Berlin: Tipps und Veranstaltungen für das Wochenende

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Uraufführung von Mozarts „Don Giovanni“ in der Neuköllner Oper

Das STEGREIF.orchester und die Neuköllner Oper spielen erstmals zusammen. Nicht weniger als Mozarts Oper „Don Giovanni“ haben sie sich vorgenommen. In Neukölln heißt das dann „Giovanni. Eine Passion“ und feiert am 10. Oktober Uraufführung. Das Orchester und die Neuköllner Oper suchen dabei unterschiedliche Blickwinkel auf Mozarts Oper.

Die Grenze zwischen Instrumentalisten und Sängern verschwimmen, versprechen die Organisatoren, gemeinsam soll es auf eine Reise gehen „in die Musik hinein, die durch unsere Re-Komposition und Improvisation noch weitere Ebenen in die Geschichte webt“, wie Juri de Marco, der musikalische Leiter des STEGREIF.orchesters, sagt. 22 Darsteller werden auf der Bühne zu sehen sein – und sie werden die altbekannte Oper von Mozart neu interpretieren.

„Giovanni. Eine Passion“, interpretiert von dem STEGREIF.orchester und der Neuköllner Oper. Uraufführung 10. Oktober, 20 Uhr. Tickets ab 22 Euro. Spielzeit bis 10. November 2019. Neuköllner Oper, Karl-Marx-Str. 131–133, Neukölln.

Schwartzsche Villa: Tanz um die Welt in 80 Minuten

Tanz ist eine universelle Sprache, jeder versteht, was die Bewegungen ausdrücken sollen: Schmerz, Liebe, Leidenschaft oder auch Freude und Überraschung. Aber jedes Land, jede Region hat auch seine eigenen traditionellen Tänze hervorgebracht. Im Programm „Um die Welt getanzt in 80 Minuten“ haben die französische Tänzerin Sophie Julie und der Gitarrist Roger Tristao Adao verschiedene Arten von Tänzen zusammengestellt.

Sophie Julie zeigt verschiedene Tänze aus aller Welt.

Foto: René Bolcz

Zum einen traditionelle spanische Flamencotänze wie Sevillanas, Bulerias oder Farruca, zum anderen klassische Stücke spanischer und südamerikanischer Komponisten, die zum großen Teil auf traditionellen Bewegungsformen beruhen. So erklingen Tänze aus verschiedensten Gegenden der Welt. Sophie Julie spürt den Stücken nach und tanzt dazu. Ein Konzertabend, bei dem man die Musik nicht nur hören, sondern auch sehen kann.

Sonnabend, 5. Oktober, 20 Uhr, Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 55, Eintritt 10, erm. 8 Euro, Karten/Infos: 0174/5479684, karinjung2@t-online.de

Beim Erntedankfest den Spandauer Hahneberg entdecken

Der Landschaftspflegeverband Spandau feiert an diesem Sonntag bereits zum sechsten Mal sein Erntedankfest mit einem vielfältigen Programm für Familien. Unter anderem sind vor Ort ein Märchenerzähler und die Spandauer Kinderbuchautorin Elma Nielson, die aus ihren Büchern vorlesen will. Wanderungen zu den Ziegen an der Naturschutzstation sind geplant, außerdem eine Tour mit dem Ornithologen Toni Groß über den Vogelzug auf den Hahneberg.

An der Naturschutzstation am Hahneberg wird gefeiert.

Foto: Jessica Hanack

Für Kinder gibt es ein Quiz, sie können basteln und die Angebote der Naturschutzstation entdecken, zum Beispiel die Balancierwege, einen Barfußpfad oder den Bauerngarten. Außerdem werden zahlreiche Stände aufgebaut, an denen sich die Besucher über Landwirtschaft, das Imkern, die Wollspinnerei oder Falknerei ­informieren können, aber auch essbare Wildkräuter und Naturschutzprojekte im Bezirk Spandau werden vorgestellt. Wie es sich für ein Erntedankfest gehört, bieten die Mitglieder des Landschaftspflegeverbands auch verschiedenes Essen an.

Naturschutzstation Hahneberg, Heerstr. 549, Spandau, 6. Oktober, 10–17 Uhr, Eintritt frei.

214. Kiezspaziergang: Mit dem Förster durch den Grunewald

Der Kiezspaziergang im Oktober, zu dem Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) einlädt, ist ein ganz besonderer. Der Leiter des Forstamtes, Elmar Kilz, wird die Spaziergänger ein letztes Mal vor seinem Ruhestand durch sein Revier, den Grunewald, führen. Der Spaziergang führt zum „Friedhof der Namenlosen“ oder „Selbstmörderfriedhof“, wo Kilz erklärt, wie eine der idyllischsten Ruhestätten Berlins zu ihrem Namen gekommen ist.

Forstamtsleiter Elmar Kilz kennt sich im Grunewald aus.

Foto: Katrin Lange

Ein weiterer Halt ist das Schildhorn-Denkmal, das Friedrich August Stüler nach Bleistiftskizzen Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 1845 entworfen hat. Der Forstamtsleiter wird aber auch über die aktuelle Situation in den Berliner Wäldern berichten. Enden wird der Spaziergang am Waldspielplatz am Schildhorn. Informationen über die bisherigen Kiezspaziergänge gibt es im Internet unter www.kiezspaziergaenge.de.

Der 214. Kiezspaziergang am Sonnabend, 12. Oktober, beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Havelweg (Bus 218). Teilnahme ist kostenlos.

Jetzt anmelden für den Flohmarkt in der Pablo-Neruda-Bibliothek

Angesichts der merklich wechselnden Saison haben Eltern dieser Tage je ein logistisches und ein versorgungstechnisches Problem: Wohin mit der Sommerkleidung? Und: Was brauchen wir Neues in der aktuellen Größe unseres Kindes? Von unschätzbarem Wert sind in dieser Situation Kinderflohmärkte. In der Pablo-Neruda-Bibliothek und ihrem im Februar in Betrieb genommenen WerkRaum im Erdgeschoss ist jetzt zum Basar mit Nützlichem und Schönem für Kinder geladen. Im Angebot sind wieder neben Kleidung auch Spielzeug, Bücher und andere Medien – an rund 30 Ständen. Für Kinder gibt es zur Ablenkung ein Kinderbuchkino, für Erwachsene Kaffee und Kuchen. Wer selbst verkaufen möchte, wird gebeten, sich rechtzeitig zu melden.

Den Werkraum besetzt vorübergehend der Flohmarkt.

Foto: Patrick Goldstein

Einen Stand können Interessierte unter stadtbibliothek@ba-fk.berlin.de mit dem Betreff „Flohmarkt“ buchen. Die Teilnahme ist kostenlos. Aber selbst gebackene Kuchen für den Verkauf sind willkommen.

Sonnabend, 12. Oktober, von 11 bis 15 Uhr, WerkRaum der Pablo-Neruda-Bibliothek, Frankfurter Allee 14A, Friedrichshain

Welche Kunst die Nationalsozialisten im Schloss Schönhausen versteckten

Einst wohnte hier die preußische Königin Elisabeth Christine, später hausten im Schloss Schönhausen Staatsgäste der DDR. Dass hier auch ein düsteres Kapitel der Kunstgeschichte spielte, ist bislang wenig bekannt. Tatsächlich benutzten Nationalsozialisten den Prunkbau in Pankow als Depot für „entartete Kunst“. An diese Epoche will die Sonderausstellung „Zerstörte Vielfalt“ erinnern, die zunächst nur im Frühjahr Besucher anziehen sollte.

Hinter der barocken Schlossfassade stecken Geheimnisse.

Foto: Jörg Krauthöfer

Jetzt hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten die Schau noch einmal verlängert – Generaldirektor Professor Christoph Martin Vogtherr persönlich sprach sich dafür aus, die Präsentation in eine Daueraus­stellung umzuwandeln. Ab 1938 lagerte im Prachtbau immerhin die wohl größte und bedeutendste Sammlung von Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Eine Nutzungsart, die das Schloss Besuchern nun auf kritische Weise wieder vor Augen führt.

Schloss Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, 13156 Berlin, Di–So 10–17.30 Uhr, 6.Euro, ermäßigt 5