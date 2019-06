Wie wichtig Zentralasien für Europa ist, hat Frank-Walter Steinmeier früh erkannt. Im November 2006 bereiste er als erster Außenminister aus einem EU-Mitgliedsland alle fünf zentralasiatischen Staaten. Er wollte damals ergründen, wie die Europäische Union mit der Region zusammenarbeiten könne, die – so war ihm schon damals klar – „einfach zu wichtig ist, als dass wir sie an den Rand unseres Wahrnehmungsspektrums verdrängen.“ Ein halbes Jahr später nahm die EU auf Initiative der deutschen Ratspräsidentschaft die Strategie „EU und Zentralasien – eine Partnerschaft für die Zukunft“ (kurz: EU-Zentralasienstrategie) an. Sie bildet die Grundlage für das Engagement der EU in und mit der Region, die die Schnittstelle zwischen Europa und Asien bildet – und von den nicht immer einfachen Nachbarn Russland, China, Indien, Afghanistan, Pakistan und Iran umgeben ist.

Die Reise des Bundespräsidenten Steinmeier nach Usbekistan Ende Mai 2019 war also eine Rückkehr zu außenpolitischen Fundamenten, die er einst als Minister in der Region gelegt hatte. Aus ihnen ist eine echte Erfolgsgeschichte erwachsen, und dafür ist Usbekistan ein gutes Beispiel. Am Rande der Reise hat die Bundesregierung dem Land für 2019 und 2020 insgesamt 123,8 Millionen Euro für finanzielle und technische Zusammenarbeit zugesagt – eine Verzehnfachung. Vereinbart wurde zudem ein Fonds für Energiesparen. Unternehmensvertreter, die den Bundespräsidenten begleiteten, zeichneten zahlreiche Verträge. Der Besuch Steinmeiers war ein Meilenstein für die deutsch-usbekischen Beziehungen.

Der Bundespräsident – der begleitet wurde von Vertretern der Bundesregierung, des Parlaments und aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien – kam in ein verändertes Land. War das Usbekistan des Jahres 2007 noch straff autoritär regiert gewesen, so hat der neue Staatspräsident Shavkat Mirziyoyev seit Ende 2016 einen ehrgeizigen Reformkurs eingeschlagen. Er zielt auf wirtschaftliche Liberalisierung, Stärkung des Parlaments, Dezentralisierung der Verwaltung, Korruptionsbekämpfung sowie Reformen der Justiz. Mirziyoyev versicherte dem Bundespräsidenten, er werde Kurs halten: „Es gibt keinen Weg mehr zurück.“

Zwar ist der Weg noch weit, wie auch Steinmeier anmerkte, und gravierende Defizite an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bestehen fort. Dennoch ist der Fortschritt greifbar, und auch die Menschenrechtslage verbessert sich beständig. So kamen seit Amtsantritt Mirziyoyevs politische Gefangene frei, und die politische Führung spricht Missstände nun offen an. Den Kampf gegen Zwangs- und Kinderarbeit bei der Baumwollernte führt Usbekistan heute entschlossen mit Unterstützung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO.

Steinmeier würdigte diese Anstrengungen. „Wir verfolgen den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbruch unter Ihrer Führung mit viel Respekt und Sympathie“, sagte er an Staatspräsident Mirziyoyev gewandt. Deutschland wolle Mirziyoyev ermutigen, „auf diesem Weg entschlossen weiterzugehen“. Steinmeier und Mirziyoyev kannten sich bereits vom Berlin-Besuch des usbekischen Präsidenten im Januar 2019 – dem ersten eines usbekischen Staatsoberhaupts seit 18 Jahren.

Die Bedeutung Zentralasiens für Europa hat seit 2007 weiter zugenommen. Zugleich hat sich die geopolitische Schlüsselregion – Usbekistan zeigt es – grundlegend verändert. Die EU-Kommission und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik haben diesen Entwicklungen Rechnung getragen und am 15. Mai eine überarbeitete Zentralasienstrategie vorgestellt. Unter dem Titel „New Opportunities for a Stronger Partnership“ soll diese voraussichtlich im Juni 2019 durch die EU verabschiedet werden. Sie setzt darauf, die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Region zu stärken, wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und den Dialog zu intensivieren. Im Oktober 2018 hatte die EU bereits mit der EU-Asien-Konnektivitätsstrategie ein Angebot für den partnerschaftlichen Ausbau von Infrastruktur, Digitalisierung, Mobilität und Austausch formuliert. Unmittelbar nach der Rückkehr Steinmeiers brach der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk zu einer Reise nach Tadschikistan, Kasachstan und Usbekistan auf.

Der Besuch des Bundespräsidenten endete mit der Besichtigung der alten Seidenstraßen-Stadt Chiwa. Wie überall war der Empfang durch die Usbeken auch dort enthusiastisch – und die Überraschung der nicht wenigen deutschen Touristen groß, ausgerechnet hier dem Bundespräsidenten zu begegnen. Seit Januar benötigen Deutsche für einen Kurzaufenthalt in Usbekistan kein Visum mehr. Die Reise lohnt sich unbedingt.