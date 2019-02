Berlin: Senatorin Ramona Pop wirft Staatssekretär Henner Bunde raus

Berlin. Der nächste Staatssekretär muss in Berlin gehen: Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) wirft ihren Staatssekretär Henner Bunde (CDU) zum 12. Februar raus. Offiziell ohne Begründung, denn Kritik an Bundes Arbeit gibt es von keiner Seite. Der 54-jährige Beamte hat einen sehr guten Ruf – er gilt als kompetent, zuverlässig und war stets loyal.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost muss der Staatssekretär gehen, weil sich Pop nach eigenen Worten „grüner profilieren“ will. Die Grünen liegen in den Umfragen derzeit nämlich vor den anderen Parteien – und Pop will sich offensichtlich auf die Spitzenkandidatur für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin vorbereiten. Da stört nun ein Staatssekretär von der CDU, den Pop vor zwei Jahren gegen den Widerstand ihrer Partei ins Amt geholt hatte, weil er die Berliner Verwaltung bestens kennt und als Wirtschaftsstaatssekretär auch unter Pops Vorgängerin Cornelia Yzer (CDU) gute Arbeit geleistet hatte.

„Die Trennung von Henner Bunde erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen“, sagte ein Sprecher von Pop am Freitag. Bunde selbst wollte sich öffentlich nicht äußern. Die Berliner Wirtschaft zeigte sich enttäuscht: „Schade – wir haben mit Herrn Bunde sehr gut zusammengearbeitet“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Jan Eder. Nachfolgerin von Bunde soll Babro Dreher werden. Sie steht den Grünen nahe und kennt die Berliner Verwaltung auch gut – sie war bereits Büroleiterin der früheren Finanzsenatorin Anette Fugmann-Heesing (SPD), wechselte dann als Mitarbeiterin in die Grünen-Fraktion und ist zurzeit Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr bei Senatorin Regine Günther (parteilos, für die Grünen).

Bunde ist nicht der erste Staatssekretär im rot-rot-grünen Senat, der vorzeitig entlassen wurde. Zuletzt hatte Günther ihren krebskranken Staatssekretär Jens-Holger Kirchner entlassen und damit viel Kritik ausgelöst. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat trennte sich Ende des Jahres von ihrem Gesundheits-Staatssekretär. In der Bauverwaltung trat Andrej Holm im Januar 2017 nach gut einem Monat Amtszeit schon wieder zurück.

