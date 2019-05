Ein tragischer Held

Die Welt verehrt Michail Gorbatschow, der gerade 88 Jahre alt geworden ist, noch immer, aber die Russen haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihm. In diesem Jahr ist die tiefgründige, fundamentale Arbeit über den Vater der Perestroika in russischer Sprache erschienen, das Buch des amerikanischen Historikers William Taubman: „Gorbatschow. Der Mann und seine Zeit.“ Es wurde in Russland kaum zur Kenntnis genommen.

Das erklärt sich aus der aktuellen Romantisierung der UdSSR. Die populärste Antwort auf die Frage: Wer ist Michail Gorbatschow, lautet derzeit: der Mann, der die UdSSR zugrunde gerichtet hat.

Russland zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die sichtbare Antwort auf die vielleicht wichtigste Frage der Perestroika: Wie schnell kann man den Sowjetmenschen verändern? Es hat sich gezeigt, dass die politische Ordnung, die Wirtschaft, die Struktur des riesigen Staats sich sehr viel schneller ändern als der Mensch.

Vergessen ist, wie es um die Sowjetunion Ende der 1980er-Jahre stand: lange Schlangen, Mangel an Lebensmitteln und Konsumgütern, die Erbitterung über den Kalten Krieg, untragbare Rüstungsausgaben, schlampige Administration. „Ein Kilo Wurst kostete zwei Rubel, eine Flasche Wodka drei Rubel“, heißt es heute. „Das Land war groß, es gab keinen Krieg, und die Amerikaner fürchteten uns.“

Wie wurde aus dem Bauernjungen, der einen „Einser“-Aufsatz zum Lobe Stalins schrieb, der Totengräber der Sowjetunion? Wie kam es, dass Gorbatschow der einzige Politiker in der russischen Geschichte wurde, der sich im Namen ideologischer und moralischer Werte daran machte, seine eigene Macht zu beschränken und vielleicht sogar zu verlieren? Warum war ihm die Meinung der Welt über seine Person so wichtig? Hatte Gorbatschow einen Plan? Kann es sein, dass ein politischer Führer von Gorbatschow Kapazität sich von seiner extremen Selbstsicherheit, seinem bisweilen offensichtlichen Egoismus leiten ließ?

Taubman suchte zwanzig Jahre nach Antworten, der letzte Satz des Buchs lautet: „Trotz seiner Fehler und obwohl er nicht alle seine noblen Ziele erreichen konnte, ist er doch ein tragischer Held, der unser Verständnis und unsere Bewunderung verdient.“ Er fügt sich sehr gut zu einem anderen Satz, den der Präsident der UdSSR gegenüber dem Autor äußerte: „Ich versichere Ihnen, Gorbatschow war kein naiver Träumer.“ Aber er zitiert auch Alexander Jakowlew, einen engen Vertrauten Gorbatschows, der bemerkte, der Regierungschef habe sich manchmal selbst nur schwer verstanden. Jakowlew schien es bisweilen, als habe Gorbatschow „Angst, in sich hineinzuschauen, aus Furcht, dort etwas zu sehen, was er selbst nicht kannte und nicht kennen wollte.“

Ein wichtiger Punkt, der auch vielen Journalisten aus der Zeit der Perestroika in Erinnerung geblieben ist: „Gorbatschow brauchte permanent Feedback, Lob, Zustimmung, Mitgefühl und Verständnis. Das diente ihm als Brennstoff für seinen Ehrgeiz, aber auch für sein Schaffen.“

Ich selbst erinnere mich noch gut daran, was für einen Skandal der Kreml in der wichtigsten Pro-Gorbatschow-Zeitung Moskowskije Nowosti inszenierte, als eine Erhebung zur politischen Stimmung unter den Fahrgästen des Zugs Moskau-Wladiwostok nicht zu Gunsten der Perestroika ausfiel. Später reagierte Gorbatschow nicht weniger empfindlich auf die Veröffentlichung eines Popularitätsratings der Abgeordneten des Ersten Sowjetkongresses in der Zeitschrift Argumenti i fakti, bei dem Andrei Sacharow auf dem ersten Platz landete, auf dem zweiten ausgerechnet Boris Jelzin.

Deutschland hat ein besonderes Verhältnis zu Gorbatschow, vor allem deshalb, weil er die Wiedervereinigung ermöglichte. Aber weniger der Autor des Buchs, als vielmehr die Gesprächsaufzeichnungen, Tagebücher und Dokumente beweisen, dass Gorbatschow weder Initiator noch Fürsprecher dieser Idee war. Sein Ziel war folgendes: Nach der Demokratisierung sollten die osteuropäischen Länder inklusive DDR so lange wie möglich ihre Unabhängigkeit behalten, um dann möglicherweise zusammen mit der UdSSR in die Struktur eines „gesamteuropäischen Hauses“ einzufließen. Und bis dahin könnte die nächste Etappe für Deutschland eine Föderation sein.

Taubman erinnert daran, dass Gorbatschow bei seiner Rede vor dem Europarat in Straßburg 1989 sehr deutlich seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, in die EU einzutreten. Er zitierte Victor Hugo: „Der Tag wird kommen, an dem Ihr Frankreich, Ihr Russland, Ihr Italien, Ihr England, Ihr Deutschland, Ihr alle Nationen des Kontinents in einer höheren Einheit eng verschmelzen und dabei die europäische Brüderlichkeit bilden werdet.“

Taubman, der Amerikaner, muss schließlich eingestehen: Amerika hat Gorbatschow nicht unterstützt, man hat nicht auf ihn gehört und letztlich eine Chance verpasst, die Welt sicherer und friedlicher zu machen. Als Bush sen. Präsident der USA wurde, zum für die Perestroika entscheidenden Moment, nahm er sich eine lange Pause und wog erst einmal seine eigenen, also die amerikanischen Interessen. In dieser Situation ließ Gorbatschow ihm durch Henry Kissinger einen Brief überbringen: „Ich regiere ein seltsames Land. Ich versuche, mein Volk in eine Richtung zu führen, die es nicht versteht, und viele wollen nicht in diese Richtung gehen. Als ich Generalsekretär wurde, dachte ich, die Perestroika werde zu diesem Zeitpunkt schon vollendet sein.“ Nötig sei ein beständiger Frieden. Es war, so Taubman, „ein wahrer Hilferuf. Aber die Unterstützung, die er gebraucht hätte, bekam Gorbatschow nicht.“

Die Umstände von Gorbatschows Rücktritt machten weder der Macht, die ihn ersetzte, Ehre, noch der Ordnung, die in der Sowjetunion jahrzehntelang bestanden hatte. Die Gorbatschows mussten binnen 24 Stunden ihr Sommerhaus räumen, der gesamte Apparat des Präsidenten wurde aufgelöst, es gab keine Gehaltsfortzahlungen, er behielt lediglich noch für ein Jahr das Recht, die medizinische Versorgung des Kreml zu nutzen. Es gab keine Abschiedsfeier, keiner der Präsidenten der jetzt schon souveränen Staaten der UdSSR kam nach Moskau, sie hielten es nicht einmal für nötig, Gorbatschow auch nur anzurufen. Seinen Rücktritt als Oberkommandierender der Streitkräfte zeichnete er nicht öffentlich, und den berühmten „Atomkoffer“ übergab er schlicht in seinem Arbeitszimmer in die Hand des Verteidigungsministers Jewgeni Schaposchnikow.

Seine Abschiedsrede, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, las Gorbatschow ruhig und gefasst, seine Stimme zitterte nicht. Nur die letzten Sätze schienen ihm schwer zu fallen. „Sicher hätte man manche Fehler vermeiden, vieles besser machen können. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere vereinten Bemühungen früher oder später Früchte tragen und unsere Völker in blühenden und demokratischen Gesellschaften leben werden.“

Viktor Loschak war von 2003 bis 2013 Chefredakteur der Zeitschrift Ogonjok. Er ist Director for Strategy bei Kommersant und der russische Chefredakteur der von Kommersant aus Moskau und Times Media aus Berlin herausgegeben deutsch-russischen Zeitung Petersburger Dialog.