ISTAF Indoor: Gina Lückenkemper wird Dritte

Gina Lückenkemper, die für den SCC Berlin startet, muss sich beim Hallen-ISTAF in der Mercedes-Benz Arena geschlagen geben.

Berlin. Top-Sprinterin Gina Lückenkemper ist beim ersten Start für ihren neuen Verein SCC Berlin Dritte geworden. Beim ISTAF Indoor kam Deutschlands "Leichtathletin des Jahres" am Freitagabend im 60-Meter-Finale in 7,30 Sekunden an ihre Bestzeit (7,11) nicht heran.

Dennoch wurde die EM-Zweite auf ihrer Willkommensparty beim größten Hallenmeeting der Welt von knapp 12 000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena mit viel Applaus gefeiert. «Berlin ist für mich wie eine zweite Heimat», sagte die 22 Jahre alte Lückenkemper. Den Sieg sicherte sich die Britin Kristal Awuah (7,19 Sekunden).

Einen Doppelerfolg feierten die deutschen Hürdensprinterinnen. Die EM-Zweite Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) stürmte in der Jahresweltbestzeit von 7,89 Sekunden ins Ziel, die EM-Dritte Cindy Roleder (Halle/Saale) musste sich nur um zwei Hundertstelsekunden geschlagen geben. Freiluft-Europameisterin Elvira Herman aus Weißrussland wurde in 7,97 Sekunden Dritte.

Weitsprung-Europameisterin Mihambo glänzt beim ISTAF

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo gewann mit der Jahresweltbestleistung von 6,99 Metern. Nach zwei ungültigen Versuchen bewies die Olympia-Vierte Nervenstärke: Mihambo schaffte zunächst mit 6,94 Metern den Sprung ins Finale und steigerte sich vor den 12 100 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena auf 6,99 Meter.

"Wirklich super, danke Berlin!", sagte Mihambo. "Die sieben Meter sind bald mal fällig." Zum ersten Sieben-Meter-Satz einer deutschen Weitspringerin in der Halle seit 24 Jahren fehlte nur ein Zentimeter - dies hatte Olympiasiegerin Heike Drechsler am 4. März 1995 mit 7,09 Metern in Sindelfingen geschafft.

( dpa )