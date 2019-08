Wir helfen Berlin: So engagieren sich Schüler

Ob bei der Organisation von Sportfesten, im Sanitätsdienst oder als Vorleser in der Altenpflege – zahlreiche Schüler engagieren sich ehrenamtlich in und neben der Schule. Stellvertretend für alle Berliner Schüler, die ihre Freizeit nutzen, um anderen Menschen zu helfen und gemeinnützige Projekte zu realisieren, wurden 66 Kinder und Jugendliche aus acht verschiedenen Schulen und zwei Organisationen im Roten Rathaus gewürdigt. Sozial-, Arbeits- und Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) überreichte jedem Schüler eine Urkunde, genannt „Berliner FreiwilligenPass“. Die Senatorin hob zudem in einer Ansprache vor den Schülern und Gästen, darunter viele Eltern und Verantwortliche der Schulen und Organisationen, den gesellschaftlichen Wert des geleisteten Einsatzes hervor.

In einer Podiumsdiskussion mit der Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli (SPD), und Senatsdirigent Thomas Duvenick aus der Senatsverwaltung für Bildung positionierte sich Breitenbach auch zu den Freitagsprotesten von Fridays for Future: „Ich finde es okay und richtig. Jede Generation hat ihre soziale Bewegung, und der Zenit in der Klimafrage ist längst überschritten“, sagte Breitenbach. Zustimmung gab es auch von Chebli und Duvenick. Die Schule sei ein Ort, wo man sich intensiv mit solchen Themen auseinandersetzen könne, sagte Duvenick. Er finde es „uneingeschränkt toll“, dass von den Schülern eine Initiative ausgegangen sei, die nun auch bei den Erwachsenen Gehör fände. Chebli ging noch weiter: „Ich freue mich, wenn noch viel mehr bei Fridays for Future mitmachen“, sagte die SPD-Politikerin.

Auch erinnerte sich das Trio an die eigene Jugend. Breitenbach und Duvenick berichteten von ihren Teilnahmen an den Demonstrationen der Friedensbewegung. Chebli berichtete von ihrem Engagement in der Schule, in der sie unter anderem als Schulsprecherin aktiv gewesen sei.

Tom Friebel (15), Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium, Spandau: „Ich betreue die Schüler der siebten Klassen, wenn sie neu an die Schule kommen. Ich helfe ihnen dabei, dass sie schnell einen Überblick von ihrer neuen Schule bekommen. Das macht mir großen Spaß. Ich mache das zwei Jahre lang: Bereits letztes Jahr habe ich Schüler betreut und setze es dieses Jahr fort.“

Hanna Strehlau (11), Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, Tempelhof: „Ich bin Streitschlichterin an unserer Schule. Ich will anderen Kindern, die sich streiten, helfen. Ich möchte zusammen mit ihnen versuchen, den Streit zu lösen. Das macht mir wirklich Spaß. Ich bin jetzt in der sechsten Klasse, mache das aber schon seit der dritten Klasse – also seit drei Jahren.“

Zofia Dolińska (16), Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium, Spandau: „Ich bin Klassenpatin. Ich helfe den neuen Schülern, sich an der Schule einzuleben. Wir unterstützen sie aber nicht nur dabei, Freunde zu finden, sondern auch bei täglichen Aufgaben. Wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, sind wir ihre Gesprächspartner. Wir sind Schüler mit einem gewissen Wissen in der Schule.“

Seth Tuah (15), Hugo-Gaudig-Schule, Tempelhof: „Ich organisiere die Fußball-AG meiner Schule mit. Wir nehmen mit unserer AG auch an Schulturnieren teil und versuchen, neue Schüler für das Team zu motivieren. Daher gehe ich durch die Klassen, rede mit den Schülern und stelle die AG vor. Die Resonanz ist toll, zwischen 20 und 30 Spieler kommen regelmäßig.“

Melina Samel (13), Alexander-Puschkin-Schule, Lichtenberg: „Ich bin im Schulsanitätsdienst aktiv und engagiere mich daneben noch beim Jugendrotkreuz. Ich helfe einfach gern Menschen, deshalb mache ich die Arbeit gern. Meinen aufregendsten Einsatz hatte ich beim ,Muddy Angel Run’, wo wir an der Strecke nach Verletzten Ausschau gehalten und geholfen haben.“

Judith Specht (16), Wald-Gymnasium, Charlottenburg: „Ich habe im Seniorenheim einer älteren Dame wöchentlich vorgelesen, damit sie sich nicht einsam fühlt. Sie ist ansatzweise blind und schwerhörig, so fällt es ihr schwer, Kontakte zu finden. Sie hat sich über den Besuch gefreut, das habe ich gemerkt. Einmal habe ich in dem Seniorenheim auch Querflöte gespielt.“

Lars Krause (14), Kopernikus-Oberschule, Steglitz: „Ich habe in einem Schülerladen mitgeholfen. Das ist ein Angebot, wo Kinder und Jugendliche nach der Schule betreut werden. Dort habe ich die Erzieher unterstützt. 20 Stunden dort zu absolvieren, war für uns Pflicht. Ich habe jedoch 40 Stunden mitgearbeitet und werde dafür ausgezeichnet.“

Thea Zander (16), Hugo-Gaudig-Schule, Tempelhof: „Zusammen mit meiner Mitschülerin Betül lese ich Senioren in Altersheimen etwas vor. Wir bringen ganz verschiedene Bücher mit und lesen dann immer abwechselnd die Passagen oder Rollen. So ähnelt es ein wenig dem Theater. Den älteren Menschen, denen wir vorlesen, gefällt das.“

Felix Stephanowitz (15), Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium, Spandau: „Ich helfe den Schülern der 7. Klasse dabei, in der Schule anzukommen, sich zu finden und Freundschaften zu schließen. Die neuen Schüler sollen sich an ihrer Schule wohlfühlen. Ich mache das jetzt im zweiten Jahr und finde es sehr spannend, mit jüngeren Schülern zu arbeiten und mit ihnen Zeit zu verbringen.“

Joanna Groth (15), Johanna-Eck-Schule, Tempelhof: „Wir haben ein ,Guardian-Angels’-Programm, bei dem sich Schüler um andere Mitschüler kümmern und ihnen helfen, wenn sie Probleme haben. Außerdem war ich als stellvertretende Schul- und Klassensprecherin aktiv und nehme am Schüler-Experte-Projekt teil. Dabei helfen ältere Schüler jüngeren.“

Xenia Hermanns (15), Alexander-Puschkin-Schule, Lichtenberg: „Mein Vater ist Schwimmlehrer, das hatte mich schon immer sehr interessiert und so bin ich darauf gekommen, dass ich Menschen helfen möchte. Daher engagiere ich mich im Schulsanitätsdienst und im Jugendrotkreuz. Bis zur siebten Klasse wurden wir ausgebildet, seitdem habe ich den Sanitätsausweis.“

Malak Mostafa (14), Hugo-Gaudig-Schule, Tempelhof: „Ich habe beim Tag der offenen Tür geholfen, dabei die Eltern durch die Schule geführt und ihnen alles gezeigt. Außerdem war ich an diesem Tag beim Kuchenverkauf tätig und habe in der Küche geholfen. Das vergangene Jahr habe ich zudem in den Pausen die Bälle für den Hof ausgegeben.“