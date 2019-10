A100: Vollsperrung ab Spandauer Damm Richtung Neukölln

Der Freitagmorgen beginnt für viele Autofahrer in Berlin mit langen Staus und Umwegen. Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin ist die A100 in Richtung Neukölln zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm gegen acht Uhr voll gesperrt worden, nachdem es dort einen Unfall gegeben hat. Autofahrer sollen den Bereich „weiträumig umfahren“, heißt es.

Die #A100 ist weiterhin Richtung Neukölln zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm #GESPERRT. Aktuell #STAU​zeiten:

· #A100 +80 Min ab Beusselstraße

· #A111 +40 Min ab Tunnel Flughafen Tegel

· Rohrdamm +30 Min

· Saatwinkler Damm +25 Min

· via Tegeler Weg +20 Min pic.twitter.com/yU7k2YSZwc — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) October 11, 2019

Mercedes-Fahrer prallt gegen Betonmauer

Es war nicht der erste Unfall auf der Autobahn an diesem Freitag: Schon in der Nacht war in Höhe Spandauer Damm in Charlottenburg ein Mercedes-Fahrer vermutlich gegen eine Betonmauer geprallt. Der Motorblock des Fahrzeugs wurde durch die Kollision herausgerissen und blieb auf der Straße liegen. Der Wagen schleuderte noch etwa 50 Meter weiter und blieb erst an der Mittelleitplanke stehen.

Nach Morgenpost-Informationen wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde anschließend festgenommen und in ein Gewahrsam gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung Neukölln komplett gesperrt, zwischenzeitlich wurde dann eine Fahrspur freigegeben – bis es zu dem zweiten Unfall kam.

Bedingt durch die Unfälle kommt es auch auf anderen Straßen zu längeren Staus. Auf dem Rohrdamm wurde die Stauzeit gegen 7:30 Uhr bereits mit 30 Minuten angeben, auf der A111 waren es 25 Minuten.