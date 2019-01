Fler über Bushido: "Die Leute fallen wieder auf ihn herein"

Berlin. Fler und Bushido haben einst zusammen Musik gemacht. Doch dann kam es zum Bruch. Seitdem haben sich ihre Wege unterschiedlich entwickelt. Bushido steht nun unter Polizeischutz, weil sein ehemaliger Geschäftspartner und Clan-Chef Arafat Abou-Chaker geplant haben soll, die Kinder des Rappers zu entführen. Auf Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, soll ein Säureanschlag geplant gewesen sein.

Nun äußert sich Patrick Losensky alias Fler über Bushido. In einem Interview mit der FAZ behauptet der Berliner: „Wenn die Leute denken, dass er das gerade alles wegen seiner Frau und seinen Kindern macht, fallen sie wieder auf ihn herein. Er macht das nur wegen seines Geldes." Fler sagt auch, dass Bushido ein Narzisst sei und keine Empathie empfindet. Ihm soll es nur um das Geld gehen.

Fler äußert sich auch dazu, warum Bushido sich mit dem Clan-Chef eingelassen hat. Der Rapper sagt, dass Bushido Personen hinter sich haben wollte, die mehr sind als die üblichen "Straßenrowdies". Außerdem behauptet er, dass Bushido "nicht Manns genug" gewesen sei, um "seine Probleme selbst zu regeln".

Capital Bra trennte sich von Bushidos Label

Auch über Bushidos Zukunft in der Rap-Szene hat er eine Meinung. Er sagt, "dass er in der Szene erledigt" sei. Laut Fler hat Bushido nun "zu viele Feinde".

Capital Bra hat sich bereits von Bushidos Label "Ersguterjunge" getrennt. In einem Instagram-Video sagte er: "Jetzt scheißt er Leute an und die Leute gehen in den Knast.“ Er sei nicht für sowas, sagt Capital Bra, der russische und ukrainische Wurzeln hat, weiter. Einige Tage später gab es von Capital Bra versöhnlichere Worte in Richtung Bushido.

Follower von Fler reagieren auf das Interview

Der Rapper Fler postete das Interview mit der FAZ auch auf seinem Instagram-Account. Er bekam nicht nur positive Rückmeldungen. User Denn N. schreibt: "Ach Patrick, lass es sein. Du machst gute Promo für dein Album. Trotzdem wirst du nie so viel verkaufen wie Bushido."

Brandon L. kommentiert: "Er ist noch da, er wird wieder Rapper finden, die sich unter Vertrag nehmen lassen." Cronic: "Zeig mal Größe und belasse es doch endlich mal. (...) Erst vor deine Türe kehren, dann guckst du weiter. (...)"

"Langsam wirst du unglaubwürdig. Tausendmal das Thema. ist durch jetzt, sogar ein Interview. Wenn der König schwankt, schreien die Bauern (...)", antwortet J. auf Flers Post mit dem FAZ-Interview.

