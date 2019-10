Oberschöneweide (Treptow-Köpenick): Wasserfontäne - Hydrant fliegt in die Luft

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 29. Oktober in Berlin.

+++ Während Löschaktion - Transporter geflutet +++

In der Siemensstraße in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) hat es in der Nacht zu Dienstag in einer leerstehenden Wohnung gebrannt. Eine gelegte Schlauchverbindung von einem Hydranten zu einem Löschfahrzeug löste sich plötzlich. Eine meterhohe Fontäne schoss in die Höhe. Ein Kleintransporter, der in der Nähe des Hydranten parkte, wurde geflutet. Der Feuerwehr gelang es, nachdem der Brand gelöscht war, das Wasser abzustellen. Die Brandursache ermittelt die Polizei. Es wurden keine Personen verletzt.

+++ Brand in Wohnhaus +++

Am Montagabend hat ein Dach eines Wohnhauses in der Berliner Allee in Weißensee gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand sehr schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt.