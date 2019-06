Ohne Markenkern

„Das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts“ läutete der liberale Soziologe Ralf Dahrendorf bereits 1983 ein. Helmut Kohl hatte als CDU-Vorsitzender gerade Helmut Schmidt aus dem Kanzleramt mittels konstruktiven Misstrauensvotums gewählt. Die Sozialdemokraten spaltete zu jener Zeit die Durchsetzung des Nato-Doppelbeschlusses, also die Stationierung von Pershing-II- und Cruise-Missile-Mittelstreckenraketen in Europa. Millionen protestierten im Bonner Hofgarten, unter anderem mit Willy Brandt als Redner – ohne Erfolg. Eine Wertschöpfungssteuer wurde diskutiert – ohne Konsequenz.

Mit dem Fall der Mauer 1989 verschärfte sich die Konkurrenzlage für die SPD. Ihr Ehrenvorsitzender Willy Brandt erklärte mir damals, der Mauerfall werde bittere Konsequenzen für beide Volksparteien haben. Zuvörderst aber für die SPD. Die habe sich im Nachkriegseuropa gut einrichten können zwischen Kommunismus und einem Kapitalismus, wie ihn die Unionsparteien in Deutschland bedienten. Mit dem Kollaps des Kommunismus werde die politische Geographie neu gezeichnet. Und so kam es auch.

Im wieder freien östlichen Europa verwandelten sich alte kommunistische Parteien quasi über Nacht zu Sozialdemokraten. Glaubwürdigkeitsprobleme waren vorhersehbar. Eine Mischung aus alter Garde und Staatsapparat wollte den Übergang der Macht in eigenen Händen behalten. Die Folge waren rätselhaft schnell reich gewordene Millionäre. Die Korruption ist dort bis heute endemisch und auch in sozialdemokratischen Parteien nicht ausgerottet. Kein Wunder, dass ein Vorsitzender wie der Sozialdemokrat Liviu Dragnea in Rumänien, vorbestraft wegen Wahlfälschung und Korruption, mittlerweile tatsächlich im Gefängnis sitzt. Mit 89 Prozent wiesen die Wähler des Landes in einer Volksabstimmung am Tag der Europawahl alle Versuche zurück, Korruption weniger strafbar zu machen.

Das Ausmaß der Korruption hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass vor allem die junge Generation sich von den Repräsentanten nicht wirklich vertreten fühlte. Viele wanderten ab in den Norden und Westen auf der Suche nach Arbeit. Die älteren Generationen sterben schlicht weg. Die im Lande verbliebene junge Generation oszilliert zwischen halb-links und nationalistisch. Sozialdemokratische Erfolgsgeschichten in Europa erzählen lediglich Dänemark, Spanien, Portugal und Nordmazedonien. Sie tun dies allerdings in Teilen mit einer Migrationspolitik, wie sie Sebastian Kurz in Österreich betrieben hat – also weit restriktiver, als dies traditionell sozialdemokratische Position war.

Im Windschatten des Neoliberalismus suchten Tony Blair in Großbritannien und Gerhard Schröder in Deutschland um die Jahrtausendwende vergeblich nach einem Dritten Weg. Zwar gelang ihnen jeweils die Rückkehr der Sozialdemokraten an die Macht. Aber durch ihre konkrete Politik erschwerten sie die Identifikation der Wähler mit der Partei. Nicht nur in diesen beiden Ländern leiden die Parteien bis heute unter den Folgen.

Die „Sozialistische Internationale“ ist bedeutungslos geworden ebenso wie die Kooperation Europäischer Sozialdemokratie. Programmatische Unschärfen und teils große Unterschiede haben die Erkennbarkeit der Sozialdemokratie geschwächt. Es fehlt, was jede Marke sucht: die Unique Selling Proposition (USP), das unveränderliche Kennzeichen eines Markenartikels, wie es die Sozialdemokratie früher selbstgewiss mit dem Slogan „Soziale Gerechtigkeit“ besaß. Heute buchstabiert das jeder unterschiedlich, je nach Land und Situation der Partei, was Junge und Alte, Arme und Reiche angeht. Zudem haben Grüne und radikale Linke, selbst teils Konservative diesen Spruch in ihre Programme übernommen.

Selbst die Praxis der Demokratie eint die Sozialdemokraten in Europa nicht mehr. Gehören der langjährige slowakische Ministerpräsident Robert Fico und seine nicht viel mehr als auf dem Papier sozialdemokratische Partei dazu? Im April dieses Jahres sahen die europäischen Sozialdemokraten keine andere Möglichkeit, als die rumänische Partidul Social Democrat aus ihren Reihen auszuschließen.

Fast ist man versucht, die Lage der Sozialdemokraten mit der Lage der katholischen Kirche zu vergleichen. Was der katholischen Kirche der Missbrauchsskandal ist, das ist der Sozialdemokratie das Abrücken von kompromissloser Politik für die Unterprivilegierten:

zwei Glaubensgemeinschaften auf der Suche nach Halt und Mitgliedern. Papst Franziskus immerhin gibt den Katholiken Hoffnung. In den sozialdemokratischen Parteien fehlen solche charismatischen Persönlichkeiten bislang. Eine Erneuerung setzt auf jeden Fall auch eine Selbstvergewisserung über die Ziele voraus.

Klimawandel, Sicherheit, Migration, Generationengerechtigkeit und Zukunft der Arbeit. So dürften die großen Themen heißen, die die Menschen umtreiben. Von Land zu Land geben Sozialdemokraten bisher unterschiedliche Antworten darauf. Ganz allmählich beginnt man, Prioritäten und Ideen neu zu sortieren. Noch fehlt eine Antwort auf die diffusen Verlustängste der Menschen. Zurück bleibt eine Kakophonie, die einen zweifeln lässt, ob noch Gestaltungsspielraum und Wille vorhanden sind, sich selbst neu zu erfinden, zum Nutzen der Gesellschaft. Lord Dahrendorf könnte sonst doch Recht behalten, wenn auch erst 36 Jahre später.