Berlin- Kreuzberg: Streit in Görlitzer Park - Flasche geworfen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 14. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Streit im Görlitzer Park - Flasche geworfen +++

Zu einer Auseinandersetzung ist es in der Nacht zu Montag im Görlitzer Park (Kreuzberg) gekommen. Ein Radfahrer geriet mit einem Touristenpärchen aneinander. Der Radfahrer soll im Laufe der Streitigkeiten sein Fahrrad in Richtung der Frau geworfen haben. Der Mann soll, um die Frau zu schützen, dem Radfahrer eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Radfahrer wurde am Kopf verletzt, der andere Mann an der Hand. Das Paar alarmierte die Polizei. Bislang ist unklar, was den Streit ausgelöst hat.