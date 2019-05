Regenbogen der Hoffnung

Mit jedem geretteten Kind kommt ein Stück Licht in die Welt – 25 Jahre Children for a better World

Kaum zu glauben, aber wahr: Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass wir mit vielen anderen großartigen Menschen Children for a better World gründeten. Vielfach ausgezeichnet lebt diese kleine, aber feine Kinderhilfsorganisation seitdem eine klar definierte Haltung:

Wir übernehmen im Sinne John F. Kennedys selbst die Verantwortung. Wir sind Deutschland. Wir vertrauen unserer Kraft. Wir wissen, dass Kinder als schutzloseste Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft uns zum Überleben brauchen. Wir schenken unseren eigenen Kindern Liebe und Zeit, versuchen aber auch denen zu geben, die niemanden haben. Wir wollen niemanden fallen oder gar liegen lassen. Wir wissen, dass die Welt ohne Hilfe und Empathie auseinanderbricht. Wir wissen auch, dass keiner von uns die Welt retten kann, aber dass mit jedem geretteten Kind ein Stück mehr Licht in die Welt kommt. Und dass, wenn viele so denken und handeln, die Welt zu einer besseren würde: Children for a better World!

Dabei ist uns klar, dass unser Handeln oft symbolisch ist und wir den Staat nicht ersetzen können. Aber jeder und jede von uns fordert von sich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Der eine für zwei, der andere für 2000 Kinder. Jeder Schritt in eine bessere Zukunft ist unentbehrlich, und aus vielen Schritten wird ein Marsch. „Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens“, schrieb Friedrich Nietzsche. In jedem Kind steckt ein Stück Zukunft, Glaube, Hoffnung. Dieses Licht dürfen wir nicht zertreten oder verglimmen lassen, ehe es überhaupt anfängt zu leuchten. Unser Motto ist seit Anbeginn: Mit Kindern. Für Kinder. Wir wollen Kinder nicht als Opfer sehen, sondern sie zu Handelnden machen.

Ja, wir haben schon viel gemeinsam erreicht: Aus 160000 Euro Startkapital sind 38 Millionen Euro Spendeneinnahmen geworden.

Die Stiftung Children for a better World sammelte 2007 aus dem Stand 5 Millionen Euro. Und für unsere Arbeit wurden wir zehn Jahre später mit dem Deutschen Stifterpreis ausgezeichnet. Unser Programm Jugend hilft! förderte das Engagement von über 25000 Jugendlichen in unserem Lande. Über 400 Kinder und Jugendliche wirkten in unseren Kinderbeiräten – eine lebenslange Prägung. In über 60 Einrichtungen kämpfen wir in unserem Land gegen Kinderarmut; mehr als 330000 Mahlzeiten werden jährlich ausgegeben. Wir erhielten – zusammen mit Helmut Schmidt – den Westfälischen Friedenspreis. PricewaterhouseCoopers zeichnete uns mit dem Transparenzpreis aus. Und einen Spitzenplatz errangen wir bei der Stiftung Warentest. Aber wichtiger noch ist der Geist hinter unserer Arbeit. Er eint uns und wird uns noch viel mehr erreichen lassen.

Wenn irgendwo auf der Welt ein Kind leidet oder stirbt, ist das ein Armutszeugnis unserer Weltgemeinschaft. Bei allen gesellschaftlichen Unterschieden, verschiedenen politischen Systemen und Rechtsprechungen: Es muss doch unser Ziel und unser Wille sein, die Schwachen, Kleinen und Abhängigen zu schützen. Wir werden Kindernot nicht beenden können auf unserem Globus, aber jedes wieder lachende Kind ist ein Triumph der Hoffnung über die Resignation. Und – wie Primo Levi so schön sagte: „Alle Hoffnungen sind naiv, aber wir leben von ihnen.“

Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam noch viel mehr für die Kinder dieser Welt erreichen. Machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende. Wir brauchen Sie für die nächsten 25 Jahre.

Gabriele Quandt ist Vorstandsvorsitzende von Children for a better Future.

Dr. Florian Langenscheidt gehört zu den Gründern der Organisation und ist Kuratoriumsvorsitzender.