Das sind die besten Tipps zum Wochenende

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Eine musikalische Zeitreise mit Spanish Harlem im Ernst-Reuter-Saal

Heiße Musik im Rathaus: Sechs Sänger und zwölf Tänzer führen die Show „The Soul of New Yorks Spanish Harlem“ im Ernst-Reuter-Saal auf. Sie nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise, die in den mondänen 20er-Jahren beginnt und über die Flower-Power-Zeit der 60er bis zur Gegenwart führt. Die Atmosphäre der Hinterhöfe und der Szeneclubs von „Spanish Harlem“ wird lebendig. Mambo, Conga, Cha Cha Cha, Salsa und La Pachanga sind zu sehen.

Maler Andreas Rössiger lädt in sein Atelier in Steglitz ein.

Foto: Privat

Die Show erinnert an große Künstler wie Duke Ellington, Charlie Parker oder Carlos Santana. Die Aufführung ist Teil der Konzertreihe Reinickendorf Classics in der Saison 2019/2020. In dieser Reihe werden bis kommenden Juni Künstler wie Katja Ebstein, Albert Hammond, Tom Gaebel, Axel Zwingenberger, die Klazz Brothers und die A-cappella-Formation „Naturally 7“ auftreten.

2. November, 19 Uhr, Ernst-Reuter-Saal, Rathaus Reinickendorf, Eichborndamm 213. Karten ab 27 Euro an den Theaterkassen und online unter www.reinickendorf-classics.de.

Künstler aus Steglitz und Zehlendorf öffnen zwei Tage lang ihre Ateliers

An den ersten beiden Wochenenden im November öffnen 68 Künstler an 31 Orten in Steglitz-Zehlendorf ihre Ateliers. Den Anfang machen die Steglitzer an diesem Wochenende, 2. und 3. November. Die Zehlendorfer folgen am 9. und 10. November. Die Tage der offenen Ateliers finden zum siebten Mal im Bezirk statt, sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto: „Sichtbar“. Kunstinteressierte können Rundgänge durch Ateliers, Studios, Werkstätten, Künstlergalerien und private Wohnateliers unternehmen. Die Besucher erwarten aktuelle Werkschauen von Einzelkünstlern, aber auch Gemeinschaftsausstellungen aus unterschiedlichen künstlerischen Bereichen wie Malerei, Grafik, Illustration, Fotografie, Bildhauerei und Performance – sowie zahlreiche Aktionen. Der Eintritt an beiden Kunstwochenenden ist frei.

2./3. November, 13–19 Uhr, Zehlendorf: 9./10. November, 13–19 Uhr, Offene Ateliers Steglitz-Zehlendorf, Informationen zu Orten und Künstlern: www.offene-ateliers-steglitz-zehlendorf.de

Fotos von Michael Vahrenwald in einstiger Fabrikantenvilla

„Forest Floor“ heißt die neue Ausstellung in der Villa Heike. Sie zeigt Fotos von Michael Vahrenwald, Professor für Fotografie an der Hartford Art School in Connecticut, USA. Seine Aufnahmen sind in New York, Dubai, Tokio und Berlin entstanden. Sie zeigen jedoch nicht den Glanz der Metropolen. Foto-Motive sind Pflanzen, die wild auf Gehwegen wachsen, ausrangierte Geräte, weggeworfene Gegenstände und kaputte Bauzäune.

Ausstellung „Forest Floor“ im Museum Lichtenberg.

Foto: Michael Vahrenwald

Vahrenwald hat Szenerien auf Straßen festgehalten und sie in Theater-Licht getaucht, sodass sie wie eine verlassene Bühne wirken. Der Fotograf ließ sich von Bildern des niederländischen Malers Otto Marseus van Schrieck (1619–1678) inspirieren. Er schuf Waldstillleben, in denen das Gute und das Böse in Gestalt von Tieren miteinander kämpfen. Die Villa Heike, eine ehemalige Fabrikantenvilla, wurde 1910/1911 erbaut. In ihr befand sich bis 1990 das NS-Akten-Archiv des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, stand dann viele Jahre leer. Seit 2019 ist die Villa Ausstellungsort.

3.–24. November, Fr., Sbd., So., je 15–18 Uhr, Villa Heike, Freienwalder Str. 17, Lichtenberg. Eintritt frei.

Messe für Gegenwartskunst in der Kommunalen Galerie

Die Messe „3 Tage Kunst“ ist seit 2013 eine temporäre Plattform für professionelle Künstler, die im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf leben und arbeiten. Auch in diesem Jahr wurden von einer unabhängigen Fachjury wieder 29 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, um ihre aktuellen Werke zu präsentieren. Das Messeformat bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich in den Räumen der Kommunalen Galerie Berlin zu präsentieren. Die kunstinteressierte Öffentlichkeit hat Gelegenheit, aktuelle Werke unterschiedlicher Genres wie Fotografie, Druckgrafik, Malerei oder Objekte zu entdecken und zu kaufen. Eine Neuerung der „3 Tage Kunst 2019“ ist das „Format 100“. Fast alle Künstler werden kleinere Werke oder Editionen mit höheren Auflagen für einen Preis von unter 100 Euro im Angebot haben. Der Bezirk will mit der Messe die Künstler im Bezirk fördern.

Bis 3. November, 12–18 Uhr, Messe „3 Tage Kunst“, Kommunale Galerie, Hohenzollerndamm 176, Charlottenburg-Wilmersdorf. Eintritt frei.

Deutsch-türkische Biografien in Zeiten des Mauerfalls

Aus Anlass des 30. Jubiläums von friedlicher Revolution und Mauerfall lädt die Stadt vom 4. bis zum 10. November mit einer stadtweiten Festivalwoche zum Erinnern, Feiern und Diskutieren. An sieben Originalschauplätzen von damals entstehen Ausstellungs- und Veranstaltungsorte. Einer davon ist zum Beispiel die East Side Gallery. Im dortigen Pavillon wird der historische Zeitpunkt aus einer ganz anderen Perspektive dargestellt. Der Filmemacher Can Candans zeigt seinen Dokumentarfilm „Duvarlar-Mauern-Walls“ über die türkische Gemeinschaft Berlins in den Zeiten des Umbruchs. Der Regisseur befragt darin Berliner mit türkischen Wurzeln zur deutschen Wiedervereinigung. Im Anschluss an den Film wird in Kooperation mit dem Maxim Gorki Theater diskutiert, welchen Einfluss das historische Ereignis auf das heutige Leben von Migranten hat.

5. November, 20-21.30 Uhr, East Side Gallery, Mühlenstraße 70–71, Friedrichshain-Kreuzberg, Höhe Mercedes-Benz Arena, Friedrichshain.

Schönebergs Künstler laden in ihre Galerien und Ateliers

Immer am ersten Novemberwochenende öffnen in Schöneberg Ateliers und Galerien ihre Türen, um Besucher gezielt zu sich einzuladen. Bei der in diesem Jahr bereits zum 12. Mal stattfindenden Schöneberger Art machen 75 Künstlerinnen und Künstler sowie zwölf Galerien mit. Gedacht ist das Ganze als Spaziergang durch die offenen Ateliers. Wer es genauer wissen möchte, kann sich auch einem der geführten Rundgänge anschließen.

Ljiljana Vulin-Hinrichs (l.) in ihrer Galerie Subjectobject.

Foto: Privat

Die teilnehmenden Künstler haben sich einiges einfallen lassen. Besonderes Augenmerk sollen Besucher laut Veranstalter auf die Gruppenausstellung legen, die erstmalig in der kommunalen Galerie im Projektraum des Hauses am Kleistpark, Grunewaldstraße 6/7, gezeigt wird. Geöffnet ist dort seit Donnerstag. Bis einschließlich 1. Dezember können Besucher Dienstag bis Sonnabend, 11 bis 18 Uhr, einen Blick hineinwerfen. Am Sonntag, 16 bis 18 Uhr, findet dort zudem ein Gespräch zur Ausstellung Hydra Goldrausch statt.

2.11., 14 bis 20 Uhr, 3.11., 12 bis 18 Uhr, Schöneberger Art; alle Ateliers und eine Karte zur Übersicht: www.schoeneberger-art.de