Zu Gast bei der Morgenpost: Volleys-Manager Kaweh Niroomand

Redaktionsbesuch: Volleys-Manager Kaweh Niroomand spricht über den Kader und ein mögliches Olympia in Berlin.

Aufschlag am Kurfüstendamm: Am Donnerstag hat Kaweh Niroomand, Manager der BR Volleys, die Redaktion der Berliner Morgenpost in Charlottenburg besucht.

Der 66 Jahre alte Volleys-Manager und DOSB-Vizepräsident machte eine Blattkritik und diskutierte anschließend mit Chefredakteurin Christine Richter und den Redakteuren über die Ambitionen der BR Volleys und Olympia in Berlin. "Wir haben einen sehr guten Kader. Die Meisterschaft ist der wichtigste Titel. Ich hoffe, dass der Pokal vielleicht in dieser Saison auch dazukommt", sagte Niroomand.

In Berlin wurde in den vergangenen Monaten wieder viel über Olympia geredet. "Olympia ist immer eine tolle Herausforderung für eine Stadt. Nicht in dm Sinne, dass man mit Gigantismus und einer Show hier die Spiele durchführt. Es würde bedeuten, dass man die Stadt darauf vorbereitet. Das heißt, eine nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur mit der Perspektive Olympische Spiele. Das wäre für Berlin ein riesiger Motor."