y, Ice Cream killed my Cat Musik von den Shamisen und am Ende des Tages das Stück „Mirai Nikki-Dead End“ von Tanoshii für Gäste ab 16 Jahren mit guten Nerven, wie die Veranstalter schreiben. Für Essen und Getränke sorgen die „japanischen Hausfrauen“.

Sonnabend, 23. November, 12-19 Uhr, Metronom, Sterkrader Straße 44, 13507 Berlin, Eintritt neun Euro, inklusive Verzehrbon und Discobesuch. Weitere Informationen unter (030) 432 20 77

30 Jahre Märchentage: Bücherei im Bürgerpark veranstaltet Sonderlesung

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. 30 Jahre sind nun auch vergangen seit der Premiere der Berliner Märchentage. Für die Bücherei im Bürgerpark Pankow gibt dies am heutigen Sonnabend den Anlass für eine besondere Geschichtsstunde ab. Unter dem Motto „Märchen überwinden Grenzen“ schöpft eine geschulte Erzählerin aus dem Fundus von Prosa aus allen Teilen der Welt.

Berlinweit einmalig: Die Parkbibliothek in Pankow.

Foto: pa

Zum Ende der Freiluftsaison im herbstlichen Park bietet sich Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren die Chance, den berlinweit einmaligen Leseort kennenzulernen und in den Regalen einer Bibliothek zu stöbern, die mitten im Grünen steht. Vor zwölf Monaten endete die Totalsanierung des Häuschens. Seitdem ist die Parkbücherei, ein Prototyp, der zu DDR-Zeiten eine Vorlage für Bibliotheken in vielen Städten werden sollte, an Wochenenden wieder ein Ort für Lektüre zwischen alten Bäumen.

Bücherei im Bürgerpark, Wilhelm-Kuhr-Straße, 13187 Berlin, 15 Uhr, Eintritt ein Euro

Nordic Design – Die nordische Antwort auf das Bauhaus

Zum Ausklang des Bauhaus-Jubiläumsjahres hat das Bröhan-Museum mit der Ausstellung „NordicDesign – Die Antwort aufs Bauhaus“ die Reaktion der nordischen Länder auf den deutschen Funktionalismus in den Blick genommen.

Nordische Spielobjekte von Kay Bojesen (1934–1954).

Foto: Klemp, ©K. Bojesen

In den nordischen Ländern entstand eine eigenständige Interpretation des Funktionalismus. Nicht die avantgardistische Form, wie vielfach in Deutschland, stand im Vordergrund, sondern die maßgeschneiderte Lösung für eine Aufgabe. Der skandinavische Funktionalismus blieb deshalb nicht Avantgarde, sondern wurde zur identitätsstiftenden Konstante der nordischen Nationen. Jeden ersten Donnerstag im Monat musizieren zudem um 14 Uhr Studenten und Absolventen der Berliner Hochschulen abgestimmt auf die Ausstellung. Das erste Konzert ist am Donnerstag, 5. Dezember, um 14 Uhr.

Öffnungszeiten bis zum 1. März:: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und an allen Feiertagen; 24. und 31.12. geschlossen, 1. Januar: 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt fünf Euro.

Ölmalerei von Ulrike Hahn im Kulturhaus Karlshorst

In der Galerie des Kulturhaus Karlshorst stellt ab 29. November die Künstlerin Ulrike Hahn einige ihrer Gemälde aus. „Andernorts und hier“ ist die Ausstellung überschrieben, die bis zum 19. Januar zu sehen ist. „Hier“, das ist Berlin und das vertraute Atelier. „Andernorts“ bedeutet für die 53-Jährige, auf Reisen zu sein, vor allem in Südfrankreich.

„Rote Erde“ ist in der Ausstellung von Ulrike Hahn zu sehen.

Foto: Ulrike Hahn

Ulrike Hahn hat bereits in Deutschland und den USA, in New York und Kentucky ausgestellt. Ein Hauptmotiv der Künstlerin ist stets die Natur – Berge, Bäume, Frühlingslandschaften, die Hahn mit kräftigen Ölfarben auf die Leinwand bannt. „Rote Erde“ (Foto) aus dem Jahr 2019 wird ebenfalls in der Ausstellung in Karlshorst zu sehen sein. Ulrike Hahn ist in Zwickau geboren und nach Berlin für ein Modedesign-Studium gezogen. Später studierte sie dann an der Kunsthochschule Weißensee Freie Kunst. Seit 1998 ist sie freiberuflich als Malerin und Grafikerin tätig.

30.11. bis 19.01., Vernissage am 29.11., 19 Uhr. Die Galerie an der Treskowallee 112 ist geöffnet montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Führungen, Filme und Vorträge im Krematorium Baumschulenweg

Beim Tag des Krematoriums in Baumschulenweg liest Juliane Uhl aus ihrem Buch „Drei Liter Tod“. Sie berichtet darin über ihre Arbeit im Krematorium Halle. Für Kinder führt die Pink Pony Company das Theaterstück „Milas Hase lebt im Himmel“ auf. „Sarggeschichten“ heißen die Kurzfilme, die Bestatter Jan Möllers zeigt. Über den Alltag der Gerichtsmedizin spricht die Professorin Tanja Hollmann von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Die große Halle im Krematorium Baumschulenweg.

Foto: Lichtschwärmer

Zudem gibt es Führungen durch das Gebäude. Es wurde von den Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank geplant und 1999 eröffnet. Die große Halle ist mit Sichtbeton-Mauern, beleuchteten Nischen, 29 schlanken Säulen und einem Wasserbecken ausgestattet. Der Raum ist berühmt für seine Akustik. Die Besucher können sich davon überzeugen, wenn der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Johannisthal auftritt.

24.11., ab 10 Uhr, Krematorium Baumschulenweg, Kiefholzstraße 221, barrierefreier Eingang: Südostallee 55, Eintritt frei, www.krematorium-berlin.de

CrossKultur: Interkulturelles Haus zeigt am Wochenende japanische Keramik

Die diesjährige Veranstaltungsreihe CrossKultur begrüßt am Wochenende japanische Kultur im Interkulturellen Haus. Besucher erwartet am Sonnabend eine Vernissage mit Keramik-Arbeiten von Nana Yamaguchi, einer japanischen Schauspielerin, und Harumo Ogawara, einem japanischen Keramik-Künstler. Je um 15 Uhr stellt der Berlin-Sanshin-Club am Sonnabend und Sonntag das japanische In­strument Sanshin vor. Zu hören sind kleine Musikstücke. Das Zupfinstrument erinnert sehr an ein Banjo, hat aber eine Besonderheit. Es verfügt nur über drei Saiten und hat einen mit Schlangenhaut bezogenen Korpus. Die Ausstellung mit japanischer Keramik kann viel über den kulturellen Alltag des Landes sagen. Anfänge der japanischen Töpfer-Keramik gehen in die Zeit weit vor Christi Geburt zurück. In erster Linie handelt es sich dabei um Gegen­stände des täglichen Gebrauchs, zum Beispiel Teetassen und Töpfe.

Sonnabend, 23.11., 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 24.11., 12 bis 18 Uhr, Interkulturelles Haus, Geßlerstraße 11